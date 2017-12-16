عملية واسعة لملاحقة فلول داعش والجماعات المسلحة في المطيبيجة

(الزمان) تكشف معلومات عن أصحاب الرايات البيض وأبرز قادتها

بغداد – محمد الصالحي

ما تزال هوية ما تسمى بجماعة الرايات البيض المسلحة في اطراف صلاح الدين وديالى مجهولة حتى الان وسط تضارب التصريحات الرسمية والامنية حيث دعا النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم محمد جعفر الحكومة الى الاسراع بانهاء وجود الرايات البيض المسلحة قرب مناطق جمبور وكفري وقضاء الطوز.

ونفى القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني وجود أي انتهاك بشان حقوق الانسان ضمن عمليات ملاحقة تلك المجاميع، مشيرا الى ان تلك المجاميع مهمتها القتل وتدمير منازل الاهالي.

وقال جعفر لـ (الزمان) امس ان (على الاتحاد الوطني الكردستاني انهاء وجود جمعات الرايات البيض الارهابية من مناطق نفوذ البيشمركة التابعة له في مناطق امرلي و جمبور و اطراف كفري لتجنيب القوات الامنية خوش عملية عسكرية في مناطق الخط الازرق التابعة للإقليم). واضاف ان (المعلومات تشير الى توجد نحو 1000 الى 1200عنصر من الجماعة في في مناطق امرلي و جمبور و اطراف كفري وهم بقيادة ملا عاصي وكوران جوهر الكرديان). وتابع ان (تلك الجماعة متورطة بقتل عدد من القوات الامنية والمدنيين في مناطق الطوز واطراف كركوك وتدمير منازل الاهالي في تلك المناطق). وقال القيادي في الحشد لشعبي المحور الشمالي علي الحسيني لـ (الزمان) امس ان (المعلومات الاستخبارية لدى الحشد الشعبي تشير الى تشكيل جيش ارهابي جديد تحت مسمى جيش احرار السنة واغلب عناصره هم من فلول داعش وجماعة النقشبندي وجيش الراشدين الارهابي وهم من يطلق عليهم اصحاب الرايات البيض).

زمر إرهابية

واضاف ان (تلك الزمر الارهابية توجد في الحدود بين ديالى صلاح الدين وبالتحديد في قرية دل جانة التي تقع ما بين محافظتي ديالى وصلاح الدين). وتابع ان (هناك مجموعة ارهابية كردية اخرى تسمى بخوبخش اي الانغماسي وتدعمها احزاب كردية انفصالية). مشيرا الى ان (المجموعة الكردية الارهابية تنتشر في الجانب الشمالي من قضاء طوز خورماتو عند الجبال وتستهدف المدنيين بواسطة قذائف الهاون). واكد الحسيني ان (القوات الامنية تستعد للقضاء على تلك الزمر بعملية عسكرية واسعة تستخدم فيها كافة الاسلحة لملاحقة فلول الارهاب والعناصر الانفصالية). الى ذلك قال الخبير الأمني عبد الكريم خلف في تصريح امس ان (أصحاب الرايات البيضاء تم تضخيمه إعلاميا). عادا إياه (فصيلاً كردياً برعاية سياسية كردية لتعويض مناطقهم وخسارتهم في كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها).

جهات تنفيذية

وبين خلف ان (موضوع الإعدام يتعلق بالجهات التنفيذية فبعض الصلاحيات توزعت مابين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل) مشيرا الى ان(المشكلة في الجهة القانونية لمكتب الرئاسة وهو موضوع اجرائي). واعربت الامم المتحدة عن قلقها العميق بشان تقارير عن عمليات قصف واحراق منازل في مدينة الطوز محذرة من خطورة الموقف . فيما شرعت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد بتنفيذ عملية لتطهير قرية مطيبيجة والمناطق المحيطة بها بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (الالوية 21 والثاني والتاسع و26، بالحشد بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية والمحلية، فضلا عن مشاركة قوة من الفرقة الخامسة اللواء 19 بالجيش انطلقوا بعملية أمنية من ستة محاور لتطهير مطيبيجة والمناطق المحيطة بها).وأضاف ان (هذه القوات تلاحق بعض قيادات داعش يختبئون في جحور وإنفاق ومضافات بالمطيبيجة، بالإضافة الى قرى البويفان والعيف ومناطق اخرى للقضاء عليها). وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) ان (اللواء 26 في الحشد القوة الجوية يمكن من تدمير نفق كانت تستخدمه عناصر داعش في مطيبيجة). وأضاف البيان ان (الجهد الهندسي للحشد يواصل شق الطرق ومعالجة الالغام لتسهيل تقدم قطعاتنا لتحقيق اهدافها المرسومة من عمليات تطهير مطيبيجة وتأمينها بالكامل).

ومن جانبها قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (فوجين من الحشد العشائري بإسناد فوج قتالي من الفرقة الخامسة انطلق لتنفيذ اكبر عملية انتشار امني على الحدود الإدارية مع صلاح الدين تبدأ من منطقة سد العظيم وصولا الى نهاية الحاوي). وأضاف أن (إعادة الانتشار ومسك نقاط إضافية تأتي لإغلاق ثغرات ومسارات كانت لوقت قريب نقطة تسلل من قبل داعش من صلاح الدين باتجاه ديالى). لافتا الى أن (العملية تهدف الى منع اي محاولة لهروب مسلحي التنظيم من المطيبيجة صوب أية منطقة في ديالى). ومن جانب اخر قال الحشد في بيان امس ان (قوات اللواء الأول في الحشد أحبطت هجوما عنيفا لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية).