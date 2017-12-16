شنيشل يعيد ترتيب أوراق الجوية

بغداد – الزمان

يرغب مدرب القوة الجوية راضي شنيشل في استثمار توقف الدوري لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد البداية المرتبكة هذا الموسم.

وقال شنيشل في تصريح صحفي اول امس الجمعة: “ايام توقف الدوري لارتباط المنتخب ببطولة خليجي 23 ستصب في مصلحتنا لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد البداية المرتبكة في الجولات الأولى من الدوري”.

وبيَّن ان “الفوز في الجولة السادسة على أمانة بغداد، منحنا استقرارًا في توقيت مناسب لاستثمار التوقف لمعالجة الأخطاء التي وقع بها الفريق في الجولات الماضية، وخوض مباريات تجريبية لمنح الفرصة لجميع اللاعبين”.

وأشار إلى أنَّ “المباريات التجريبية ستمنح الفريق فرصة تصحيح الأخطاء، كما أن وقت التوقف 25 يومًا كافيًا لمعالجة الفريق معنويًا، وبدنيًا، وتكتيكيًا”. يذكر أنَّ القوة الجوية، رفع رصيده إلى النقطة الثامـــــنة بعد فوزه على أمانة بغداد.