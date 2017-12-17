قوانين مريرة جائرة

سياسيو الغفلة يهددون إستقرار المجتمع – جاسم العبيدي

بعد ان قرات ماكتبه عدد من كتابنا الافاضل قراءة سريعة للقانون البشع الذي يصرعدد من البرلمانيبن على اصداره والتي تحس انك تتقيا وتصاب بالغثيان ممزوجا بالالم عندما تطلع عليه وفي حالة اقراره قانونيا سوف تسجل ذاكرة العراقيين ذلك اليوم بأنه لطخةعار تضاف الى خطاياهم وآثامهم السابقة . واليوم ومع ازدياد حالة الفساد والتشريعات الجائرة يتزامن طرح قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل لتبرز معضلة اخرى حيث يفتح الباب على تساؤل ربما يكون الأهم في تشريع القانون، وهو مناط بالتكليف في التشريع الاسلامي في ضوء تحديد سن البلوغ للبنت بثمان سنين وثمانية أشهر ميلادية وللولد بـأربعة عشر وستة أشهر ميلادية. ان شرعنة مثل هذه القوانين له تأثيرات اجتماعية خطيرة ليس من حيث تقسيم المجتمع على أساس طائفي وديني فحسب بل في عدم ادراك الصغيرة القاصر لمسؤولية الحياة وبالتالي نتحمّل كمجتمع اعباء الفشل في حياتها الزوجية وضياع اجيال قادمة. ان هذا القانون من اخطر مساوئه انه يمنع حق الارث للزوجه بالاراضي والعقار اضافة الى تشريعه للزواج المؤقت وهذا ما يلقي بمشاكله على النسل وبنوة الاطفال وما الى ذلك كما ان القانون مهين للمراة باستحقاق النفقه شريطة الاستمتاع بها اضافة الى ان المعسر لا نفقة عليه اذا حضر وادى اليمين بانه ليس بقادرعلى اداء النفقة وهناك خفايا كثيرة يحملها تشريع القانون بشكله الذي يبعث على الطائفية بايجاد محاكم سنية واخرى جعفرية ان تغيير تشريع قانون الأحوال الشخصية هو خطوة عبثية لا تمت للعقلانية بصلة إذ ان المجتمع وان كان مسلماً لكن جزءاً كبيرا منه لا يرجع في تعاملاته لمثل هذه القوانين بل يفضّل القانون المدني وهذا يعني ان تشريع مثل هذا القانون هو فرض على المجتمع بطريقة قسرية وهي مخالفة دستورية. وهناك من يقول ان تشريع هذا القانون لا يفرض العمل به الا لمن يريد وحِينَئِذٍ سيكون لاحاجة لإقراره وشرعنته وستبقى هذه الحالات شخصية ترتبط بالمجتمع، ان القراءة الخاطئة للنص الديني وبمعزل عن المتغيرات الاجتماعية سيؤدي الى كوارث اجتماعية ، فتطبيق الشرع لا يعني هدم المجتمع وتدميره ، ان إقرار قانون الأحوال الشخصية. سيّء الصيت سيضعنا امام مشكلة اجتماعية. كبيرة وهي طلاق القاصرات، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب نجدة المظلوم وارجاع حق مغيب واقرار قوانين عادلة والشروع بحملات حقيقية لاعمار ونهضة البلاد، ومحاسبة من تسلطوا على رقاب الناس بقوة السلاح وشرعوا قوانين الغاب بانتشار عصابات وفصائل مسلحة بلا رقيب وبلا قانون ..

