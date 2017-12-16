الوطني يستعد لخليجي الكويت بتجريبية واحدة

أسود الرافدين تواجه اليوم الأبيض الإماراتي في دبي

الناصرية – باسم الركابي

يخوض منتخبنا الوطني اليوم الأحد مباراة تجريبية مع نظيره الإماراتي ضمن استعداداتهما للمشاركة في خليجي 23 التي ستنطلق الجمعة المقبلة في الكويت.

ومؤكد ان المباراة تظهر تحت تاثير العامل المعنوي للدفع بالأمور نحو الأفضل من اجل خوض مباريات البطولة الخليجية بأفضل مستوى لما تمثله من اهمية لجميع لفرق التي يأمل ان تقدم مباريات وبطولة ناجحة في ظل عودتها بهذه الطريقة عندما فضلت قطر الدولة المضيفة السابقة نقلها الى الكويت تزامنا مع رفع الحظر الكروي عنها بعدما حل الرجل الرائع ( فانتينو) رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بنفسه من اجل هذه المهمة التي انهت الكثير من مشاكل الكرة الكويتية التي اكثر ظهرت وتفوقت واستحوذت على بطولة الخليج.

ومهم ان ياتي رفع الحظر بهذا التوقيت وليلتم شمل فرق الخليج وتتواجد في الكويت في منافسة تظهر حبية وكروية وأخوية بعدما تقدمت قطر بتسهيلات كبيرة من اجل اقامة البطولة في الكويت من دون ان يتخلف عنها أي فريق بسبب الخلافات الخليجية الخليجية والخليجية العربية وابعاد الرياضة عن السياسة لكنها تظهر خطوة مهمة تعكس العقلية الرياضية في هذا البد الذي يتواصل في نجاحاته الرياضية بشكل يثير الانتباه والإعجاب كما يستحق التقدير لان الامور تسير بالاتجاه الصحيح.

تطلعات الفرق

وتتطلع الفرق الى المشاركة المطلوبة في ظل الصراع المنتظر على اللقب في بطولة يؤمل ان ترتق الى تطلعات المتابعين على مستوى المنطقة من خلال وجود فرق قوية سبق لها وتقاسمت البطولات الماضية حيث الكويت والسعودية والعراق وقطر والإمارات.

بعثة العراق

وتكون بعثة المنتخب الوطني قد وصلت الجمعة الى الامارات وتضم القائمة اللاعبين محمد كاصد ومحمد حميد جلال حسن واحمدابراهيم وسعدناطق ومصطفى ناظم واربين سو لاقا وعلي بهجت ونبيل صباح ووليد سلم وعلاء مهاوي وامجد عطوان ومهدي كامل وحسين علي ة وعلي حصني وهمام طارق وايمن حسين وعلاء عبد الزهرة وسجاد حسين ومهند عبد الرحيم وعلي فائز وسعد عبد الامير قبل ان يتخلف اللاعبين المحترفين عن الحضور لان البطولة لاتندرج ضمن ايام الفيفا غير ان التشكيلة تظهر متوازنة و قادرة على خوض مباريات البطولة من خلال وجود اغلب اللاعبين الذين يواصلون العمل مع المدرب باسم قاسم منذ تسلم المهمة وتحقيق النتائج المطلوب والمرور بسجل ابيض قبل تحسين الموقف في تصنيف الاتحاد الدولي وبشكل سريع و الامر المهم الذي حققه الفريق والمدرب الذي يبحث مع المنتخب الى تحقيق لقب خليجي 23 بعد الخروج المر من تصفيات كاس العالم المقر ان تقام في روسيا الصيف المقبل

اخر لقاءين

اخر لقاءين جمعا المنتخبين اقيما في تصفيات كاس العالم عندما تغلبت الإمارات في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة الحاسمة لكاس العالم بهدفين دون رد قبل ان يتمكن منتخبنا من تحقيق الفوز في اللقاء الثاني الذي جري في الاردن بهدف وشكل الفوز وقبله النتائج الرسمية والودية والنتائج التي حققها المنتخب تحولا مهما في مسيرته عندما تقدم في تصنيف الفيفا وهو ما عزز من حضور المنتخب الذي لم يخسر أي من مبارياته امام البابان وتايلاند والإمارات فضلا عن المباريات الودية التي لعبها داخل وخارج العراق امام إيران وكوريا الجنوبية وسوريا مرتين وكينيا والأردن ومر منها بثقة عالية و في وضع مستقر ومهم ان يحدث هذا لامر ويظهر الفريق في الحالة الفنية العالية و منها حالة الانسجام بين اللاعبين والذي استمر يسير بالاتجاه الصحيح وخلال فترة قصيرة انطلق فيها من لقاء اليابان في مطلع حزيران قبل ان ستمر في وضع واصل مشواره في الاداء والنتائج التجريبية عبر تحقيق النتائج المطلوب والاهم انه للان لم يخسر

