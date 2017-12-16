ماتيس: الجيش السوري يهزم داعش والمعركة لم تنته

واشنطن – مرسي ابو طوق

اكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا لم تنته بعد ، مضيفا أن الجيش السوري يحقق انتصارات في الحرب.وقال ماتيس لصحفيين انه (من الواضح اليوم أن داعش يهزم وأعتقد أن مكافحة هذا التنظيم لم تنته بعد)، مضيفاً (لا تثقوا عندما يقول أحد إنه تم القضاء على داعش فنحن نواصل مكافحته). واوضح إن (مقاتلي داعش يفرون وليس بإمكانهم مواجهة تحالفنا)، في اشارة الى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.وتابع ( ومن الواضح أيضا أن القوات السورية والروس يهاجمونهم من جهة نهر الفرات).وأشار ماتيس في الوقت ذاته إلى أن (إجراء المحادثات بشأن التسوية السورية في جنيف يعد هدفا رئيسا بالنسبة لواشنطن)، مؤكدا أن (تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا.والولايات المتحدة تحاول تحقيق استقرار في المنطقة المضطربة حاليا). وجدد ماتيس اتهامات بلاده لإيران د بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أعرب عن (عدم موافقته على سياسة واشنطن الهادفة إلى ردع إيران بطرق عسكرية). الى ذلك، دعت الولايات المتحدة داعمي الحكومة السورية للضغط على دمشق لدفعها الى (المشاركة بشكل كامل) في المفاوضات مع المعارضة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان إن الولايات المتحدة تريد من داعمي الحكومة السورية (استخدام نفوذهم لحث النظام على المشاركة بالكامل في مفاوضات جادة مع المعارضة في جنيف).واضافت إن (الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على العمل بجدية نحو حل سياسي لهذا الصراع وإلا فإنها ستواجه عزلة مستمرة واضطرابا لا نهاية له في سوريا).من جهة اخرى، اتفق الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي على تعزيز التعاون الثنائي من خلال مواصلة العمل الملموس بشأن القضايا الإقليمية والدولية . وذكر بيان للإتحاد الاوربي تلقته (الزمان) امس ان (الاتحاد الأوربي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عقدا اجتماعهما الثاني على مستوى كبار المسؤولين في مقر الأمانة العامة للمنظمة حيث مثّل الاتحاد الأوربي وفد رفيع المستوى ترأسه نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعمل الأوربي الخارجي كولن سيكلونا ، وترأس المدير العام للشؤون السياسية في المنظمة السفير طارق بخيت، وفد الأمانة العامة للمنظمة في الاجتماع المذكور)، موضحاً ان( الطرفين تبادلا خلال مناقشاتهما المكثفة وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامهما المشترك واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي من خلال العمل الملموس). وبحسب البيان فستعقد الجولة القادمة لاجتماعهما على مستوى كبار المسؤولين في بروكسل خلال النصف الأول من عام .2018