كلام أبيض

جدوى الدولة – جليل وادي

اذا لم يكن الانسان قيمة عليا، فلا جدوى من الدولة، فمبررات وجودها مرهون بوظيفتها المتمثلة بحماية الانسان وصنع حياة بهيجة يستمتع بها، فقد اريد للدولة بوصفها نظاما يُعد الأرقى من بين ما ابتكره الانسان من أنظمة، ان يكون للحياة معنى، ومعاني الحياة ترتبط بالإنسان قبل غيره، وهو صنيعة مؤسسات الدولة، فعندما يغيب الانسان جسدا او معنى تكون الدولة قد أخفقت ليس في ضياع الراهن من الحياة، بل التفريط بالمستقبل ايضا.

فمن المحزن ان نخسر الانسان جسدا وقد مُنح الحياة مرة واحدة، ويغدو الحزن عميقا عندما يخطفه الموت في مقتبل العمر ويخلف وراءه ما يخلف من أوجاع يقاسيها آخرون، ومن المؤسف ان يغيّب الانسان معنى بفشلنا في تنشئته بما يتناسب مع حياة نريد لها ان تكون مشرقة، فالفارغ ثقافيا ليس سوى عقبة كأداء في طريق الوصول الى المعاني السامية للانسانية، وفي الوقت الذي تُفاخر فيه الدول بتقدمها اعتمادا على ثروتها البشرية وليس الطبيعية في تحقيق تنمية فاعلة، جعلت اداراتنا الفاشلة من الانسان معرقلا للتنمية وليس دافعا لها.

وبين هذا وذاك انسان شغوف بحب الوطن، ومتطلع الى صور شبيه لما بلغته الشعوب المتحضرة، تقتضي الحكمة ان تستثمر الدولة ما يتوافر فيه من طاقات، وما ينطوي عليه من حماس، لكن سياقات العمل الجامدة والاجراءات غير المدروسة، وترك الحبل على الغارب للذين لا يدركون وظيفة الدولة، لممارسة سلوك ارتجالي ومزاجي في غالبه، وبضعف الرقابة او انعدامها يتمدد الارتجال طولا وعرضا ، بما يُحبط الشغوف، ويُخفت جذوة الحماسة فيه، فينزوي من ينزوي، ويغادر من يغادر، وبذلك تخسر الدولة طاقات يمكن لها ان تسهم بقدر في التنمية.

لا يمكن لمعاني الحياة ان تكون حاضرة ما لم نجعل الانسان معيارا في كل اجراء من اجراءات الدولة، فليس من الانصاف ان يُسجن مئات الاشخاص لمعرفة مجرم واحد، فهل يُعادل ربح معرفة المجرم خسارة المئات من الأبرياء الذين ربما يتحول بعضهم الى مجرمين نتيجة الشعور بالظلم ، ومن غير المنطقي ألا نتوقف أمام ما تخلفه سلوكيات الكثير من الموظفين من آثار سلبية في نفوس المواطنين وبعثرة لوقتهم وانتهاك لكرامتهم وسلب لحقوقهم، قد يكون من بين تلك السلوكيات ما يبدو بسيطا في نظر البعض، ولكن مخلفاته محبطة، وتراكماته مدمرة.

لا يمكن للدولة ان تمضي للمستقبل بأبواب مشرعة لدخول غير الأكفاء مجال الخدمة العامة وتسلم مقاليد الأمور، فهؤلاء يستعينون للوصول الى مبتغاهم بأساليب شتى منها ما هو طائفي ومنها ما هو عشائري ومنها تلويح بالقوة واستثمار للنفوذ، فغير الكفوء يدمر الدولة وان كانت في دواخله روح وطنية، أما الذين لا روح وطنية لديهم، فدوافع سلوكهم مالية، وترسيخ أيديولوجية معينة اذا كان يعمل لحساب هذه الجهة السياسية او تلك.

ولابد ان يعرف الذين يجهدون للامساك بالسلطة ان سبيلهم اليها وديمومة بقائهم فيها لن تتحقق مالم ينظرون للانسان قيمة عليا ايمانا وسلوكا، وليس شعارا يلهجون به، وبغير ذلك ستبقى كراسي السلطة مهتزة وان عضوا عليها بالنواجذ، او سيسوا لها مآسي الناس، او تمترسوا بالطوائف دفاعا عنها، او اتخذوا من الغرباء سواترا.

ومن المعيب ان يهاجر الأبناء الى ديار الغربة او يهيمون في براري الوطن، ويكابد آخرون أوضاعا مزرية، وتتأخر حقوق من عز عليهم رؤية الوطن يُستباح، وتنهش البطالة في جسد الشباب، ونستسلم لما يعوق دورا فاعلا للمرأة، هذا هو حالنا، لكننا نأمل بما تحقق من نصر شامل ان يكون مفترق طريق لتغيير الحال، وذاك مشروط بجعل الانسان نصب الأعين، وان يهتز كيان الدولة برمته اذا حياة أحد أبنائها تعرضت للتهديد، ولا سبيل لذلك الا بالعدل الذي هو أساس الملك، ففيه وحده يعبد الطريق للمواطنة التي يحلم بها العراقيون.

ديالى