تعديلات قانون

في كل هذا الوقت تجمعوا ليصوتوا على تعديلات لقانون الاحوال الشخصية العراقي، تلك التعديلات التي تحرف القانون الاصلي وتدس فيه كل ماهو طائفي وتسرق الطفولة من برائتها عبر الموافقة على زواج القاصر و تغيب سلطة القضاء في تنظيم حياة الاسرة العراقية لتغدو الفوضى سيدة الموقف.. وليتم عندها اكمال مسلسل تخريب البلاد، عبر خراب التعليم والامان والان جاء دور منظومة المجتمع العراقي وقوانين الاسرة العراقية. تعديلات القانون تلك التي يحاول بعض فلاسفة البرلمان من المنتمين للاحزاب الدينية تعارض فقرات الدستور العراقي وتشرع اغتصاب الطفولة العراقية ..واهانة كبيرة للمرأة العراقية في مجملها وهي تحمل تمييزا عنصريا وطائفيا مقيتا ضد المواطنين من الاثنيات الاخرى، ان هذا التشريع هو تشريع صريح للطائفية وتمزيق للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور ان رجال الدين واصحاب القرار في البرلمان الذين ينصبون أنفسهم ناطقون عن لسان الله لارضاء غرائزهم اولا ولكي يماهو مرضى المجتمع من خلال تشريع عادات وتقاليد لم تنصف المرأة يوما. فما جدوى إقرار مثل هذه القوانين العبثية المجحفة بحق المرأة مع وجود قانون الأحوال الشخصية في العراق رقم 188 لسنة 1959 والذي يعد متوافقا إلى حد ما مع القوانين الدولية التي تدعو إلى أن يكون الحد الأدنى للزواج عند اكمال الـ18 عاما , ان طرح قانون الاحوال الشخصية بصيغته الحالية. هو بمثابة قتل للحياة المدنية وللقانون المدني وهو تحد صارخ لحقوق المرأة العراقية التي تعاني أصلاً من السلطة الذكورية وتسلطها ، فبدلا ان نساعد المرأة لتكون عنصراً فعالاً يأتي هذا القانون ليزيد من معاناتها وتخلفها. لا اعلم مدى تأثير ذلك القانون الذي سيجرى التصويت عليه على مستقبل العلاقات الاجتماعية في العراق، فقد ذكرت احصائية. لوزارة التخطيط العراقية لسنة 2010 ان اكثر من 10 بالمئة من اجمالي جنس البنات يتم تزويجهن خارج المحاكم. وبالتالي يتم طلاقهن بلا حقوق ويصبحن في مهب الريح هُن وأطفالهن فمن المشين بحق المرأة العراقية ان تقتل مرتين، حين يقبل اَهلها بأنتزاع طفولتها منها وحين يشرعن الظلم بحقها تحت مظلة القانون ان مجتمعنا العراقي بكل طوائفه يرفض التصويت على هذه التعديلات ولن نسمح بقوانين تحاول بث الطائفية والارهاب في مجتمعنا ..ان علينا جميعاً ان نقف بوجه هذا الاجراء الجائر وان لا نسمح لقوى الجهل ان تبث سمومها في مجتمعنا الذي فيه ما يكفي من المشاكل .

الإختناقات المرورية

الأسباب وطرق المعالجة

زياد مسلم دغيم العاني

مما لا شك فيه أن من الأسباب التي أدت إلى الاختناقات المرورية بعد عام 2003 في مدينة بغداد يمكن تلخيصها بالأسباب التالية:-

غلق المناطق السكانية وأغلب الطرق الرئيسية والفرعية للحد من العمليات الإرهابية .

كثرة السيطرات الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية والمنــــــاطق التجارية.

ازدياد الكثافة السكانية إضافة إلى هجرة الإعداد الكثيرة من المحافظات الأخرى إلى العاصمة بغداد وبدون تخطيط مسبق .

زيادة عدد المركبات بشكل لا يتناسب مع الكثافة السكانية .

عدم وضع خطة مدروسة في تصاميم المدينة تعتمد على تشييد مواقف خاصة للمركبات في المناطق التجارية وكذلك المناطق ذات الكثافة السكانية .

رصف المركبات بجانب الأرصفة مما يقلل من مساحة سير المركبات.