النتيجة المطلوبة

و يتابع عشاق المنتخب اليوم اللقاء المذكور والامل في ان تاتي النتيجة المطلوبة من اجل تعزيز معنويات اللاعبين قبل الانتقال الى الكويت لخوض مباريات خليجي 23 التي تمثل حدثا كرويا على مستوى الشارع الرياضي العراقي والدول المشاركة .

وفي الوقت التي يخضع المنتحب لتأثيرات الخروج من كاس العالم التي لايمكن ان تعوضها أي نتيجة ودية وتجريبية وبطولة لأسباب معروفة وما أعقبتها من مشاكل امتدت على الشارع الرياض لكن علينا ان نشحذ همم اللاعبين في اللعب وتحقيق النتائج في الصراع الخليجي الذي لايظهر سهلا إمام مهمة منتخبنا الذي ينظر له باهتمام خاص لمايمثله من دور كروي عربي وخليجي واسيوي عندما حصل على اللقب الخليجي ثلاث مرات ويتطلع الى اللقب الرابع ويمكن ان يكون قادرا على العودة باللقب في ظل مجموعة اللاعبين التي تلعب سوية وتتطلع الى تقديم الاداء العالي لعبور بوابة الإمارات المهمة والفريق الذي اكثر ما يظهر قويا بملعبه الذي يريد منتخبنا تحقيق النتيجة الايجابية وليس هذا حسب فان المباراة تظهر الفرصة العملية للوقوف على واقع اللاعبين عبر المشاركة في لقاء اليوم وجاهزية المنتخب المطالب في تقديم الاداء ومن ثم النتيجة من اجل الذهاب الى الكويت بالوضع الطبيعي.

صورة الفريق

وتظهر صورة منتخبنا مقبولة اذا لم تكن جاهزة لعروض بطولة الخليج لاكثر من سبب منها.

ارتفاع الحالة الفنية للفريق بعد النجاح في سلسلة المباريات الرسمية والودية والمرور منها بسجل نظيف ولعب مع مدارس عربية وأسيوية وافريقية في فترة توفرت له مباريات مهمة مع فرق بمستواه قبل ان يترك فترة التصفيات خلفه والدخول في مسار اخر اتسم في تقديم المستويات بفضل خيارات المدرب لمجموعة لاعبين استمرت تؤدي على مستوى المباريات منذ تسل المدرب للمهمة في ظروف لم تكن سهله امام الحملة الواسعة بعد الخروج من التصفيات وضياع حلم الوصول لكاس العلم الحدث الكروي الابرز.

استمرا الفريق في إقامة المباريات التجريبية واخرها مع سوريا التي جرت بكربلاء قبل افتتاح الدوري الكروي في العشرين من الشهر الجاري ما جعل من اللاعبين الاستمرار في اللعب والحفاظ ولياقتهم البدنية ولان اغلبهم يلعبون للفرق الجماهيرية التي تحتم جماهيرها على اللاعبين تقديم افضل ما لديهم لانه تلعب من اجل اللقب كما تظهر اغلبية اللاعبين من فريق الشرطة والاهم انهم جاءوا من دوري قوي مختلف عن المواسم السابقة من خلال تراكم المباريات وخوض ستة مباريات خلال 20 يوما بوضع يالفه اللاعب العراقي من قبل والفرق المشاركة ما يجعل منهم في لياقة عالية والاستعداد لخوض المباريات باعلى درجات الاستعداد ومهم ان تاتي بطولة الخليج في هذه الأوقات مع بداية الدوري وفي روحية مهمة لان اللاعبين في الوضع الفني وبعيدون عن الإصابات التي اكثر ما تظهر في نهاية المرحلة الأولى ومع مرور الوقت.

