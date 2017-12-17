{ إشترك مع الوردي بتأسيس أول قسم للإجتماع ثم أصبح أبرز منافسيه

{ الخيال السوسيولوجي العراقي … عبد الجليل الطاهر أنموذجاً – 10

{ (الزمان) تلقي الأضواء على عالم عراقي لم تنصفه الأقلام

{ الرائد الثاني لعلم الإجتماع ..عمر قصير وإنتاج غزير

شاب قادم من عمق الأهوار يتقدّم الصفوف ويبهر الغرب بأبحاثه

صراع النقيضين في اليابان ينتج التحوّل بتوليفة ناهضة

محمد السهر

ذي قار

في هذه الدراسة تفتح (الزمان) ملف عالم عراقي لم ينصفه الاعلام ولم ينل ما يستحقه من اهتمام الاعلام برغم خدماته الجليلة للبلد بل ان اسهاماته العملية تخطت الحدود فأشترك في وضع لبنات علم الاجتماع في عدد من الدول العربية انه عالم الاجتماع الراحل عبد الجليل الطاهر الذي كان قد تعرض للإعتقال في مرحلة من حياته . قصة الطاهر هي قصة شاب عراقي قادم من الاهوار عرف بعصاميته فسجّل اسمه بحروف من نور فعسانا هنا نرد إليه جزءاً من الدين.

أما التيار الثاني فيمثله المثقفون البيروقراطيون أو المختصون بالشؤون السياسية ولكنهم ليسوا واثقين من تفوق منهجهم في البحث ويرجع التنافر الشديد بين الثقافة التقليدية والمحاولات لإيجاد الحلول في الاستعارات الثقافية من الخارج داخل إطار المجتمع الياباني . ولقد مرت على اليابان في مسارها نحو التجديد مراحل ثلاث، أولها الرفض الكامل وثانيهما مرحلة التمييز بين القيم اليابانية والتكنولوجية الغربية.أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة البحث عن مركب منطقي يجمع النقيضين (الحضارة الغربية وطبيعة البناء الاجتماعي الياباني) . وكانت اليابان تعاني من فترة التأرجح بين الاندفاع وراء الغرب أو التمسك بالحضارة المحلية. لقد كان على اليابان أن تحقق الوحدة الوطنية في الداخل أولاً حتى تكون قادرة على مواجهة الدول الغربية.في هذه المدة ظهرت في اليابان طبقة محافظة منورة تبنت شعار (دولة عسكرية قوية ووطنٌ غني) وكانت الإيديولوجية الخاصة بهذه الفئة تؤلف إطار القومية والتعبئة الجماهيرية والتطور الاقتصادي الحديث، فتركزت دعوتها حول إقامة دولة قوية مركزية. لقد شرعت القوانين الإصلاحية والتعليم الإلزامي الابتدائي، فازدهرت مفاصل الاقتصاد الحديث وحلت الحركة محل الجمود. فالتحول الجذري تحقق في إطار القومية، وظهرت الدعوة لرفع مستوى المعيشة وحماية الحقوق الشعبية. وبعد الثورة الروسية عام 1917 برزت المرحلة الثانية من حركة التجدد (اليسار المتطرف) وبرز اهتمام المثقفين بالماركسية التي وعدت الجماهير اليابانية باختزال المراحل التاريخية التي مر بها الغرب لتفقر اليابان قفزة واحدة وتصبح في ركب العالم المتحضر المتقدم .لقد كان التحول من العقلية المحافظة المنورة إلى الماركسية مصحوباً بموجة عارمة من الاستعارات فقبلت اليابان بالتعريف الغربي لمفهوم التقدم (العلم والتطور الاقتصادي الحديث والديمقراطية) إلا أن تعريفات الماركسية لهذه المفاهيم الثلاثة تختلف عما يدور في خلد المثقفين المحافظين. إن السؤال الذي كان يقلق بال المثقفين اليابانيين:- من نحن؟ وما هي القيم التي نعتز بها؟ وما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها؟ وقد جاءت هذه الأسئلة في خضم بحث المثقفين عن هوية، بعد أن أصيبت حركة التجدد بانتكاسة، ويمكن القول بوجود تيارين فكريين في الدعوة القائلة بوجوب التمسك بالتقاليد، الأول يمثله الدعاة المتحمسون لتقديس الماضي بكل ما فيه من تقاليد ويقفون ضد حركة التجديد والتصنيع والتحضر. أما التيار الثاني فهو تيار الإيديولوجية الاشتراكية الوطنية. أي الجمع بين الاشتراكية والوطنية بشكل يجعل اليابان قادرة على قيادة آسيا الجديدة ضد الامبريالية الغربية. ويبدى الطاهر إعجابه الشديد بالتغير الاجتماعي الذي حصل في اليابان فهو نموذج فريد استطاع أن يجمع بين الاندفاع نحو التجديد واللحاق بالركب الحضاري في أوربا والغرب ومن جهة أخرى الاحتفاظ بالنظام القيمي التقليدي. فأية فرصة طيبـة يقدمها هذا النموذج لدراسة العلاقة القائمة بين التغير الاجتماعي والإيديولوجية. إن البناء القيمي الواضح المعالم، صاحب القدرة والنشاط قد عمل على تنسيق العلاقات الاجتماعية في ظل نظام الخلفية الأسرية وعدَّ الإمبراطور (الميكادو) الأب الأعلى. وهذا هو الطريق الوحيد الذي حافظ على استمرار الميكادوا والتقاليد والطابع القومي. ذلك الطابع الذي استطاع أن يمسك بعنان التكنولوجية الغربية ويسيطر على نتائجها وتأثيراتها في تغيير أنماط المجتمع الياباني. وبعد عام 1945 أصبحت الديمقراطية المشكلة الأولى التي واجهت المجتمع الياباني والذي وجد نفسه لأول مرة في التأريخ يخضع لسلطة دولة أخرى فاتحة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستطع رغم كل محاولاتها أن تغير قواعد البناء القيمي في اليابان.لقد كان الشعب الياباني بعد الحرب العالمية الثانية يمر في ضائقة اقتصادية وكانت الفاقة السوداء قد استحوذت على غالبية الجماهير، وكان المناخ العقلي والظروف الاقتصادية ملائمة لبدء التجديد وكان السؤال هو: أي نوع من الديمقراطية يناسب اليابان؟

