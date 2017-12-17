مؤتمر محمد القاسم – شامل حمدالله

لو ان مجسر محمد القاسم الثقفي اعيد تأهيله ليكون امنا بلا فتحات مثل اللثة المتأكلة وجرى توقيت فتحه قبيل الانتخابات لكان مكسبا عظيما، فالعظمة المحلية نزلت لحد ان من يقوم بعمله يعد بطلا صنديدا مغوارا، شأنه شأن التهرب السياسي من الحوار مع الكرد، فالكرد مطلوب منهم ان يتبعوا المثل القائل” اغمض عينك في قرية العميان”.

التهرب من الحوار وتصوير الكرد على انهم دعاة تقسيم هي صرعة العمل الحزبي السياسي للمتمسك بالسلطة والطامح للبقاء بها، وحيث ان وسائل اعلام عدة صارت متورطة علمت ام لم تعلم بأنها تحرك الكراهية المحلية وسط رضى السلطة عنها، يعينها بذلك كرد ممن طفوا للسياسة في الزمن الذي تتوقع فيه مالم يكن بالحسبان، حيث مارسوا نفس دور الجاش ولكن خلف حصانات مكانية، ذلك هو فعل الغاضب من عائلته السياسية وتلك الباحثة عن بذور الشمام في الـ….. واخوتهم الذين يتنعمون بجزء من المال الوطني الذين يبكون على اختفائه.

المهم، محمد القاسم عاد بشروط، وهي شروط سلامة حلوة!

وحملة غلقه اكثف من حملة فتحه، بصراحة ربما ننتظر حادثة لينشغل فيها الرأي العام، والنصيحة لذوي المركبات الرسمية الابتعاد عنه ففتحاته ببعض الزوايا تؤدي الى الشلل لو كتبت السلامة، وبمناسبة العودة الميمونة للجسر الذي لم يغير اسمه للان ويكون مثلا بمسمى على شاكلة شعارات مابعد التغيير، فلم لا يصار الى اتخاذ الجسر او على الاقل اسمه عنوانا للحوار بعد العقوبات على الاقليم، لا سيما وهو الجسر الذي يشكل الطريق ذهابا وايابا للاقليم، ويصار الى نصب خيمة عند احدى تفريعاته لتشهد التوقيع على وثيقة العهد الجديد في الوحدة الوطنية.

اربيل