التشكيلة المثالية التي اعتمد عليها المدرب باسم قاسم من خلال دعم صفوف المنتخب بعدد من اللاعبين الشباب الامر الذي جعل من اندفاع المنتخب في مواصلة تقديم المباريات قبل الخروج من المشهد السابق الذي كان عليه المنتخب بعد جراح الخروج من كاس العالم الدرس الذي يفترض ان نتعلم منه وان لاتبقى تسير الامور على هذه الشاكلة التقليدية عندما خرجنا لننتقل الى عمل تقليدي حينما ذهبنا الى جمع اللاعبين واللعب من اجل رفع الحصار لكن علينا ان تعترف بالوضع الذي تغير بعض الشيء من حيث النتائج قبل ان ياتي إقامة الدوري كما يجري الان .

الاهم ان تخضع الامور الى إجراءات عملية وعلمية امام فترة المنتخب الذي سيشارك في بطولة اسيا المقبلة في الامارات.

الاهم استمرار المدرب مع المنتخب الذي سبق وان خضع الى خمسة افكار تدريبية وسط معمعة التصفيات ونجد باسم يحرص على تطوير نفسه أكثر عندما يواصل المشاركة في الدورات الكروية التطويرية ولازال يقدم نفسه المدرب المطلوب امام استقرار الامور الفنية التي تجري من دون منغصات كا تظهر العلاقة الطيبة مع اللاعبين وهذا الأهم لان مرتكز العمل لدعم المنتخب عبر الجانبين النفسي والفني.

ولنكون اكثر واقعية ان المنتخب نعم مهتم ببطولة الخليج لكن ان تسير الامور باتجاه الإعداد الأفضل امام المشاركات الأكبر والاهم ولانريد ان نقلل من شان تجمع الكويت الكروي الذي كان يفضل ان يقام في وقت اخر حتى لايؤثر على دوريات الدول المشاركة بعد تاجيل الدوري العراقي لمدة 25 يوما مثلا ان تقام قبل بداية الدوريات حتى يتفرع كل اللاعبين ما يعطي البطولة اهتمام فني اكبر ومشاركة تأتي متكاملة لكننا نحيي كل الجهود التي كانت وراء العودة لإقامة البطولة وهو الأهم لانها تعكس الكثير من الامور منها الحفاظ عل العلاقات العربية التي تسمو على كل الامور الاخرى.

وبعد ان لقاء الأشقاء الأمارتين لايخلوا من الفوائد منها نتيجة الفوز لرفع الحالة المعنوية وكذلك تحقيق التشكيلة المطلوبة ولان مستوى الامارات يظهر قريبا منا ولانهما يلعبان ويدخلان بطولة الخليج بظروف متشابه بعد خروجهما من كاس العالم ما يدفعهما للعب وراء النتيجة مرورا الى الكويت التي ستنظم البطولة وإظهارها بأفضل حال بعد فترة الحظر وما مر بالكرة الكويتية التي تظهر وتعود للواجهه اليوم من خل المشاركة وتنظيم البطولة الحدث الكبير لهم وللكرة العربية بعد غياب المنتخب من كاس العالم ونأمل ان تكون عودة مهمة تعكس واقع الكرة والإمكانات الفنية والإدارية لهذا البلد واهتمامه بالرياضة وكرة القدم ولان بطولة الخلية تعد الحدث الاستثنائي والبطولة الأكثر تشويقا و تحضى باهتمام أبناء المنطقة المتوقع حضورهم بإعداد مكثفة لدعم منتخباتها لكن يبقى الشيء الأهم عودة الكويت بهذا الزخم التنظيمي بعد فترة توقف نالت منها الكثير ومؤكدان جهودا استثنائية ستبذل لاخراج البطولة بأفضل حال وهو ما متوقع من المسؤلين في الكويت.

مباراة اليوم

وعودة لمباراة اليوم التي تظهر حاجة منتخبنا لها كما طلب المدرب خوض مباراة تجريبية وان تأتي مع احد الفرق المرشحة للقب خليجي 23 والكل يعرف طبيعة الفريق وما يمتلكه من عناصر وفرق قوية منها الجزيرة الذي قدم نفسه بقوة في بطولة كاس لعالم التي تكون قد اختتمت أمس عندما أحرج حامل اللقب في مبراة تبقى في ذاكرة الجمهور أي ان المنتخب الشقيق في وضع جيد ويمر بنفس ظروفنا من حيث فترة الإعداد عبر إقامة الدوري وحالة الاحتراف العالية فيها.

