دعوة المرجعية لإصدار فتوى شرعية ضد الفساد الإداري

تظاهرات في بغداد والمحافظات ضد خصخصة الكهرباء

بغداد – قصي منذر

شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات حاشدة منددة بالفساد الاداري والمالي، مطالبة بإلغاء مشروع خصخصة الكهرباء ، كما طالب المتظاهرون المرجع الديني علي السيستاني بإصدار فتوى ضد الفساد على غرار فتوى الجهاد الكفائي.وتظاهر عشرات المواطنين في النجف امس السبت ضد الفساد الاداري والمالي مطالبين المرجعية الدينية العليا باصدار فتوى شرعية ضد الفساد.وطالب المتظاهرون ايضا رئيس الوزراء حيدر العبادي بالقضاء على الفاسدين وتقديمهم للقضاء في اسرع وقت. وفي بابل، تظاهر العشرات من أهالي قضاء القاسم السبت احتجاجا على خصخصة الكهرباء، بحسب مصدر محلي في المحافظة ، اضاف أن (المتظاهرين طالبوا أيضا بإعفاء ذوي الشهداء والجرحى من أجور قطاعي الماء والكهرباء).وتظاهر عشرات المواطنين صباح السبت في قضاء الحي جنوب الكوت احتجاجا على مشروع خصخصة الكهرباء.وطالب المتظاهرين خلال تظاهراتهم السبت الحكومة الاتحادية بـ(العدول عن قرار خصخصة الكهرباء)، كما رفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للمشروع. وتظاهر العشرات من المواطنين في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية السبت للمطالبة بتوفير الخدمات.وقطع المتظاهرون الطريق الرئيس الرابط بين السليمانية وكركوك، وهددوا بالاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم.وكان اهالي جمجمال قد تظاهروا في وقت سابق مطالبين بتحسين الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء وتبليط الطرق وغيرها.

وكانت بغداد قد شهت اول امس الجمعة تظاهرة اشترك فيها العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بمحاسبة الفاسدين والمقصرين بمجزرتي سبايكر والصقلاوية. وشدد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة التحرير على ضرورة محاسبة الفاسدين وتقديم المسؤولين الفاسدين إلى القضاء وتنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة.