من يلغي قوانين بريمر ومتى ؟ – سامي الزبيدي

بعد الغزو البربري الأمريكي للعراق واحتلاله عام 2003 قامت الإدارة الأمريكية بتعيين بول بريمر مديرا لإدارة ما سمي سلطة التحالف في العراق أو الحاكم المدني للعراق ولكي يتسنى لهذا الحاكم ممارسة مهماته قام بإصدار العديد من القرارات والقوانين أغلبها مجحفة ومسيئة للعراق ولشعبه كما قام بإلغاء العديد من قوانين الدولة العراقية , وأخطر القرارات التي أصدرها بريمركانت تشكيل مجلس الحكم على أساس عرقي وطائفي وبذلك يكون قد وضع أول لبنة في البناء السياسي الطائفي في العراق وأول خطوة لتمزيق نسيج المجتمع العراقي المتجانس والمتآخي منذ آلاف السنين والقرار الخطير الآخر الذي أصدره هو حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى مما ولد فراغاً أمنياً كبيراً في الداخل وسمح لدول الجوار استباحة حدودنا البرية والبحرية والسيطرة على أجزاء مهمة من المناطق الحدودية في البر والبحر في خرق فاضح لسيادة العراق ووحدة أراضيه كما كانت لهذا القرار الخطير والمجحف تداعيات اجتماعية خطيرة لأنه حرم أكثر من مليون عراقي وعوائلهم من رواتبهم ومخصصاتهم إمعاناً في إيذاء أبناء قواتنا المسلحة الذين صانوا شرف العراق والعراقيين ودافعوا عن تراب الوطن وعن حدود العراق وكرامته ضد كل من حاول المساس بشعبه وأرضه على مدى عقود طويلة بالإضافة الى ذلك فان هذا القرار فتح الأبواب لعمل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة لتستبيح دماء العراقيين في عملياتها الإرهابية والإجرامية دون رادع , وإمعاناً في إيذاء العراق والنيل من قواته المسلحة أصدر بريمر قرارً خطيراً آخر وهو قرار دمج الميليشيات والعناصر المسلحة للأحزاب التي جاءت مع الاحتلال في الجيش الجديد الذي شكلته قوات الاحتلال وبذلك يكون قد أطلق طلقة الرحمة على هذا الجيش منذ بداية تشكيله لأنه أفقده أهم مقومات بناء الجيوش وهي التحصيل الأكاديمي العسكري والمهني والاختصاصي الذي يحصل عليه العسكري في الكليات والمدارس العسكرية ثم يصقل هذا التخصص المهني من خلال التدريب المستمر والتدرج في الرتب والمناصب كما أفقده الضبط العسكري أساس بناء الجيوش ومصدر قوتها وديمومتها , ثم تم إصدار قرار اجتثاث البعث الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رؤوس العراقيين تسبب في تداعيات اجتماعية خطرة لأنه حرم الملايين من مصادر عيشها بعد إبعاد عشرات الألوف عن وظائفهم وقطع رواتبهم وفتح المجال للأحزاب لتنفيذ أبشع وأوسع عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية دون محاكمات للبعثيين وغيرهم وقد اعترف بريمر نفسه أن هذا القرار تم تسييسه واستغلاله من قبل أحزاب السلطة لتصفية خصومهم ,كما أصدر بريمر قانون الحصانة للقوات الأمريكية وقوات التحالف العاملة معها مما تسبب في ارتكاب هذه القوات جرائم ترقى الى جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا تسببت في قتل مئات الألوف من العراقيين بدم بارد وارتكاب جرائم التعذيب والاغتصاب وتدمير منازل المواطنين وممتلكاتهم .

وبالإضافة الى تلك القرارات الجائرة التي لازالت تداعياتها الخطيرة مستمرة في عراق ما بعد الاحتلال الى يومنا هذا أصدر بريمر قرارات لا تقل خطورة عن سابقتها دمرت الاقتصاد العراقي والصناعة الوطنية والزراعة منها إعلان العراق منطقة تجارة حرة والبلد غير مهيئ لمثل هذا الأمر فكان لهذا القرار نتائج كارثية على الاقتصاد العراقي لأنه أضر كثيراً بالصناعة العراقية وشجع على تهريب العملة الى الخارج ,كما أصدر قانون الاستثمار وقانون الشركات الذي أعفى بموجبه الشركات من تقديم رأس مال لتشغيل فروعها وأعفاها من إعطاء قائمة بأعمالها التي نفذتها في دول أخرى وفتح المنافذ الاقتصادية بشكل عشوائي لكل رؤوس الأموال الأجنبية وألغى قوانين مقاطعة إسرائيل ,كما أصدر الأمر (35 )الذي شكل بموجبه مجلس القضاء الأعلى وبصلاحيات واسعة , كما أصدر الأمر الرقم (10) الذي يعتبر انتهاك لحرية التعبير وحرية الإعلام ,ثم أصدر الأمر (65) الذي أسس بموجبه الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام التي أعطاها حق منح تراخيص البث الإذاعي والتلفازي وبث القنوات الفضائية وتراخيص شركات الاتصالات دون الحصول على موافقات أية جهة حكومية أو أمنية وبقيت هذه الهيئة هي المتنفذة والمهيمنة على قطاعات الإعلام والاتصالات رغم وجود وزارة للاتصالات , وبلغ مجموع ما أصدره بريمر من قرارات وقوانين قرابة (200) قانون وتشريع وخطورة هذه القوانين والتشريعات لا تكمن في إقرارها والعمل بها عندما كان بريمر يحكم العراق لكن خطورتها تأتي من استمرار العمل بها رغم رحيل بريمر ورغم انتهاء حقبة الاحتلال البغيض ورغم انسحاب القوات الأمريكية المحتلة من العراق فهذه التشريعات والقوانين لازالت سارية المفعول الى يومنا هذا.

فمن يلغي قوانين بريمر ومتى يتم إلغاء هذه القوانين التي أثرت على العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ؟ وهل عجز المشرع العراقي عن إصدار قرارات وقوانين تراعي طبيعة مجتمعنا المكون من العديد من القوميات والأديان والمذاهب والمكونات بحيث تحفظ وحدة هذا المجتمع المتجانس والمتآخي مجتمعياً وتبعد عنه شبح التمييز والتناحر القومي والطائفي وتحفظ مصالح شعبنا وتصون سيادة بلدنا وتحمي حدودنا البرية والبحرية وتحافظ على اقتصادنا وتحمي ثرواتنا الوطنية وترتقي بالبلد الى مصاف الدول المتطورة؟ والى متى ستبقى قوانين بريمر سارية المفعول في العراق علماً ان أغلب هذه القرارات تتعارض ومواد الدستور وطبيعة المجتمع العراقي والأعراف الاجتماعية والقوانين العراقية ؟