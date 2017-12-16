إيقاف رئيس الإتحاد البرازيلي لمدة 90 يوماً

سليمان يطالب رموز الزمالك بالتصدي لزعيم القلعة البيضاء

{ مدن – وكالات: قالت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اول امس الجمعة إنها قررت بشكل مبدئي إيقاف ماركو بولو ديل نيرو رئيس الاتحاد البرازيلي لمدة 90 يوما. وتم إيقاف ديل نيرو عن جميع أنشطة كرة القدم المحلية والدولية وقالت لجنة القيم التابعة للفيفا في بيان إن الإيقاف قد يمدد بواقع 45 يوما أخرى. وجاء الإيقاف بناء على طلب من غرفة التحقيقات في الفيفا التي تبحث في انتهاكات لم يتم الكشف عنها لميثاق القيم في الاتحاد الدولي.

رموز الزمالك

في موضوع اخر انتقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح السابق لانتخابات الزمالك على منصب رئاسة النادي، الأوضاع داخل القلعة البيضاء، وأصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتحدث فيه عن الأوضاع. وقال سليمان في بيانه: منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة وأنا ملتزم الصمت – رغم أن رئيس الزمالك حتى، مازال يتحدث عني – بل وقدمت التهنئة للمجلس الجديد، وطالبته بضرورة فتح صفحه جديدة مع الجميع من أجل مصلحة وكيان نادي الزمالك .. ولكن يبدو أن الأمور الشخصية هي التي أصبحت تتحكم في كل شيء داخل النادي، ولا أحد يتعظ ونتيجة لذلك أصبح وضع فريق الكرة الأول لا يسر عدوًا ولا حبيبًا. وأضاف: إذا كان عدد كبير من رموز الزمالك قد تعمد الاختفاء قبل وأثناء الانتخابات الأخيرة، خوفًا من شخص بعينه فلابد أن يكون الخوف على كيان نادي الزمالك أكبر من أي خوف متعلق بالأشخاص، مثلما تحملتُ أنا شخصيًا فوق طاقة البشر طوال المدة الماضية، على مرأى ومسمع من الجميع من أجل كيان نادي الزمالك. وتابع: وبعد الخسارة الأخيرة لفريق الكرة أمام الإسماعيلي، وتراجع الفريق بشكل مخيف في جدول الدوري .. أصبح نادينا يحتاج من الجميع التدخل .. التدخل من أجل إعادة تصويب الأمور بعيدًا عن المصالح والأغراض الشخصية .. فلا يمكن أن نشاهد نادينا ينهار بهذا الشكل والجميع يكتفي بالمشاهدة، لمجرد أن شخص واحد فقط هو الذي يتحكم في كل شيء داخل النادي ويرغب في أن يسير الجميع على دربه حتى لو كانت النتيجة هي الانهيار. واختتم أحمد سليمان: رسالتي هنا إلى وزير الشباب والرياضة .. يا ترى حضرتك مبسوط كده؟!!.

فخ طنطا

على صعيد اخر واصل فريق الأهلي، مسلسل نزيف النقاط، وتعادل مع مضيفه طنطا، بنتيجة 1-1، اول امس الجمعة، في إطار الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري. تقدم المغربي وليد أزارو للأهلي في الدقيقة 41، وتعادل طنطا بهدف أيمن أشرف، في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 62 . ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في وصافة الترتيب، مقابل 13 نقطة لطنطا في المركز الـ 15 .

بدأ فريق طنطا، اللقاء باحثًا عن هز الشباك، وكاد أن يفعلها في الدقائق الأولى، من رأسية محمد جابر، تصدى لها الحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

وانتفض الأحمر، وأضاع فرصة قريبة من جانب وليد أزارو، الذي سدد في يد الحارس إسلام طارق، قبل أن يهدر أحمد الشيخ، فرصة ثانية بضربة رأس بجوار القائم. انحصر اللعب في وسط الملعب، مع سيطرة هجومية من خلال أداء روتيني أهلاوي، وغلق المساحات من جانب طنطا، الذي ظهر بشكل دفاعي مميز، مع تألق لافت للظهير الأيسر أحمد خالد، الذي أوقف خطورة الشيخ. وفي الدقيقة 41، نجح وليد أزارو في تسجيل هدف التقدم، مستغلاً هفوة دفاعية للاعب محمود مسعود، ليودع الكرة الشباك ببراعة، وسيطر الأهلي على الدقائق المتبقية في الشوط الأول لينتهي بالتقدم الأحمر 1-0 . بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي أهلاوي أيضا، ووجه أزارو تسديدة قوية بجوار القائم، وأجرى طنطا تغييرا دفاعيا بنزول محمد العشري بدلا من محمود مسعود في الدقيقة 50 . وتألق حارس طنطا، من خلال تسديدة لأجاي، ثم تصويبة رائعة من أحمد فتحي مرت بجوار القائم، ونجح صاحب الأرض، في إدراك التعادل عن طريق أيمن أشرف في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 62، بعدما حاول إبعاد الكرة لتسكن الشباك. وأجرى الأهلي تغييرا بنزول مؤمن زكريا على حساب أحمد الشيخ، ثم دفع حسام البدري المدير الفني للأحمر، باللاعب كريم نيدفيد على حساب عمرو السولية، لتنشيط وسط الملعب.

وأنقذ أحمد عادل، حارس الأهلي، انفراداً من محمد مرسي، ودفــع الأحمر، باللاعب الجنوب أفريقي باكاماني، على حساب أجاي في الدقيقة 79 .

وسيطرت حالة من العشوائية على الهجوم الأهلاوي مع انطلاقة من باكاماني، لم يستغلها الفريق الأحمر، وطالب لاعبو الأهلي، بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع طنطا، ثم أنقذ الحارس إسلام طارق فرصة للأهلي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 .