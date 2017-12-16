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مع نقابة أطباء الأسنان ضد التهديدات – زيد الحلي

تريثتُ مدة من الزمن في الاشارة الى الموضوع الذي اطرحه الان، بانتظار إجراءات رادعة تتخذها الجهات المختصة في الدولة، لكن الامد طال، دون ان نلمس خطوات جادة لتلك الاجراءات .. ان الامر الذي وددت التطرق اليه، هو موضوع الاعتداء الصارخ الذي تعرضت له نقابة اطباء الاسنان في العراق، اثناء اجتماع نقيبها مع عدد من اعضاء مجلسها، من قبل ثلة من الاشخاص يوم 3 من الشهر الحالي، بسبب اجراءات ادارية اتخذتها النقابة، بحق مركز لبناني لطب الاسنان، يزاول عمله دون غطاء قانوني، مطالبين تحت وطأة التهديد وقف اجراءات النقابة !

وامامي الان، نص بيان الاستنكار الذي اصدرته النقابة الذي قالت فيه : (تستنكر نقابة اطباء الاسنان في العراق الموقف الذي تعرضت له النقابة اثناء الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 3 / 12/ 2017 حيث قامت مجموعة من اربعة اشخاص بالتهجم على نقيب اطباء الاسنان في مكتبه وكان برفقته بعض اعضاء مجلس النقابة وموظفي النقابة وادعى هؤلاء الاشخاص انتسابهم الى احد فصائل الحشد الشعبي المقدس وطالبوا السيد النقيب بغض النظر عن احد المراكز اللبنانية المفتوحة بدون موافقات رسمية وبعد ان وضح لهم الاسباب القانونية التي تمنع اشتغال غير العراقيين في القطاع الطبي الخاص قام احدهم بتوجيه التهديدات لسيادة النقيب فيما لو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد هذا المركز اللبناني الذي نسبوه لهم) الى آخر بيان الاستنكار.

ان هذا الاعتداء، بات يقلق جميع من يزاول العمل الطبي وغير الطبي، في الوطن، فالأمان مطلوب، والحماية مطلوبة لمن يعمل تحت مظلة القانون ودستوريته، لذلك اجد من الضروري متابعة هذا الموضوع من خلال حيثياته، قبل ان يصبح حالة عامة، تسري بين ثنايا المجتمع المدني المتمثل بنقاباته وجمعياته المدنية، التي هي شريان حيوي في جسد العمل المجتمعي بكل تفرعاته. ولاشك، ان للنقابات أدواراً ووظائف متعددة تشمل جميع النواحي المتصلة بالحياة العامة، وتنظيمها، وفق سياقات تضمن حقوق منتسبيها ، فالمجتمع المدني عندما يستند إلى مؤسسات وتنظيمات تمتلك وعياً قانونياً وثقافياً واجتماعياً مؤهلاً لهذه العملية، يكون قادراً على تحريك المجتمع وتنشيطه، بتأطير نمط العلاقة بين هذه التنظيمات والمؤسسات والأفراد، لما فيه خير الوطن.

لا مندوحة من القول، ان للنقابات الأهلية الكاملة في رفد عملية التحول الديمقراطي، حينما تغدو شؤون المجتمع (شأناً شعبياً) فلا تقتصر مهمة تسيير أمور المجتمع على الحاكم أو الدولة، وانما يتمكن الشعب من المشاركة الفعالة في تدبير شؤون المجتمع والدولة، من خلال مجموعة التنظيمات والمؤسسات التي تقاوم الهيمنة والتسلط، وتسعى الى خلق قاعدة من العمل المهني السليم، بعيدا عن الاهواء والمطامع الشخصية او الفئوية، ففضاء الحرية النقي، يسع الجميع، دون ارهاصات ومزالق، تؤدي الى الخراب النفسي..

نأمل، ان نسمع من الجهات المختصة، ما يعيد الثقة الى النقابات والجمعيات التي تمثل المجتمع..

Z_alhilly@yahoo.com