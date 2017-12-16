الأنواء تتوقع طقساً غائماً وإنخفاضاً بدرجات الحرارة

تسجيل هزة أرضية في حلبجة وقتيلان بزلزال جزر أندونيسيا

بغداد – تمارا عبد الرزاق

سجلت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان هزة ارضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر في محافظة حلبجة دون ان تسفر عن خسائر ، فيما وقع قتيلان خلال الزلزال الذي ضرب جزر اندونيسيا. وقال بيان امس إن (هزة أرضية ضربت حلبجة بقوة 3.5 على مقياس ريختر وبعمق 8 كيلومترات دون ان تسفر عن وقوع خسائر). من جهة اخرى أفادت هيئة رصد الزلازل الإيرانية بتسجيل زلزالين بمنطقة كرميان . وقال بيان امس ان (الزالزال الاول كان بقوة 4.1 على عمق 5 كيلومترات عن سطح الأرض ، ووقع الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 4.7 على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض). وفي اندونسيا قتل شخصان في اعقاب زلزال بقوة 6,5 درجات. وسجل مركز الزلزال على عمق 91 كليو مترا وعلى بعد اقل من كيلومتر واحد من سيباتوغا الساحلية على جزيرة جاوا حيث شعرسكان جاكرتا بالزلزال الذي وقع على بعد 300 كليو متر من مركزه وايضا في مدن اخرى من الجزيرة.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية سوتوبو بوروو نوغروهو ان (رجلا عمره 62 عاما في سايميس وامرأة عمرها 80 عاما في بيكالونغان لقيا حتفهما في انهيار مبان)، واضاف ان (العديد من المستشفيات في المنطقة تعرضت الى أضرار وتم اجلاء المرضى)، واوضح نوغروهو ان (مئة منزل على الاقل في انحاء مقاطعتي جاوا الوسطى وجاوا الغربية تعرضت الى اضرار شديدة)، مشيرا الى ان (العمل جار لتقويم الاضرار)، داعيا المواطنين الى (التزام الحيطة والحذر تحسبا لوقوع هزات اخرى). وتقع اندونيسيا التي تضم اكثر من 17 الف جزيرة على حزام النار في المحيط الهادئ حيث كثيرا ما يؤدي تصادم الصفائح التكتونية الى هزات ارضية ونشاط بركاني قوي. ويختلف حجم الخسائر التي تسببها الزلازل من بلد لآخر ويقل بصفة عامة في الدول المتقدمة التي أخذت بصورة جدية بالوسائل التي تؤدي إلى تخفيف الخطر الزلزالي حيث اتجه المؤرخون منذ القدم إلى الاهتمام بالزلازل وتسجيل مواقعها وتواريخ حدوثها ووصف أحداثها وتقدير شدتها والأضرار الناجمة عنها، وتطور هذا الاهتمام حديثا حتى أصبح علما قائما بذاته يسمى علم الزلازل خاصة وان الكرة الأرضية تتعرض سنويٌّا إلى نحو350 ألف زلزال لا يشعر بمعظمها الناس إما لضعفها أو لحدوثها في مناطق غير مأهولة بالسكان . فيما يرى خبير جيوفيزيائي ان (أسباب الهزات الارضية التي تتعرض لها بعض الدول ناجمة عن اصطدام الصفائح الارضية). من جهة اخرى توقعت هيئة الانواء التابعة لوزارة النقل انخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة .