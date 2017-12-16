الفساد والفساد الإداري

ممارسات ملتوية

ظاهرة الفساد بشكل عام والفساد الاداري بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديده الانتشار ذات جذور عميقة تاخذ ابعادا واسعة تطال كل مقومات الحياة فتهدر الاموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل اداء المسؤوليات وانجاز الخدمات اذن يمكن التعبير عن الفساد بانه تخريب يؤدي الى المزيد من التاخير في عملية البناء والتقدم على كافة المستويات الادارية والمالية والاجتماعية وغيرها وانه سوء استخدام للسلطة او الوظيفة العامة وتسخيرها لمصلحة ومنفعة الفرد او جماعة معينة بحث يمكن ان نعرفه بانه انتهاك الفرد او الجماعة للمعايير القانونية والمبادئ الاخلاقية . حيث ان الفساد اليات ونتائج تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الافراد وهاتين الاليتين الرئيسيتين من اليات الفساد . الالية الاولى: دفع الرشوة للمسؤولين في دوائر الدولة وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد صفقات او لتسهيل معاملات الاخرين بطريقة قد تتجاوز على الاليات القانونية والادارية او للحصول على اسبقية يختزل فيها الوقت والاجراءات بطريقة تتجاوز على حقوق الاخرين وتنتهك القانون والتعليمات … اما الالية الثانية فهي استغلال الوظيفة والمال العام للحصول على مواقع متقدمة للابناء والاقارب في الجهاز الوظيفي . ومن مظاهر الفساد عدة مظاهر ويعرف بالفساد السياسي والمالي والاداري والفساد الاخلاقي … وحيث تتمثل مظاهر الفساد السياسي في الحكم الشمولي الفاسد وفقدان الديمقراطية كذلك فقدان المشاركة وفساد الحكم وسيطر نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية والمحابات وتحول الوظائف البيروقراطية العليا الى ادوات للاثراء الشخصي ومجرد الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والاحكام المالية التي تنظم سير العمل الاداري والمالي في الدولة ومؤسساتها العامة والشركات يلاحظ هنا مظهر من مظاهر الفساد المالي من خلال الرشاوي والتهرب الضريبي والمحابات في التعيينات.

انحراف اداري

اما المتمعن بالانحرافات الادارية والوظيفية والمخالفات التي تصدر عن الموظف العام اثناء تأديته لمهام وظيفته واستغلال فرصة الاستفادة من الثغرات الواردة في التشريعات والقوانيين والضوابط بدل الضغط على ضياع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار وتتمثل بمظاهر الفساد الاداري في الامتناع عن اداء العمل او التراخي وعدم تحمل المسؤولية وافشاء اسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي وعدم احترام مواعيد العمل وتمضية وقت العمل في مهام غير تلك المكلف بها اما ماذهب الية المتمعنيين بالفساد وبمجمل الانحرافات الاخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصية وتصرفاته كالقيام باعمال مخلة بالحياء والادب في اماكن العمل او ان يجمع بين الوظيفة واعمال خارجية اخرى دون استحصال موافقة دائرته او استغلال وظيفته لتحقيق مارب شخصية على حساب المصلحة العامة او يمارس المحاباة في تعيين اقاربه او اشخاص من دون النظر الى اعتبارات الكفاءة والجدارة . ومن المتتبع لقضايا الفساد فأن اسبابة منها ما يتعلق بالجانب السياسي ويتمثل بغياب دولة المؤسسات وبضعف الممارسة الديمقراطية وعدم اسقلال القضاء وعندما يفقد النظام السياسي رغبته في السلطة لتصبح قرارته متسلطة وبعيدة عن الشفافية والحرية والعدالة ومن اسبابة قلة الوعي وعدم معرفة الاليات والنظم الادارية وهو امر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لادارة شؤون مرافق الدولة.

اثار جمة

وهناك اثار جمة للفساد ومنها التدني في الكفاءة وتباين المستويات المعيشية اضافة لتوسع الفجوة بين الاغنياء والفقراء عدم توزيع الدخل والثروة بشكل عادل بين افراد المجتمع كافة وبالتالي خسارة الدولة لمبالغ كبيرة من الايرادات المستحقة عندما تعطى رشوة لموظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزء” من الدخل والواردات في تقويمهم للضرائب اضافة لتهرب الاغنياء من دفع الضرائب من خلال ممارسات ملتوية للتهرب كالرشوة . وهنا نقف بكل قوة ونقول لابد من المعالجة الشاملة لقطع دابر الفساد وفي كل اشكاله وانشاء نظام رقابي فعال ومستقل منهته الاشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل كافة العاملين في مؤسسات الدولة ..

صلاح الحسن – بغداد