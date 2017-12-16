سرقة 50 ألف دولار بعملية سطو في بغداد

القبض على مختلس 700مليون دينار من ذوي الإعاقة

بغداد – محمد الصالحي

القت قوة امنية مشتركة القبض على موظف في هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اختلس نحو 700 مليون دينار. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) ان (الهيئة كشفت عن فقدان مبلغ من صندوقها يقدر بنحو 700 مليون دينار بذمة امين الصندوق الموظف ب.ع.ح )، مشيرا الى انه (بعد التحري عن الموظف اتضح انه غير موجود في العمل منذ يومين وانه اختلس المبلغ وتوارى عن الانظار)، واضاف ان (الوزير محمد شياع السوداني تابع القضية بشكل مباشر ووجه بتشكيل غرفة عمليات من مكتب المفتش العام ورئيس الهيئة وضابط استخبارات الوزارة للقيام باجراءات فورية لمتابعة الموظف المختلس)، واوضح منعم ان (الاجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني تمثلت بإعمام اسم الموظف على المنافذ البرية والجوية لمنعه من السفر وكذلك توجيه الممثل القانوني في الهيئة باقامة دعوى قضائية ضده فضلا عن تكليف جهاز الامن الوطني بتتبع الموظف ومكان وجوده)، لافتا الى انه (و بعد تحديد مكان وجود الموظف نفذت قوة اجرائية عملية امنية اسفرت القبض عليه في داره وضبط بحوزته 50 مليون دينار وعقود شراء عقارات مع سندات اراضٍ سكنية بقيمة 400 مليون دينار مسجلة باسم زوجته)، مبينا ان (الموضوع قيد التحقيق من قبل هيئة النزاهة ، فضلا عن مكتب المفتش العام الذي اجرى تحقيقا اداريا لتحديد الموظفين المقصرين وقيمة المبالغ المسروقة)، وتابع ان (الوزارة تؤكد التزامها بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام او الاخلال بالواجبات والامانة الوظيفية). وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة لاصقة مثبتة اسفل عجلة مدنية بداخلها صاحب مكتب للعقارات في منطقة البكرية في بغداد انفجرت ما ادى الى اصابة شخص بجروح متفاوتة).وأضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج ). وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين سطوا على صاحب مكتب للصيرفة قرب منزله في منطقة البياع وسلبوه مبلغا قدره 50 ألف دولار أمريكي).وأضاف أن (المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذ السرقة). من جهة اخرى اكد النائب عن البصرة فالح الخزعلي أن النزاعات العشائرية المسلحة في المحافظة ترتقي الى الإرهاب، ومؤكدا أهمية التصدي بحزم لتلك الظاهرة التي ألقت بظلالها سلباً على الوضع الاقتصادي. وقال الخزعلي في تصريح امس ان (البصرة تخلو من الأعمال الارهابية، ولكنها تواجه نزاعات عشائرية مسلحة ترتقي الى الإرهاب) مبيناً أن (تلك النزاعات يجب وضع حد لها من قبل القوات الأمنية، والعمل بقوة ضد الخارجين عن القانون، وعدم الانتقائية في تطبيق القانون). ولفت الخزعلي، وهو أيضاً المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء الإسلامية، الى أن (المشاكل العشائرية التي تحدث في المناطق الواقعة شمال المحافظة تؤثر سلباً على الاستثمار والوضع الاقتصادي، ويجب أن تكون هناك مواقف جادة لإيقاف النزاعات). عادا (أهالي البصرة غير راضين عن حلول القوات الأمنية للنزاعات العشائرية، ولجنة شؤون العشائر في قيادة عمليات البصرة اسهمت في حل بعض المشاكل، ولكن البعض منها بقي معلقاً بسبب عدم الحزم الأمني).وفي كربلاء قال مصدر امس ان (مطلوبا اقدم على الفرار خلال محاولة قوة امنية اعتقاله اثناء مداهمة منزله في احد احياء كربلاء).واضاف ان (القوة تمكنت من قتل المطلوب على الفور). .