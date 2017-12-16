خبير لـ (الزمان) : مساعدة التجار في تجاوز الازمة يعيد الحركة للسوق

الرافدين يقرض متضرري حرائق الشورجة

40 مليون دينار بكفالة موظفين

بغداد – داليا احمد

رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان اقراض مصرف الرافدين لمتضرري حرائق الشورجة بنحو اربعين مليون دينار يسهم بتجاوز ازمة التجار ويعيد الحركة للسوق. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (المصرف يجدد مواقفه لمساعدة الفئات المختلفة في المجتمع من خلال الاعلان عن اقراض متضرري الشورجة اربعين مليون دينار وبفائدة مخفضة ما يساعد التجار على تجاوز الازمة ومعاودة العمل في السوق)، مبينا ان (المبلغ وبالرغم من محدوديته نظرا لامكانية المصرف الا انه يعيد الامل للتجار بأستئناف التزاماتهم سواء في العرض ام الطلب من اجل اعادة الحياة للسوق)، لافتا الى ان (تخفيض نسبة الفائدة الى 5 بالمئة هو من اجل دعمهم)، ودعا الامين المصارف الاخرى الى (المبادرة بأطلاق قروض لدعم الفئات المختلفة في المجتمع لغرض تنشيط الاقتصاد), مطالبا مديرية الدفاع المدني بـ (وضع منظومات اطفاء لمنع تكرار حالات الحرائق بالاضافة الى تدريب الحراس الموجودين في الشورجة على اخماد الحرائق بشكل سريع لتقليل الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث). واعلن المصرف عن دعمه للمتضررين من الحرائق من خلال قروض مالية تصل الى اربعين مليون دينار. وقالت مدير عام المصرف خولة طالب جبار في بيان امس انه (تقرر اقراض المتضررين من حرائق الشورجة بمبالغ تتراوح من ثلاثين مليون الى اربعين مليون دينار)، مشيرة الى ان (الهدف من ذلك هو لاعادة تأهيل المحلات التجارية)، وتابعت انه (تم تحديد سعر الفائدة لتلك القروض وهي 5 بالمئة وبكفالة موظفين). وكان مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان قد اكد ان تكرار احتراق عمارة القادسية التجارية في سوق الشورجة ببغداد أمر ليس عرضياً. وقال بوهان في تصريح امس ان (التحقيقات الجنائية جارية لمعرفة اسباب تكرار إحتراق عمارة القادسية دون عمارات الشورجة الاخرى)، واضاف ان (هناك خزيناً هائلاً من مواد متنوعة وهي خطرة وحساسة جداً للحرارة وسريعة الاشتعال)، مؤكداً ان (الحل يكمن برفع التجاوزات واجبار أصحاب العمارات التجارية بان تكون نظامية), مشيرا الى ان (تعمد افتعال الحريق بعد ساعات الدوام الرسمي او بعد منتصف الليل لتحقيق دمار بنسبة 100 بالمئة). من جهة اخرى تشرع وزارة المالية في إقليم كردستان يوم غد الاثنين بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي وتستمر عشرة أيام. واكد بيان امس إن (الوزارة ستبدأ بتوزيع رواتب أيلول الماضي يوم غد وتستمر لغاية عشرة ايام)، واضاف انه (وبحسب الجدول الذي اعد لذلك تقرر في يوم 18 من الشهر الجاري توزيع رواتب وزارة البيشمركة والالوية التابعة لها)، مشيرا الى أن (موظفي مجلس وزراء الاقليم ستوزع رواتبهم بنهاية الجدول اي في يوم 28 من الشهر ذاته). الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية مسعود حيدر عن حجم الاموال التي بذمة الحكومة لصالح الفلاحين منذ عام2014 . وقال حيدر في تصريح امس (طالبنا من خلال كتاب رسمي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالموافقة على اطلاق باقي مستحقات فلاحي العراق بما فيهم فلاحو كردستان من المبالغ المتوفرة قبل انتهاء السنة المالية)، مبينا أن (فلاحي كردستان يعانون ومنذ ثلاث سنوات عدم صرف مستحقاتهم المالية لمحصول الحنطة)، وتابع ان (هناك مستحقات للفلاحيين بذمة الحكومة للاعوام مابين 2016-2014 تبلغ 689 مليار دينار اما المبلغ المتبقي للعام الجاري, فهو 47 مليار دينار), داعيا العبادي الى (الايعاز الى الوزارة لاطلاق تلك المبلغ وتوزيعها على فلاحي البلاد ومنهم فلاحو الاقليم للحفاظ على مستوى الانتاج ودعما للموسم الزراعي المقبل).