عرض تاريخي

لقد قدم الطاهر عرضاً تاريخيا شيقاً للصراع الإيديولوجي في المجتمع الياباني، تارةً بين التقليد والتجديد وثانيةً بين البرجوازية والماركسية ولقد تم ربط الحلقات من السلسلة الطويلة والمعقدة التي أوصلت اليابان إلى ما هي عليه فالصراع الإيديولوجي بين نقيضين، أحدهما تقليدي محافظ والآخر تجديدي معاصر أنتج التحول الاجتماعي في اليابان بتوليفة حافظت إلى حد ما على التراث والتقاليد وسط حركة نهوض واسعة في التكنولوجيا من أوسع أبوابها. لقد أوضح الأستاذ الطاهر الآثار الكبيرة والواضحة التي يتركها الصراع الأيديولوجي في التحولات الاجتماعية ولكنه لم يتطرق لهذا الموضوع في العراق ولا حتى في الوطن العربي، على الرغم من أن عقدي الخمسينات والستينات كانا عقدي صراع إيديولوجي كبير بين تيارات فكرية وعقائدية عديدة، متشابهة ومتقاربة مرة أو مختلفة ومتضاربة تارةً أخرى. لكن الطاهر آثر الذهاب بعيداً نحو الشرق عندما خصص بحثه عن التجربة اليابانية وكيف أن هذا الصراع قد أدى دوراً كبيراً في إحداث التحولات الاجتماعية فيها.ومع أن الطاهر قد أجاد في تحليل العلاقة بين الصراع الأيدلوجي الذي جعل منه متغيراً مستقلاً والتحولات الاجتماعية التي هي عبارة عن متغير تابع لكنه جعل ذلك حصراً في التجربة اليابانية، ولم يوضح لنا إذ كان بالإمكان تعميمه على أماكن أخرى من العالم، أي أن (الصراع الإيديولوجي يؤدي إلى التحول الاجتماعي المطلوب أو المرغوب فيه) كما أننا نُفاجأ عندما نجد أن الطاهر قد أنهى بحثه دون الإجابة على الأسئلة التي طرحها في البداية والتي توحي للقارئ بأن استعراض الباحث للتجربة اليابانية كان لغاية أخرى تتعلق بمدى الإفادة قدر الإمكان منها محلياً أو عربياً. وإلا فماذا يعني بسؤاله ماذا نستطيع أن نفيد من التجربة اليابانية في التغير الاجتماعي؟ وكذلك في سؤاله الآخر هل يمكن أن نختزل بعض المراحل التاريخية ونحقق القفزة؟ وسؤاله الثالث هل نحن مضطرون للأخذ بالحضارة الأوربية كلها؟ولكني أرى أن الطاهر الذي استخدم المنهج التاريخي في بحثه هذا لم يترك هذه الأسئلة دون أجوبة إهمالاً منه أو عدم ربط المقدمة بالخاتمة ولكنهُ أراد أن يُهيئ لنا فرصة الإجابة على أسئلته بعد وضع النقاط على الحروف.

