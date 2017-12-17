ثقافة إنحطاط – عبد المنعم حمندي

زرع الأمريكان في أرض العراق عند احتلاله الفساد والمفسدين وأبشع السلوكيات وأحط الأخلاق، فهم الذين جاءوا باللصوص والسفلة واصطحبوا عملاءهم المتواطئين معهم من قتلةٍ، وكتّاب ومزورين وحواة و أدباء بلا ذمة، ومرتزقة ومنحرفين، وبمجيئهم عمّ الخراب ونهبت الاموال و الممتلكات بعد أن عاثوا في البلاد فساداً وقتلاً وتجويعاً ودماراً، والمُلفت للنظر أن الذين رحبوا بالمحتل من مثقفين وأدباء في عام 2003، وعملوا معه في الصحف التي ابتدعها والدكاكين التي أنشأها في سوق السياسة والإعلام وغيرها، كانوا يبررون ويدافعون ويبشرون بمستقبل مشرق وجنة الديمقراطية الموعودة، من الذين يمكن أن نطلق عليهم أدباء الإحتلال وكتّابه) وبعد سنوات من الرعب والخراب الذي طال كل شيء، لم يعد عندهم ما يشفع لهم ويسوغ اندفاعاتهم السابقة غير تعليق قلادة الاخطاء برقبة النظام السابق حيناً وبرقبة الاٍرهاب حيناً آخر، وتناسوا ذكر المجرم الحقيقي المحتل الامريكي ومعيته ورهط المطبلين والراقصين اخوان الشياطين، و يمكن القول ان أغلب الأسماء التي ركبت موجة الصعود الامريكي لبسها العار وأصابها الخمول الفكري أو الجمود، وان رأيت في شخصية معينة بريقاً فهو بريق كاذب وإنتاجه خاوٍ لا يخلو من صناعة تختلق مبررات ديمومتها على العكس منهم، ترى المرابطين الذين ناهضوا الأحتلال وأتباعه، القابضين على الجمر الثابتين على مبادئهم الملتحمين مع شعبهم يتجوهرون، وقد ازداد عطاؤهم وتألقت أسماؤهم وتأنق ابداعهم، أما الذين أخذتهم العزة بالاثم أصروا على الفوز بترف السلطة وسعة المال والتكلف في طبع كتابات باهتة أو على قول شعرمصنوع في حشرالكلمات حشراً في قوالب، كما يفعل النظّامون من أصحاب الحرف كالنجارين والخياطين والدهانين والعطارين وما اليهم،فلم يحصدوا غير جفاف مخيلة واجترار كلام منقول بتكوينات مسخ، يثرثر واحدهم فلايجد اذناً صاغية اليه، فيشحذ قريحته ومريديه من المنافقين وحاشية السلطان ليتبارى بينهم وهو مصدّقٌ نفسه بجمهرة من الطبّالين الطامعين بفتات مائدة أو هبة أو سفرة سياحة أو غيرها، ونتيجة للظروف التي ألمّت بالمشهد الثقافي ظهر ضرب من أدب مشوّه اقتضته تلك الظروف، ونشأ فساد اللغة، هو أكثر خطورة من فساد المال الذي استشرى، و نتيجة اختلاط كتابات ذمم مشتراة بوهم لامع تولّدت طبقة من (أدباء) نستطيع ان نطلق عليهم : تسمية المنحطين الذي يلائم أدب الانحطاط .! وكيف يمكن أن لا يكون هذا الأدب منحطاً ؟ وهوابن بيئته وهل يستحق في هذا العصر غيرهذه التسمية؟

بغداد