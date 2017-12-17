خطاب المرجعية وخارطة الطريق للعراق المدني – حسين علاوي – عبد الرحمن الجبوري

خطبة الجمعة للمرجعية الرشيدة في 15 كانون الاول 2017 كانت احدى الخطب المهمة وذات البعد السياسي لخارطة طريق نحو عراق مدني بنت عليها الحكومة العراقية فرصتها ببناء مناخ مقبول للانتخابات العامة في منتصف ايار 2018 .

الحكومة العراقية مقبلة على التزامات داخلية وخارجية ، الالتزامات الداخلية اكمال عودة النازحين اعادة الخدمات الاساسية للمناطق المحررة ، تطبيق القوانين العراقية النافذة ثم خطة الاعمار للمناطق المحررة والمناطق التي اهملت في بقية مناطق العراق وعودة انعاش الاقتصاد العراقي والالتزام بتحجيم الفساد المالي والاداري وتأثيره على الحياة العامة للمجتمع والعمل على اجراء الانتخابات العامة وتوفير الدعم المطلوب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى مكافحة التطرف العنيف ونزع السلاح واصلاح المنظومة الامنية والعسكرية وتقسم الادوار وتحديد السلاح المطلوب لكل قوة عسكرية او امنية .اما الالتزامات الخارجية ، فدول التحالف الدولي التي شاركت في عملية العزم الصلب تنتظر الشراكة طويلة الامد من العراق في الفعاليات الاقتصادية والامنية والسياسية وعمليات مكافحة الارهاب ، واعادة الاندماج بالمجتمع الدولي بعد الخروج من الفصل السابع وتحسين مؤشرات ومناخ الاستثمار في العراق وبناء اتفاقيات طويلة الامد في مجال الدعم اللوجستي الاستخباري الامني سواء مع الولايات المتحدة الامريكية او دول التحالف الدولي الـ 73 بما فيها حلف الناتو .

انتهاء الحرب

خطاب المرجعية العليا في النجف الاشرف وضح ان الحرب على الارهاب انتهت بصفحتها العسكرية لكن التطرف ومنابعه مازال تحديا يحتاج الى العمل طويل الامد ، كما انها ركزت على ثلاث نقاط اساسية بالاضافة الى النقاط الاخرى التي وردت في خطبة الجمعة ، تتمثب بالسلاح بيد الدولة ، دعم حملة مكافحة الفساد ، دمج المتطوعين المقاتلين في فصائل الحشد الشعبي بالمؤسسات الامنية والعسكرية. ومن ثم نحتاج الى التفكير في كيفية ان نطبق ذلك ، ففي عام 2007 – 2008 اتبعت الحكومة العراقية برنامجا فعالا لعملية نزع السلاح من الجماعات الخاصة والجماعات المسلحة لاعادة الاندماج والانخراط في المجتمع ومن ثم اعادة تطوير مكتب نزع السلاح في الحكومة العراقية لاعادة ترقيم وسحب وتكريم القوات المقاتلة لكيان داعش الارهابي بات ضرورة وليس اختيارا ، خصوصاً وان قانون الاحزاب لايسمح لاي حزب يحصل على رخصة قانون الاحزاب العراقي بامتلاك جناح مسلح عسكري ، وبالتالي نحتاج الى برنامج وطني سريع على مدى الاشهر الاربعة الاولى من عام 2018 لعملية سحب السلاح وتامينه تحت ادارة الدولة العراقية ، وهذا ما بدأ الجميع يدعمه ويتفق عليه بما فيها فصائل الحشد الشعبي والتي كانت في طليعة القوات المقاتلة للجماعات الارهابية التابعة الى كيان داعش الارهابي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي .

وبالتالي ان الفصائل السياسية التي شاركت في القتال ضد كيان داعش الارهابي من خلال فصائل الحشد الشعبي التي لبت فتوى الجهاد الكفائي تحت مظلة قيادة العمليات المشتركة ستترك العمل العسكري ولن تتدخل في عمل المؤسسة العسكرية بعد اعلان النصر الكبير ، وان تم فانه يكون من خلال الدور الرقابي والتشريعي عبر ممثليها في مجلس النواب العراقي المنتخب بعد انخراطها والتزامها في قانون الاحزاب العراقية النافذ ومشاركتهم السياسية الفعالة في النظام الديمقراطي الاتحادي.

