نيجيرفان إلى ألمانيا لمقابلة ميركل وترامب يضع الأزمة بين الإقليم والمركز ضمن الأولويات

كردستان تتحرك نحو مراجع النجف وكربلاء للتقارب مع بغداد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تبحث القوى السياسية الكردستانية مقترحاً لتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة مدينتي النجف وكربلاء من اجل توفير الارضية المناسبة لعقد اجتماع مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ، فيما يبدأ رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني غدا الاثنين زيارة الى ألمانيا ينتظر ان يبحث خلالها آلية معالجة المشكلات بين بغداد واربيل.وقال عضو برلمان كردستان آيدن معروف خلال مؤتمر صحفي في اربيل امس ان (جرى خلال المدة الماضية تم تقديم مقترح لتشكيل وفد رفيع المستوى مكون من جميع الاطراف السياسية لزيارة مدينتي النجف وكربلاء ولقاء الاطراف السياسية والدينية هناك من اجل توفير ارضية مناسبة لعقد اجتماع مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم)، موضحاً إن (هذا المقترح جاء لدى تنظيم مؤسسة ميري للدراسات والبحوث لقاء بين الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية في الإقليم الأسبوع الماضي في أربيل). واضاف ان (الاطراف السياسية التي كانت حاضرة خلال الندوة رحبت بالمقترح)، مشيراً الى ان (تنفيذ المقترح يتوقف على مدى استجابة الاطراف السياسية له).وتابع أن (الندوة بحثت في كيفية الخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه الإقليم)، مشيراً الى أن (الإقليم جزء من العراق ومن الضروري حل المشاكل بين الجانبين لاسيما وأن المواطن هو المتضرر الأول من الأزمة ). وفي هذا الاطار ايضاً، يبدأ رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني غدا الاثنين زيارة الى ألمانيا لبحث المشاركة الألمانية في مكافحة تنظيم داعش. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الالمانية جيورج شترايتر إن (البارزاني سيزور المانيا الاثنين بناء على دعوة رسمية من الحكومة الالمانية)، موضحًا ان (البارزاني سيبحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواضيع عدة من بينها مكافحة داعش في المنطقة والمشاركة الألمانية في هذا المجال). وافاد مصدر مطلع في اربيل بأن (الوفد الحكومي سيضم ايضًا نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني)، موضحاً ان (الوفد سيلتقي بالاضافة الى ميركل، كلاً من وزير الخارجية زيغمار غابرييل ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلاين، وسيقوم بزيارة البرلمان الالماني).

واضاف المصدر ان (الوفد سيبحث خلال زيارته تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات السياسية والامنية في المنطقة والحرب ضد الارهاب واوضاع النازحين وآلية معالجة المشاكل بين اربيل وبغداد).ووافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) الثلاثاء الماضي على تمديد مهمة القوات الألمانية لتدريب قوات البيشمركة باقليم كردستان، فيما تعد مهمة القوات الالمانية نقطة خلافية بسبب اعلان العراق النصر النهائي على داعش واستعادة جميع اراضيه المحتلة. في غضون ذلك، قلل المستشار الأعلى لرئيس حكومة الإقليم ، دلشاد شهاب من اهمية التفاوض مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأكد انه ليس الخيار الوحيد المتاح أمام أربيل. وقال شهاب في تصريح انه (حتى الآن لم تتخذ أي خطوة عملية من جانب بغداد)، مؤكداً أن (الإقليم لم يبنِ كل شيء على مجرد إجراء التفاوض مع العبادي)، مستدركًا (نرغب بإجراء المباحثات وفتح باب الحوار، لكن ذلك ليس هوالأمل الوحيد لإدارة الإقليم، وليس كل شيء متعلقاً بالجلوس مع العبادي من عدمه).وتابع أن (جهودنا الداخلية مستمرة باتجاه إدارة الحكومة على أساس الإمكانات المحدودة المتاحة، مع ترتيب البيت الكردي، على الرغم من جميع المصاعب). وفي واشنطن، أكد مستشار الامن القومي الامريكي الجنرال هريرت ماكماستر ان حل المشاكل بين بغداد واربيل من اولويات ادارة الرئيس دونالد ترامب.وقال ماكماستر خلال مؤتمر سنوي لمركز جيمس تاون، ان (معالجة المشاكل بين اقليم كردستان وبغداد من اولويات ادارة ترامب ووزارة الخارجية ومجلس الامن الامريكي)، مشيراً الى ان (واشنطن وفرت للكرد الحماية عام 1991 كما ساعدت الكرد بعد عملية تحرير العراق عام . (2003

واضاف ان (واشنطن ترغب في العراق القوي الذي يستطيع تذليل جميع العراقيل والمشاكل واعادة العلاقات بين الاقليم وبغداد). في هذه الاثناء، شكت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب من ان وجود النواب الاكراد في بغداد لم يعد مرغوبا.وقالت في بيان (نشعر بأن هنالك توجيهاً من القيادات العليا في الحكومة بعدم التعامل او تسهيل مهمة النواب الكرد في بغداد في الوزارات ومؤسسات الدولة)، موضحة ان (أغلب الوزراء والوكلاء والمديرين ورؤساء الهيئات لا يجيبون على اتصالاتنا من اجل الاستفسار والسؤال عن قضية معينة او الاحتجاج على قرارات وقوانين)، مضيفة ان(هذا الامر بدأ بعد الاستفتاء والقرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد المواطنين في اقليم كردستان)، مشيرة الى ان (تلك القرارات تضرر منها المواطن الكردي بالدرجة الاساس).وتابعت ان (الاجراءات المتمثلة بغلق المطارات والمنافذ أثرت على المواطنين ولم تؤثر على المسؤولين)، مؤكدة ان (حكومة بغداد غير جادة بدفع رواتب الموظفين، وهذا يعكس الوعود السابقة التي تعهد بها العبادي حيث ان الاجراءات لم تتوقف عند قطع الرواتب واغلاق المطارات، بل تعدت الى قوت الفلاح حيث لم يتم ارسال حصة الفلاحين في الاقليم من واردات الاعوام السابقة)، على حد قولها.

الى ذلك، كشف عضو برلمان الإقليم عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني خلف احمد عن (عدم امتلاك الإقليم حتى الآن مشروع موازنة لعام .(2018وقال أحمد في تصريح إنه(خلال مسيرة الحكومة الراهنة بالإقليم وصل مشروع الموازنة الى البرلمان مرة واحدة فقط وهذه حالة سلبية جدا)، مشيرا الى أن (الإقليم ليس له مشروع موازنة لعام 2018 الى الآن وهذا انعكاس خطير على كردستان).

ولفت الى أن (البيانات الختامية لموازنة 2017 لم تكتمل حتى الآن وكذلك البيانات الختامية لعام 2016 وهذا يعني أن الإقليم سيواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة ما لم يجد له مخرجا للخروج من الأزمة الراهنة).