لا تؤلمني ياولدي – عبد المحسن عباس الوائلي

قيل ما اعز من الولد الا ولد الولد، كان حفيدي علي يلعب مع ابيه وكنت اتابع اللعبة بسعادة وفجأة قذف علي وهو لايتجاوز عمره الاربعة اعوام حاوية اصابت اباه بعينه فتألم ابوه وكاد يفقد صوابه وضربه على خده بقوة فسقط حفيدي علي يبكي ويصرخ على الارض وكم المني واحزنني هذا المشهد ولكن ماذا اعمل فولدي متألم جدا من شدة الضربة على عينه. وحفيدي يبكي بشدة من شدة الضربة وهو الطفل المدلل لكونه اصغر اخوته واكثرهم حركة في كل شيء انه زهرة البيت انه حياة البيت فكلهم احبة قلبي ولكن الصغير يكون اكثر براءة وهو بحاجة للعطف والحنان وتمشية كلما يريد ليرضى يبتسم وكأن الدنيا رضيت وابتسمت لي وانا اعرف جيدا طباع كل احفادي لهذا كتبت هذا الموضوع وابدأ فأقول ينشأ الابناء في زمان غير زماننا. فالظروف والمؤثرات والمعلومات التي يشحن بها الاطفال تختلف تماما عن جيلنا. فعلينا ان نراعي الظروف المستجدة والتي تحمل في طياتها الغث والسمين فتعرض الاطفال لوسائل الاعلام الحديث (تلفزيون- فيديو) بالليل والنهار، وتكرار رؤية جرائم السلب والنهب والانتقام والقتل والاثارة لايمكن اغفاله، وعلى هذا ينشأ الطفل الحديث اكثر عصبية، وعدوانا وعنادا، وعصيانا، وتطلعا مسعورا لاشباع الماديات. فعلينا ان ندرك كل هذه المؤثرات فنحاول قدر الامكان مخاطبة عقل الطفل والوصول الى قلبه ومحاولة كسب ثقته بالمنطق والنقاش المتعقل تارة وبالوعظ اللين الهين تارة ثانية وبالملاطفة والمداعبة والتشجيع تارة ثالثة، وبالقدوة الحسنة من الام والاب والاخوة الكبار اولا واخيرا، فاذا لم يجد هذا كله واصر الطفل على الشطط لجأ ولي الامر الى المؤاخذة والتوبيخ دون مغالاة حتى لايفقد الطفل حساسيته وكرامته. فاذا لم تنفع هذه الطريقة في ايلامه واحساسه بالخطأ لجأنا الى التهديد بالضرب ثم الى الضرب ذاته، على ان يكون الضرب غير المبرح كما اوصانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين كان يؤدب جاريته بضربها بالسواك وهي عصا رفيعة لاتتعدى طول الاصبع او اكثر بقليل وذلك لايلامها دون اصابة. ويأمرنا رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بأن نأمر اولادنا بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. وان تضربهم عليها وهم ابناء عشر وان نفرق بينهم في المضاجع فاذا ضربنا اولادنا فلنحذر الضرب على الوجه او القفا او الامكان الحساسة.

وضرب الولد كثيرا يقتل في نفسه الكبرياء فيتحول الى انسان بليد لا حس له. وقد لايجد الاب وسيلة اقوى من الضرب حين يكون الخطأ اكبر .

وهناك طريقة الهجر اي الخصام لعدة ايام حتى يشعر الطفل بكراهة تصرفه فيرجع عنه. وهي وسيلة قد تنفع مع البعض الا انها وسيلة سلبية حيث يمتنع ولي الامر عن محادثة او مجالسة الطفل فيحرم الطفل من المؤانسة والنصيحة والكلمة النافعة لذا لايجب ان يطول هذا الهجر اكثر من ثلاث ليال لان الطفل في حاجة ملحة لنصح واستشارة ولي الامر بالليل والنهار.

ولكن اذا بلغ الطفل الحلم لابد من مصادقته والتحدث معه كصديق والاستماع لوجهة نظره كما يجب ان تضفى عليه صفة الانسان الكامل الذي يتحمل مسؤولية تصرفه اذا اخطأ او اصاب مع اهمية الملاحظة الدقيقة من طرف خفي عن طريق الاشتراك في الهواية والرياضة وتبادل الاراء والتعرف على اصدقاء الغلام والمباسطة والمزاح المعقول والتوجيه الذكي. ولابد ان يكون ولي الامر امينا على سر الفتى حتى تتوفر الثقة المطلوبة ويصبح ولي الامر مصبا لكل المشاعر والرغبات والاهواء والميول، فيعدل ويصوب ويستميل ويصحح اولا بأول. وصدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قال:

(علموهم لسبع واضربوهم لسبع صاحبوهم لسبع ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب).

وما عليــــــــنا نفعله والبقية نسأل الله الاعانة من البداية والنهاية فلا حول لنا ولا قوة لنا الا بالله العلي العظيم.