بيان رقم واحد – فريد حسن

في السياق العام لايجوز اعلان اي بيان بالرقم واحد لان هنالك بيانات قد صدرت في اوقات متفاوتة وفي مناسبات شتى لكن اصدار بيان بالرقم واحد للقضاء على الفساد هو بيان شعبي وبتوقيع العراقيين لانه سيكون بيانا مكتسبا للشرعية الدستورية والشرعية القانونية على اساس ان الشعب مصدر وصاحب السلطات .

نعم ان البيانات عديدة ومتعددة والتي صدرت عن الحكومة ومنها بيانات القضاء على تنظيم القاعدة وبيان النصر النهائي على داعش الجريمة والارهاب وكانت جميعها بتوقيع الحكومة ولهذا ان بيان الشعب هو الاول منذ عام الاحتلال 2003 ويحتل الرقم (واحد) ولانه مرتبط بحياة الشعب وقوته اليومي وللمناوئة والانتقام من اعداءه من الطبقة الفاسدة ولان اصبح في العراق طبقتين فالمناضلون اصبحوا فراعنة الفساد والشعب اصبح في اخر القطار او بمعنى اخر تشكل في العراق طبقة عامة الشعب وطبقة الفاسدين وحرامية اموال الشعب .

ان الاعلان عن محاربة الفساد يجب ان يكون عن طريق بيان شعبي وباسم الشعب ويحتل البيان رقم (واحد) بتوقيع الشعب وفي متنه يذكر (قرر الشعب العراقي المظلوم والذي يناى تحت وطأة فئة باغية غير مؤمنة بالله ورسله وكتبه وجاحدة بايات القران الكريم حيث اصبح شغلها الشاغل سرقة المال العام وهي رافضة ان تؤدي الامانات الى اهلها (وادوا الامانات الى اهلها) وعليه لابد من اتخاذ الاجراءات الشرعية والدستورية بحق الفاسدين من سُراق المال العام ليحاكموا في محكمة جنائية خاصة لان القضية جنائية بأعتبار قطع ارزاق عامة الناس (قطع الاعناق ولا قطع الارزاق) (والسارق والسارقة فأقطعوا ايديهما) ولان الشعب مؤمن بأن الفساد هواكبر من جرائم الارهاب ولان الشعب يطالب بحقوقه وعليه لابد من استدعاء الفاسدين والسارقين ومن تسببوا وفسحوا المجال للفساد في كل الحكومات التي تشكلت في العراق بعد عام الاحتلال وان يطالبوهم بأعادة الاموال المسروقة بدلا من مناشدة الدول أو صندوق النقد الدولي لتقديم المنح والقروض .

فان كان السارق منتم لحزب اسلامي لابد من اعادة الامانة الى اهلها واذا كان من حزب مدني علماني قطعا ان الاخلاق لايسمح له بالسرقة ولابد للحكومة ان تهتم بهذا الامر ولابد من بيان جماهيري بملاحقة الفساد والفاسدين وضرورة استعادة الاموال المسروقة واعادتها الى بيت المال (خزينة الدولة) .