مكافحة الفساد

أما حملة مكافحة الفساد فلابد من ابتكار برنامج ومبادرة شاملة في الفصل التشريعي الاخير من عمر البرلمان العراقي عبر اعادة النظر بالتشريعات القانونية النافذة وتعديل بعضها واستحدات البعض الاخر لمعاقبة كل من يتدعى على المال العام للدولة وحزمة اجراءات حكومية حازمة ، ورفع الغطاء السياسي عن صناع الفساد والمفسدين من خلال حث القوى السياسية العراقية على برنامج واضح لدعم الجهود الحكومية في الفصل الاول من عام 2018 ودعم هيئة النزاهة بقدرات لوجستية وفنية دولية لعمليات التحقيق والاسترداد ، وتشجيع المجتمع الدولي على الدعم في هذا المجال واعادة النظر بدور مكاتب المفتشين العموممين من خلال صياغة قانون جديد يساعد المفتش العام على تمكين الوزارات العراقية من العمل الفعال بأتجاه الخدمة وتحسين السياسات العامة .

اما عملية دمج فصائل الحشد الشعبي في القوات الامنية والعسكرية ، فقانون هيئة الحشد الشعبي اقر في عام 2016 والقانون فيه تصميم واضح لادارة شؤون المتطوعين وتحويل الفصائل القتالية لكيان داعش الارهابي بان تعمل تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة ، التطورات الجديدة والاستشراف المقبل والمستنبط من خطب المرجعية السابقة انه قد تصدر فتوى من المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ( دام ظله الوارف ) بأنتهاء العمل بفتوى الجهاد الكفائي نتيجة لانتفاء الخطر وقوة مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية ، وهو ما يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي العمل على تطوير نظام القوات المسلحة لاستيعاب ودمج وتفعيل دور المقاتلين الابطال من الالوية القتالية في الحشد الشعبي ، وبالتالي عمليات الاندماج داخل المؤسسة الامنية والعسكرية ستحتاج الى برنامج متوسط الامد لعملية التوزيع واعادة تطوير وتعزيز دور المؤسسة العسكرية والامنية العراقية وبالتالي مسار المقاتلين في الحشد الشعبي سيكون بثلاثة مسارات ، الاول هم المكلفون والملبون بفتوى الجهاد الكفائي والذي سيجدون حال انتهاء الفتوى انتهى التكليف الشرعي لعملهم في هيئة الحشد الشعبي ومن ثم سيعودون الى الحياة المدنية العامة ، اما المتطوعون فأنهم سيطبق عليهم القوانين العسكرية النافذة من حيث العمر والقابلية القتالية وقانون التقاعد للمؤسسات العسكرية والامنية النافذ ، وهذا ما سيجعل عملية الفرز سريعة وبالتالي لن يبقى الا المتطوعون من المقاتلين ذوي الفئات العمرية ضمن القوى العامة في قطاع الامن والدفاع ، اما الفئة الاخيرة والتي قد تفضل العمل السياسي مما يجعلها تترك العمل العسكري وتعود الى ميدان السياسة نتيجة انتهاء الخطر على الدولة والوضع الامني في العراق ، وسيعمل ضمن القواعد الشعبية السياسية ، وهنا ستكون للقائد العام للقوات المسلحة في ان يكرم جميع افراد القوات المســـلحة بمن فيهم الحشد الشعبي من جهة ومن جهة اخرى اندماج المقاتلين في فصائل الحشد الشعبي في القوات الامنية والعسكرية نتيجة الشعور بقدرتهم وكفاءتهم وشجاعتهم في قتال الارهاب والارهابيين .ان تطبيق خارطة الطريق لرؤية المرجعية الرشيدة سينقل العراق نحو دولة مدنية قوية وفعالة وقادرة على بناء السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني طويل الامد .

{ رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية

{ كبير الباحثين في الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية