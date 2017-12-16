الفنان الألماني هيننك لوشنر

موسيقى أغطية العلب الملونة

نعيم عبد مهلهل

يعيش الفنان الألماني هينن لوشنر في مدينة كولونيا الألمانية ويعمل مديرا في احد مدارس تهيئة الشباب دون السن الثامنة عشر، واغلبهم من اللاجئين القاصرين القادمين الى المانيا من شتى أنحاء العالم ، حيث يبعد مقر عمله في مدينة زولنكن الواقعة تماما في منتصف الطريق الواصل بين مدينتي كولن ودوسلدورف ، والتي تبعد عن بيته حوالي الأربعين كيلومترا ، وهي المسافة اليومية التي يقضيها الفنان الألماني لوشنر في تأمل الأشياء المعدنية الملونة التي يصادفها في طريقه واغلبها أبدان السيارات التي تسير على طرقات المرور السريعة ،

غير ان انشغاله في عودته الى بيته ودخوله الى محترفه الفني ينصب على نوع جديد من الأبداع يعتمد على المعادن الطرية والملونة التي تتكون منها أغطية العلب الزجاجية للمشروبات المعدنية التي تتنوع أشكالها وماركاتها ومنها تسكن الرؤية الفنان لوشنر ليحولها الى لوحات فنية رائعة وبأبعاد اغلبها تقترب من الجداريات والتي في اغلب منظورها صورا معبرة لوجوه تشغل حيزا واسعا في الحياة الحضارية لعالم الأرض وهو ما يؤمده الفنان هينن لوشنر من ان لمعان الوجوه الشهيرة من خلال الوان أغطية علب القناني تمثل انعكاسات ضوئية مبهرة تعطي المشاهد انطباعا حسيا وجماليا بين تعدد العلامات في هذه القطع وكذلك اختلاف تصاميمها كماركات تختلف بين غطاء للكوكا كولا والسفن آب والفانتا وآخر لعصير البرتقال او السينالكو او الجعة البافارية ، او أي مشروب اخر عندما تتوحد تلك الماركات وتجمع ملامح وجها تعرفه الناس فتتشكل للمشاهد ملامح ذلك الشخص فيما تختفي تماما في منظور الرؤية الى اللوحة تفاصيل ماركات تلك الأغطية.

علب ملونة

اغلب الوجه التي تتشكل من تلك العلب الملونة هي وجوها لمشاهير دخلوا التاريخ الإنساني من أوسع أبوابه ، ثوار من اليسار العالمي كما في لوحته عن جيفارا ،ومطربون صنعوا أساطير الأغنية كما في لوحاته عن مايكل جاكسن والفيس بريسلي وجون لينون ، وآخرون أعطوا للبشرية قيم السلام والحبة والتلاؤم الروحي والمقاومة السلمية الصامتة كما في لوحاته عن نلسن مانديلا ودلاي ما ، ولوحات تحمل وجوها سينمائية شهيرة كتلك اللوحة التي جعل فيه وجه الممثلة الأمريكية مارلين مونرو يتجانس في لذة إيحائية ملونة مع تلك القناني التي تشعرنا بنشوة الشرب لحظة العطش وفي ذات اللحظة وجه مورنو يشبع أي عطش فينا ونحن نتذكر ذلك الأغراء الجميل في أعمالها السينمائية . الفنان لوشنر يشتغل بإمكانية احترافية متميزة وفي كل معارضة التي تقام على مستوى وطنه الألماني يحاول ان يقرب للمشاهد الرؤية الإيحائية التي تربط العلاقة بين الوجوه وأغطية قناني المشروبات ،وكأنه يرينا الاستخدام الآخر للأشياء وجعلها من أشياء مهملة ترمى في أمكنة المكبات الى أشياء نافعة وترتبط بجمالية الفن ،وبهذا يستطيع هكذا نوع من الفن بإعادة صياغة التواصل الجديد بين القطعة المعدنية التي تعتبر فائضة عن الحاجة وبين الرسالة الفنية التي تحاول ان تجعل الملتقي ينسى انه امام تكوين متجانس لأغطية مصنوعة من معدن وإنما امام ضوء معبر لوجوه تتحدث إيحاءاتها وملامحها عن تاريخ عريق شغل حياتنا وذكرياتنا وأحلامنا أيضا. يشتغل الفنان الألماني هيننك لويشنر بذهن وعاطفة يناسق فيها التكوين الجمالي مع دقة تكوين الملامح وجعلها تبدو مثل لوحة زيتية تم اشتغالها باحتراف ، وتعطيك تلك الأغطية الملونة انطباعا انها قد تحولت من دالة تعريفية لنوع من الأشربة الى نوع من الحس الجمالي الذي تتباين فيه الألوان ومديات الضوء حين لمعان المعدن الملون لتلك الأغطية والسدادات يعطيك شعورا منظورا مريحا في الإحساس بأن تلك السدادات قد تحولت الى ملامح أخرى لعالم يتسع باتساع رؤية الفنان ليقترب مع الشخوص التي يتعامل معها ويتحدث عنها انه اختارها ليس من اجل إبهار المشاهد أولا بل من اجل إبهار روحه لأنها قريبة تماما من ذكريات ثقافته وقراءاته وتفكيره.