غلق المعابر المنفذة قبل عام 2003 لربط المناطق الواقعة على جانبيه سكة الحديد التي تقطع مدينة بغداد.

عدم التوسع في تنفيذ الطرق والجسور بما يتلاءم مع الزيادة الكبيرة في عدد المركبات والكثافة السكانية.

وجود التخسفات في الطرق الرئيسية داخل مدينة بغداد.

استخدام سيارات

10-استخدام السيارات القديمة وبإعداد كثيرة وتعرضها للعطلات مما يؤدي توقفها في الشوارع الرئيسية إلى الاختناقات المرورية.

11-الإهمال من قبل رجال المرور وفي بعض المناطق لذا نجد دائما كفاءة رجل المرور في الرصافة أعلى حزما وتنظيما من الكرخ ويرجع السبب لتركز دوائر الدولة والمسئولين في الرصافة.

1-فتح أكثر من ممر يشتمل الدخول والخروج الى المناطق السكنية وبطريقة مدروسة يأخذ بالحسبان فك الاختناقات في الشوارع الرئيسية.

2-أزالة ورفع سكة الحديد من داخل المدينة ويتم تشييد محطات في اطراف المدينة أحدهما مخصص للمناطق الشمالية والغربية والأخرى للجنوبية والشرقية. وفي حالة تعذر ذلك يتم فتح المعابر التي تربط المناطق على جانبي سكة الحديد.

تشييد مرآب

3-التشجيع على الاستثمار لتشييد مرآب لوقوف السيارات متعدد الطوابق في كل منطقة تجارية والمكتظة بالسكان.

4- الطلب من المستثمرين في مشاريع بناء العمارات الضخمة جدا و متعددة الطوابق في المناطق التجارية والسكنية تخصيص طابق لوقوف المركبات كما هو معمول به في أكثر الدول التي تعاني من المشكلة نفسها.

5- فتح الاستثمار لاستغلال نهر دجلة وعلى الجانبين للنقل النهري الداخلي.

6-فتح الاستثمار في النقل المعلق وتنفـــيذه من قبل شركات عالمية معتمدة في هذا المجال.

7-استحداث طرق لمركبات الحمل الداخلة والخارجة من والى العاصمة وذلك بتنفيذ طريقي النباعي شمال بغداد وطريق اليوسفية جنوب بغداد لتقليل الضرر الكبير للطرق المستخدمة لمداخل بغداد وكذلك تخفيف الاختناقات

انشاء طرق

8-معالجة التخسفات في الطرق داخل المدينة ومداخلها مع التوسع في انشاء طرق وجسور اضافية بما يتلائم مع الزيادة في الكثافة السكانية ولسنوات قادمة.

9- منع المركبات القديمة من السير في مدينة بغداد وعلى الأقل في مركز المدينة والمناطق التجارية .

10-أعادة العمل بضوابط السكن في بغداد والتي تشمل منع التملك لغير المشمولين بتعداد 1957 مما يسهم هذا في وقف الهجرة المستمرة من المحافظات إلى بغداد وتخفيف الزخم المروري.

ساعات العمل

11-تقليل ساعات العمل لرجال المرور الذين يتحملون تنظيم السير وكذلك تشديد العقوبات على المقصرين في أداء الواجب.

12-التوجه بتغيير ساعات الدوام بالنسبة لطلاب المراحل الابتدائي , الإعدادي والجامعي ليكون بعد ساعة من بدء دوام الوزارات والدوائر الحكومية ليصبح الساعة التاسعة صباحا وخاصة في فصل الشتاء.

13-بناء محطات للنقل من بغداد إلى المحافظات في أطراف مدينة بغداد الأول باتجاه الكاظمية –أبو غريب يخصص المسافرين من والى الأنبار-صلاح الدين –نينوى والثاني باتجاه جنوب شرق بغداد للمسافرين لمحافظات الأخرى وإلغاء محطات النقل من مركز مدينة بغداد .