أكراد العراق

محمود الحفيد او محمود حفيده زاده عراقي كردي … حارب الاحتلال البريطاني في البصرة ومن لبى نداء الوطن وهو اول مقاوم دخل البصرة قادما” من محافظة السليمانية واليكم قصة هذا العراقي الحقيقي الاصيل محمود حفيده زاده البرزنجي ولد (1881-1956) قائد عراقي كردي عاش في شمال العراق ضمن اسرة لها نفوذ ديني وعشائري له مواقف بطولية مشرفة ضد الاحتلال البريطاني , اذكر قصة عن موقف الشيخ محمود الحفيده في الحرب العالمية الاولى في معركة الشعيبة في البصرة عندما نزلت القوات البريطانية شمال الفاو كانت في وقتها البصرة ضمن امارة قبائل المنتفك بقيادة الشيخ عجمي باشا السعدون فتصدوا لها واستطاعوا ان يوقفوا تقدم القوات البريطانية مع العلم ان الفارق الكبير بين ما تمتلكه القوات البريطانية من سلاح متطور وتنظيم في وقتها وبين ما يمكتلكه مقاتلون القبائل العربية من سلاح وأمكانيات بسيطة فنادت المرجعية بالجهاد فلبى النداء جميع ابناء العراق من كل حدب وصوب فاول من لبى هذا النداء هو الزعيم العراقي الشريف الكردي الاصيل الشيخ محمود الحفيد من مدينة السليمانية ومعه ابناء عمومته وقفوا صفا” واحدا” في خندق الجهاد مع اخوانهم العرب في معركة الشعيبة اصيب في عينه واصبح كريم العين.

وبعد عامين من المقاومة انسحب المجاهدون واحتلت البصرة وعندما انسحب الشيخ لاراضي السماوة ضيفه الشـــــيخ المرحوم الخوام فقيل له في المجلس مع الاسف ياشيخنا فقدت عينك فقال انا فرح ومسرور في هذا الفقدان فقال له لماذا ياشيخ قال سابقا” كنت ارئ العراق بعينين لكني الان ارئ العراق بعين واحــدة هكذا كان الشعور بالانتماء للوطن الكردي العراقي محمود الحفيد من اقصى شمال البلاد ينزل من اعالي الجبال ويذهب لجنوب العراق ليقاتل مع اخوانه العرب ليدافع عن البصرة .

صلاح الحسن