تناغم أيقاعي

جميع وجوه الفنان لويشنر هي تناغم أيقاعي بين المعدن واللون والملامح ، فيحسسك من اول وقوف امام اللوحة انك تعيش لحظة استعادة التواريخ المختلفة التي صنعتها الوجوه ، عالم موسيقى البيتلز ،وخطابات الثورة الكوبية ولغة التسامح البوذية التي تسكن أجفان كاهن التبت الدلاي ما وتلك الإيقاعات المثيرة في أغراء الأحمر الغامق على شفتي الممثلة الأمريكية ، وهكذا تنسحب خياراته ورؤياه على جميع اللوحات الأخرى التي تشعرك ان الوجوه التي صنعتها تلك السدادات إنما هي وجوه صنعت مؤثرة بشكل لافت للنظر وكانت بالنسبة لشعوبها وشعوب الأرض ظاهرة فنية وسياسية ودينية. عام هيننك لوشنر هو عالم الفضاءات المعكوسة من هواجس المعادن الملونة ، والتي استفاد من شكلها الدائري ليصنع لنا لوحات تمتلك روح التعبير عن جماليتها بشكل مختلف واحترافي , انه يصنع تكويناته بإتقان يسعى فيه ليرنا الشكل الخفي لجمال الأشياء قد نعتبرها نحن من بعض النفايات التي ترمى في حاويات البلدية لكنها يحرص على جمعها والاعتناء بها وتحويلها الى فهم بصري جديد لعلاقة الفن بالأشياء المهملة .

ايقاع حياتي

انه تناغم جديد بين المهمل والفن واتجه فيه الفنان الألماني لويشنر الى جعل الإيقاع الحياتي للوحة الفنية يتحدث بشكل إيجابي ويحسسك ان ممكنات البحث عن التنوع الجمالي قد يمكن صناعته حتى من الأشياء المهملة والمنسية. الفنان هيننك لوشنر الذي يطوي المسافة الصباحية بين بيته في واحدة من اكبر مدن المانيا التي تقع على نهر الراين الشهر وحتى مدينة زولنكن الصغيرة التي تعتبر واحدة من اشهر مدن العالم في صناعة السكاكين والملاعق والشوكات ،وقديما كانت الأشهر عالميا في صناعة السيوف، وبين تلك المسافة ،البيت ومكان العلم يعتمد المنظار الحسي والتألمي لأجفان الفنان هيننك لويشنر يجمع خواطر المعدان ويفكر بالحصول على المزيد من سدادات علب المـشروبات الغازية ليصنع منها وجها تحتفظ ملامحه بكل تلك التواريخ المجيدة التي صنعها من ان حضارة الأرض وتواريخها الهادئة والمضطربة.