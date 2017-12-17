على ذمة قلم

الزراعة والفلاح في خطر – علي الشاعر

قبل يومين كنت في جولة اعلامية شملت محافظتي ذي قار والمثنى لاضاءة افتتاح بعض المشاريع، هنا لا اريد التحدث عن تلك المشاريع ومافيها وماعليها بل اود التحدث عما رأته عيناي وانا ارمق نهر الفرات وماحوله وماتبقى منه من المياه . نعم رأيت السنًا قد اخرسها الوجع كما اخرس الصمت السنة الساسة وممثلي تلك المحافظات في البرلمان والحكومة، احسست وشاهدت عطش الناس مرسوما على ملامح الوجوه، قلوباً تتوجع، ارواحاً تشكوا لبارئها ما اصابها وسوف يصيبها . رأيت ارضًا فارقها اهلها وفارقت الحياة تعاني شح المياه وعطش السنين حتى اصبحت ذكرى لارض كانت يوما من الايام (زراعية) حتى ذلك النخيل الذي يضرب المثل بشموخه شعرت بحزنه وعطشه،العطش الذي نخر جذوره الممتدة في الارض الجرداء القاحلة وبفعل العطش اصبحت جذوره تتكسر .الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى الى مئات من العوائل التي ولت هاربة من اجل البحث عن حياة في اماكن اخرى.ورغم كل ذلك نسمع ونقرأ عن تلك الصداقة والتعاون بين العراق وتركيا يقابل ذلك المليارات التي صرفت لوزارة الزراعة وشقيقتها في الحكومة الري وتصريحات الحكومة التي تدعي دعم الزراعة والفلاح ووووووو نجد ان الفلاح في محافظات الوسط والجنوب مهدد بالانقراض والفناء بعد ان اخذ شح الماء يقتل ثروته الحيوانية وتهدده بوجوده بأعتباره كائناً حياً خاصة ونحن نعرف ان الوسط والجنوب احد اهم مصادر الخضروات لباقي مدن العراق بل ودول الجوار وبسبب شح المياه اصبح العراق في مقدمة الدولة المستوردة للخضروات من دول الجوار.

الفساد وغياب الرقابة والمجاملة اسباب مهمة في ما يحصل حيث نجد ان ساسة العراق يعتمدون المجاملة في التعامل مع دول الجوار في موضوع المياه وحصة العراق بالرغم من الاتفاقيات الدولية التي تنظم ذلك والادهى من ذلك ان الحكومة ورغم الخطر الذي تتعرض له الزراعة لم تتخذ القرار بانشاء سد من اجل حماية هذه الثروة المهمة من الضياع . واذا كان هناك من يتجاهل الزراعة علينا ان لانتجاهل الاستخدامات الاخرى للمياه وفي مقدمتها الشرب بالرغم من قناعتنا ان الطبقة السياسية ولاسيما في الحكومة والبرلمان يترفعون من شرب ماء الاسالة (الحنفيات) كما يفعل المساكين من ابناء العراق المبتلى، لكثرة الشوائب التي فيه لهذا نستطيع ان نهمس لهذه الطبقة واقصد السياسية ونقول ان المياه التي يطلق عليها (المعدنية) المعبئة بالقناني قد وصلها الغش الصناعي واصبحت اخطر من مياه الانهار .السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو هل نجد صوتاً يعلو فوق كل الاصوات ويطالب بانشاء سد لحماية المياه حتى وان كان الهدف منه دعاية انتخابية لا اكثر؟.

بغداد