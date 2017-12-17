الأمريكي البشع – احمد جبار غرب

امريكا تلك الدولة العظمى التي شغلت العالم بصناعاتها وفضائحها ايضا ولا يستطيع احد مهما كان ان ينكر عظمتها رغم وجهها السياسي القبيح وهي لم تكن من الامم الاصيلة التي بنت نفسها خلال حقبة او مرحلة تاريخية محددة وكلنا يعرف ان الهنود الحمر هم السكان الاصليون لأمريكا لكنهم اضطهدوا ونكل بهم ببشاعة وكان الرجل الابيض هو المسيطر على كل مرافق الحياة في امريكا ومعلوم ان الامريكان هم اجناس لشعوب من مختلف العالم هاجرت الى العالم الجديد الذي اكتشف حديثا وتمكنت تلك المجاميع من بناء نفسها وهيكلة نظامها في دولة استفادت من معطيات اقتصادية في الصناعة والتجارة وأمريكا اول دولة بالعالم استطاعت الوصول الى القمر لكنها ايضا اول وآخر من استخدم القنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها في ناكازاكي وهيروشيما أكثر من 150 الف ياباني بين شيخ وطفل وامرأة وأمريكا ايضا كانت مستعمرة بريطانية عندما كانت بريطانيا في اوج عظمتها ومجدها عندما هيمنت واستعمرت كثير من دول العالم ومنها العراق وأمريكا لديها جهاز مخابراتي بالغ القوة يجند فيه الشخصيات الكبرى وحتى رؤساء دول مقابل ضخ اموال هائلة لهؤلاء ويستخدم شتى الاساليب اللاخلاقية من اجل الوصول لمعلوماته ولهذا فقط بعثر الاتحاد السوفيتي عبر الحرب النفسية والتهديدات الفارغة او ما يسمى بالحرب الباردة والتي اطاحت بأعظم دولة كانت منافسة لهم وأصبح العالم يحكمه قطب واحد بعد ان كان يحكمه قطبان يخلقان توازنا سياسيا وعسكريا في العالم وأمريكا حكمها أكثر من اربعين حاكما او رئيسا تتباين مستوياتهم في الحكم مابين الرديء والفاسد والعظيم والأخلاقي والهادئ ونتذكر هنا وكما يقال اعظم رؤساء امريكا ابراهام لنكولن كان الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1861م إلى 1865م وقد اغتيل وكانت اهم منجزاته موقفه من العبودية وإنهاء الحرب الاهلية في البلاد وانه اسهم بنجاح في المحافظة على وحدة الولايات الامريكية وهناك رؤساء ايضا اسهموا في بناء امريكا عبر سياسات حكيمة ورشيدة وفيهم من اساء لأمريكا ولطخ سمعتها في الوحل كما فعل الرئيس ريتشارد نيكسون صاحب اعظم فضيحة بالتأريخ (ووتركيت) عند تورطه في فضيحة تجسس حزبه الجمهوري على الحزب الديمقراطي مما اضطره للاستقالة بضغط من الكونكرس الامريكي والشعب الذي نعته بأشنع الاوصاف انذاك مما اضطره للاستقالة تحت وطأة تلك الفضيحة المدوية غير مأسوف عليه وفي ظل سياقنا عن امريكا لابد من الاشارة بفخر الى قائد حركة تحرير الزنج مارتن لوثر كنج الذي استطاع ان يلهم مؤيديه بمبادئه ضد التفرقة العنصرية حتى شملت كل الاوساط الشعبية والرسمية الامريكية ونال اعجاب عموم الامريكيين وأيضا اغتيل وهو الحاصل على جائزة نوبل للسلام وحتى الرئيس السابق أوباما رغم كل ما عمل اتصفت سياسته بالهدوء وعدم التسرع وأحيانا الحكمة لكن الامريكان وكل رؤسائهم يضعون مصلحة بلادهم فوق كل شيء ويهتمون بالمصالح على حساب المبادئ ,لكن الكارثة الكبرى في التاريخ الامريكي المعاصر هو رئيسها الحالي دونالد ترامب فهو خليط من مهرج وسياسي اتصف بالرعونة حتى قبل ان يعتلي البيت الابيض ليصبح رئيسا لأمريكا وكلنا يتذكر تصريحاته ضد السعودية والعراق واغلب دول العالم وهو في الحقيقة سلوك شاذ لا يمت الى الدبلوماسية بصلة وأنا هنا استغرب كيف انتخبه الامريكيون وهم ذو ثقافة وعقلانية راقية لكن ربما اغراهم بالأموال والبرنامج الذي يحقق طموحاتهم ,لكن اغلبيتهم الان ناقم عليه لأنه ببساطة لم يخلق ليكون سياسيا فتارة نراه يستعرض في الساحات العامة بفيديو مع نساء شبه عاريات وفي اوضاع مخلة بالأدب والذوق العام وتارة نراه سكرانا يلهو مع الصغير مما يضطر موظفيه الى سحله ورميه خارجا وتلك الحركات جعلت منه اضحوكة اما العالم وشعوبه وإذا كان ترامب لا يعير لخصوصيته اي اهمية فأنه كالذي يدخل الحمام عاريا ويخرج عاريا وما نسمعه من تصريحات من اثارة الحرب ضد هذا البلد او ذاك ما هي ألا عجرفة وتصرف نزق غير سليم وغير عقلاني فالسياسي عليه ان يكون ذا نفس طويل وقدرة على التحمل والصبر لأنه يحمل تبعات مصير شعب او شعوب لكن هذا الرجل الذي افتقد الحكمة والقدرة حتما سيدخل امريكا في نفق مظلم عبر حرب مستعرة اذا استمر في لعبه الصبياني بمشاعر الاخرين وآخر ما ترشح عنه من شذوذ عن كل القادة الامريكان هي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واحتمال نقل سفارته الى القدس بدلا من تل ابيب وبذلك فقط ادخل امريكا قبل غيرها في مطب لن تسلم منه ابدا فهذا القرار يهم مليار ونصف المليار مسلم على شتى الوانهم ومذاهبهم لا يفرطون بالقدس وقبة الصخرة وهي تنبض بين حنايا قلوبهم ومشاعرهم ولا يمكن لأحد ما الغاء هذه المشاعر الوجدانية الجياشة لأنها جزء من قيم تربوا عليها وفي خطوته تلك قد ضرب قوانين الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي عرض الحائط دون اي تعقل او رشد ولاشك ان تبعات هذا القرار وتداعياته ستكون قاسية على امريكا اذا ستنشأ اجيال جديدة مناهضة لذلك القرار لمقارعة هذه الفعلة الجبانة والمخزية في التأريخ الامريكي بشتى السبل والوسائل وينبغي على القادة العرب اذا كانت هناك بقايا من ذرة شرف وضمير ان يضغطوا بهذا الاتجاه فالعالم كله يقف معهم ويؤازرهم وليطلبوا من دول العالم الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشــــــــرقية كما اكدت قرارات الامم المتحدة وألا فأن هذا الخسيس المتنمر سيولغ في مستنــــــقع قراراته وهو الذي ارتعد خوفا من الصواريخ الكورية.