خامساً: أصنام المجتمع: من الموضوعات المهمة التي كتب فيها الطاهر موضوع (النقد الاجتماعي) من خلال دراسته الموسومة (أصنام المجتمع) التي صدرت عام 1956. وفي الحقيقة فإنني آثرت أن أضع عنوان الدراسة نفسه بدلاً من عنوان النقد الاجتماعي، أو أن أضعها ضمن موضوعات الفلسفة على الرغم من أن هذه الدراسة يختلط فيها النقد الاجتماعي بالفلسفة .يشير الطاهر إلى أن دراسته هذه عبارة عن بحث في التحيز والتعصب والنفاق الاجتماعي، الذي اختار له مفهوماً جديداً هو (أصنام المجتمع) ليستطيع أن يعبر من خلاله مجازياً عن الأساطير والخرافات والأفكار المغلوطة التي ترسبت في عقول الناس حتى أصبحت تمارس عليهم إجباراً وإلزاماً في سلوكهم مما جعلهم يتعصبون ويتحيزون لها حتى صارت تمارس تأثيراً كبيراً في جميع أوجه الحياة الفكرية. وهكذا فإن صلات وعلاقات هؤلاء بالآخرين تتحدد من خلال خضوعهم للأساطير والخرافات التي يؤمنون بها. وقد شبه الباحث هذه الأساطير والأفكار المغلوطة والخرافات بالأصنام كناية عن خضوع معتنقيها لأوامرها كما يخر عبيد الأصنام ساجدين لها.ويؤكد الطاهر وجوب الربط بين أفكار الناس والظروف المادية والاجتماعية التي تحيط بهم، إذ أن لهذه الظروف أكبر الأثر في تحديد الدوافع التي تقود الناس إلى اعتناق الأوهام والأفكار المُحرفة وجعلهم يدافعون عنها حتى الموت في أحيان كثيرة. إن هذه الأصنام أو الآلهة غير الواقعية تزداد خطورتها عندما تمارس آليات سيطرتها على معتنقيها فتخضعهم لها مما تجعل منهم تابعين لها غير واعين ولا مدركين بما يؤمنون به، ومن خلال الإكراه والإلزام أو من خلال الاعتناق الحر (كما يعتقدون) يصبح لدى هؤلاء أنماط من التفكير المشوه وأساليب مشلولة من العمل تقودهم إلى معلومات مظللة وإلى معرفة مزورة وغير واقعية بالمجتمع الذي يعيشون فيه أو بالطبيعة التي تحيط بهم. وهكذا تتكون سلسلة من الحلقات التي تطوق أعناق هؤلاء وتجعلهم عبيداً وأقناناً لآلهتهم المزعومة هذه. إن هذه الأصنام من دون شك تعرقل مسيرة المجتمع الذي تظهر فيه بل إنها تسحبه إلى الخلف، في الوقت الذي تسير فيه المجتمعات الإنسانية نحو الأمام. والويل كل الويل لمن يخرج عن العادة الاجتماعية ويتنكر لهذه الأصنام أو يحاول التصدي لها. ولكن في أي نوع من المجتمعات تظهر مثل هذه الأصنام؟ ومتى؟ وكيف؟ ويجيب الأستاذ الطاهر على هذه الأسئلة عندما يقول إن المجتمعات البدائية غير الواعية، التقليدية أو البسيطة والتي يرتبط أفرادها بالتضامن وتسود فيما بينهم العلاقات الأولية وتعتمد في قناعاتها ونظمها على القوى الميتافيزيقية، مما يُهيئ للخرافات والأساطير فرصاً كبيرة للظهور والنمو .