مخيف يتحدث

ويقول عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة حميد مخيف تاتي المباراة مع الامارات بوقتها ف قبل السفر الى الكويت حتى يقف المدرب على التشكيلة المطلوبة ومن يقدر على تمثيل المنتخب الذي نعرف انه سيشارك من اجل الحصول على اللقب الذي يظهر الاقرب له في طل فترة العمل المهمة للمنتخب و كما يظهر الاستقرار على الجهاز الفني بالأمر المهم ما يعني ان الفريق يمر في وضع طيب بعد خوض عدد من المباريات التي شكلت نتائجها دعما للاعبين والمنتخب سوية وهذا الاهم . ومهم ان يقدم المنتخب الأداء القوي والمطلوب من اجل اكتمال الجاهزية والتوجه بالحالة الفنية الى مكان بطولة الخليج التي تشكل أهمية كبيرة على الكرة العراقية بعد الخروج من كاس العالم كما تاتي من مصلحة المدرب من اجل الاستمرار مع المنتخب ومهم ان يعود بلقب البطولة لتي تشكل تحدي للمنتخب بعد استعادة توازنه وفي حالة ودية ما بين المدرب واللاعبين وفي تقديم العمل المشترك و يظهر الجميع شريك وداعم للمهمة التي يجب الاستعداد لها من خلال تشكيلة اللاعبين التي عليها ان تدرك حجم المهمة في الصراع من اجل اللقب دفاعا عن سمعة الكرة العرقية في المحفل الخليجي تحت أنظار الشارع الرياضي الذي يهتم بالبطولة ربما اكثر من بقية جماهير المنتخبات الأخرى كما شاهدناه في البطولات السابقة ومهم ان يشارك ويقدم المردود والعودة بلقب البطولة امام الحاجة المعنوية للكرة العراقية ونأمل ان تاتي الامور كما نتمناها وفي ان يقدم المنتخب ما عليه في مشاركة تتجه لها أنظار الأشقاء والشارع الرياضي العراقي لأهمية البطولة جريا على العادة لكن ما يهمنا ان يعكس المنتحب مشاركته باعلى درجات اللعب.

مدرب الناصرية

ويقول مدرب الناصرية السابق كاظم صبيح تظهر مباراة الامارات محطة كروية مهمة للوقوف على اخر مفردات الاعداد قبل الذهاب الى دولة الكويت ومهم ان تأتي المباراة في هذا التوقيت وقبل أيام من البطولة على امل ان تحقق أهدافها مع المنتخب الذي يضم مجموعة متكاملة تلعب لفترة سوية كما يظهر الدور الفني للمدرب الذي يقدم عملا مهما نال رضا الشارع الرياضي خلال فترة عمله القصيرة.

ومهم ان تدعم مباراة اليوم المدرب لاختيار التشكيلة المطلوبة للبطولة القادمة ومهم ان يتدارك الفريق الأخطاء وكذلك الإصابات لان التعويض سيمكرن صعب امام تخلف عدد من اللاعبين لان البطولة خارج ايام الفيفا لكن ما موجود من لاعبين قادرين على خلق فرصة النتائج وتحقيق اللقب الذي ترنوا إليه الأنظار في بطولة ترغب جميع الفرق الصراع عليها كما جرت العادة ولان منتخبنا في وضع مختلف عن التصفيات الأخير فهو قادر كما انه عازم على خطف اللقب في ظل الوضع الذي يمر به اللاعبين من خلال اللعب للمنتخب والعودة من دوري قوي ومنافسات مهمة يامل ان تنكس على واقع الاداء المنتظر من المنتخب ان يقدم نفسه في البطولة منذ البداية وان ينظر لجميع مبارياته بصورة واحدة لانه اليوم لايوجدفريق قوي واخر ضعيف وتظهر مجموعته مناسبة

ومهم ان يعبر بوابة الامرات في لقاء اليوم لانه تمثل قوة كروية ولان المباراة تمثل الاختبار المهم للاعبين والمدرب .