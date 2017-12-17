حملة الشهادات الجامعية في الداخلية

بعد أعوام على طرح مبادرة لرفع الظلم عن شريحة أكاديمية زرعت أعواما من العمر لتحصد الثمار وشاء القدر أن يجعلهم يعملون ليس ضمن الاختصاص الصحيح أي في وزارة الداخلية و حين شرع حق لهم في موازنة عام 2017 (المادة 18/ د) .

وبعد موافقة مجلس النواب ومدة الطعن لرئيس الوزراء وعند كسب دستورية الفقرة وبعد المماطلة والتسويف في نقلهم إلى الوزارات المدنية والعمل ضمن المكان المناسب وفق المؤهلات العلمية وبعد موافقة وزير الداخلية وتم تعميم كتاب على فروع الوزارة إلا انه هناك مماطلة أخرى وضعت باحتوائه على فقرة (بيان مدى الحاجة الفعلية الماسة لخدماتهم وعلى أن لا يـــــــؤثر نقلهم على القوة القتالية في تشكيلاتكم) وهذا الشيء يعرقل عملية النقل.

فنرجو رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يضعا للأمر النهاية السعيدة لأبنائهم بعد العناء الطويل والمناشدات من أصحاب القضية لنواب في محافظاتهم وشكروهم على سعيهم هذا ما نقل على لسان الكثير منهم إلا انه وعند المتابعة في وسائل الاتصال الاجتمـاعي وفي الشارع بان الكتاب لم يعمم من قبل الكثير من المديريات والتكتم على الموضوع.

هذا الأمر مرفوض لان هناك حقوقا لا يمكن سلبها ويجب ان يحاسب كل من يعمل على عرقلة هذه العملية وهنا ممكن ان تكون هناك مساومات وخلق الفساد وان هؤلاء ليسوا ضد بلدهم بل جاء هذا النقل لخدمة الميزانية و تقديم خدمات أفضل من قبلهم للشعب حسب الاختصاص المتنوع لهم وعلى القادة الكرام إن لا يقفوا بوجه عملية النقل لان هؤلاء أصحاب حق و مظلومين كل هذه السنوات من الخدمة وترك الكراهية ولا نعتقد إن عددهم يؤثر على القوة القتالية و كذلك خدماتهم وان كانت ضرورة وكثير ما نسمع إن أي أمر لايتوقف على احد لكن هذا لا يعرقل نقلهم بان تكون هناك رغبة الفرد نفسه في البقاء أو النقل وهذا مستقبلهم وبعد ما تقدم طلب الكثير من حملة الشهادات الجامعية في وزارة الداخلية إلى نقل معاناتهم ومناشداتهم إلى رئيس الوزراء ووزيــــــــر الداخلية المحترمين في رسم الفرحة على وجوه هذه الشريحة بالإضافة إلى عوائلهم التي تنتظر النور في الأفق و ترك المصالح الذاتية لأنهم انتخبوا لخدمة الشعب وحلحلة المشاكل. وبالإمكان أن يعوضوا بأعداد أخرى بدل عنهم مع العرض ان هذه القضية أصبحت معضلة ومن الممكن ان تنتقل إلى المحافل الدولية للبت بالموضوع وتحديد من هو صاحب الحق و صدق القول حين قال الإمام علي عليه السلام ( لا تظلمن اذ ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه يمضي إلى الندم ) وكل التوفيق لهم ان نراهم موظفين مدنيين.

عقيل المكصوصي