أما النوع الآخر من المجتمعات التي تخضع لسطوة هذه الأصنام فهي المجتمعات المغلقة والتي يفقد فيها الأفراد أدنى حد من حدود الحرية مما يجعل الأنظمة التي تسيطر عليهم تعمل على إيهامهم بالأساطير والخرافات التي تعمل على إطالة عمر هذه الأنظمة من خلال ما توفره من سيطرة كاملة على عقول ومعتقدات الناس. إن هذه الظواهر الاجتماعية التي لا تقوم على أساس علمي بل على أساس خرافي غير موضوعي ينتقدها الطاهر ويحذر من الآثار السلبية الكبيرة التي تتمخض عنها من خلال تشخيصه لأسبابها ومناخات توافرها ونموها واستمرارها .إن التحيز والتعصب والنفاق الاجتماعي ثلاثة مظاهر اجتماعية مرضية، غير سوية وخطيرة وهي تضم بين ثناياها مجموعة كبيرة من الأمراض الاجتماعية التي تتداخل فيما بينها وتدعم بعضها بعضاً، بل وتتعاون فيما بينها على البقاء والاستمرار. وبلا شك فإن هذه الظواهر المرضية تؤدي إلى تفتيت البناء الاجتماعي وتعرقل مسيرة تقدم المجتمع، ولذا فهي تسهم إسهاماً كبيراً في ضبابية الحياة من خلال فقدان الموضوعية وغياب الحيادية في التقييم مما يؤدي إلى نتائج مشوشة، إن تقييم الأشخاص في هذه المجتمعات غير حيادي والحكم على الظواهر الاجتماعية فيها غير موضوعي.لقد صدرت هذه الدراسة عام 1956، أي بعد مكوث الطاهر أربعة أعوام على أثر عودته من دراسته في شيكاغو. وبلا شك في أن ظواهر اجتماعية مرضية كالتحيز والتعصب الأعمى والنفاق الاجتماعي كانت تعشش في المجتمع العراقي مثل أي مجتمع شرقي تقليدي حينذاك. لقد لاحظ الطاهر هذه الظواهر وقيّمها وحدد مصادرها.وهو وإن لم يكن المبدع الأول لتحديد هذه الظواهر فقد اعتمد في دراسته على مجموعة كبيرة من المصادر الغربية التي تناولت هذا الموضوع وقد جمع مادته وصاغها بأسلوب مُميز فهو غالباً ما ينتقي مفرداته ليصوغها بأسلوب منمق وبطريقة غالباً ما تكون فلسفية في جوهرها، ومع ذلك كانت جرأة الباحث في طرق مثل هذه الموضوعات مميزة.لكن الأستاذ الطاهر لم يكن جريئاً مثل جرأته في اختيار موضوع دراسته عندما وقف عاجزاً عن التصدي لتحديد هذه الظواهر في المجتمع العراقي وعن إبرازها إلى سطح البحث من أجل تعريفها وتحديد مجالاتها وتأشير مصادرها واستعراض نتائجها.

مشكلات المجتمع

لقد كان هذا المجتمع يزخر بمثل هذه المظاهر وهو الذي كان يقف حاجزاً بين الباحث المتفحص وبين مشكلات هذا المجتمع وعلله الاجتماعية المختلفة، فيغلق في وجه الباحث أي درب يمكن أن يسلكه للوصول إلى هذه المشكلات والعلل من أجل تشخيصهاوتعيين العلاج الملائم للخلاص منها .إن الأستاذ الطاهر كان يُدرك أن المجتمع الذي يدرسه في بحثه هذا هو مجتمع بسيط وتقليدي بل ومغلق في بعض القنوات لذا فإنه يُعرف القارئ في بداية بحثه في هذا الأمر عندما يؤكد أن الويل كل الويل لمن يخرج عن العادة الاجتماعية أو يتنكر لهذه الأصنام أو يحاول التصدي لها.