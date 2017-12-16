فرانكفورت ولايبزغ يشتركان في حدث تاريخي

{ برلين – وكالات: يستعد فريقا آينتراخت فرانكفورت ولايبزج تاريخًا جديدًا يوم 9 شباط/فبراير المقبل، للمشاركة في حدث تاريخي بالدوري الألماني، وذلك عندما يخوض الناديان أول مباراة في مسابقة (بوندسليجا)، تُلعب يوم الاثنين. وأعلنت رابطة الدوري الألماني اول امس الجمعة، ثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ستلعب يوم الاثنين للمرة الأولى هذا الموسم بداية من الجولة 23 . واحتجت الجماهير على نقل المباريات إلى يوم الاثنين، ولكن الرابطة وافقت على هذا الانتقال، كجزء من عقد البث التلفزيوني، وأيضًا لضمان عدم اضطرار الأندية التي تلعب في الدوري الأوربي أيام الخميس للعب مرة أخرى يوم السبت، وسيتم عرض المباريات عبر شبكة (يوروسبورت). ومن بين المباريات التي ستقام يوم الاثنين، المواجهة التي تجمع بين بوروسيا دورتموند وأوجسبورج، والمقرر إقامتها يوم 26 شباط/فبراير المقبل، وفيردر بريمن مع كولون والمقرر إقامتها يوم 12 آذار/مارس.