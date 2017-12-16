الفساد

الفساد ظاهرة نخرت اساسات البلد وهدرت امواله على ضعيفي النفوس،من دون وجود وسيلة لكبح هذا الفعل المشين من قبل الساسة المتاسلمين،اخر احصائية جرت من قبل الولايات المتحدة يعد العراق الثاني عالميا من الدول الاكثر فسادا، من الموضف العادي الى اعلى مراتب السلطة في الدولة، استثني بعض الساسة كرئيس الوزراء الحالي واخرين معدودين على الاصابع.

لقد ذكرت سابقا ان الدين لا يؤثر على ضعيفي النفوس السراق، اذ ان الشعب ينخدع مرارا وتكرارا على مدى 14 سنة من دون حل،متى ما انتخب الشعب من فضلوا الوطنية على الانتماء،ستقام قائمة لفقراء العراق، وطن يطفو على بحيرة من النفط لا يجدوا مواطنية كسرة خبز، او كساء يحتموا به،اي جريمة هذه.

هل انتم راضون على وضعكم لكي تكرروا انتخابهم؟

هل امتهنتوا الذل واصبح الخضوع علامة تتميزون بها دون باقي الشعوب؟

لطالما دعا السيد مقتدى الصدر مناصريه لدحر المفسدين، وكان من الممكن ان يسقط الدولة برمتها، اذا لم يوافق على قيادة العراق.

فليكن على الاقل الذراع اليمنى لرئيس الوزراء، بتعاونهما فقط، يستطيعان الضرب بيد من حديد،رئيس الوزراء لا لن يقدر ، الصدر لن يقدر وحده .

الثعابين كثيرة ولا بد من موقف موحد من قبل الطرفان لينقذوا العراق من ازمته الحالية،آل صدر وحيدر العبادي لطالما كنت من اشد المعجبين بشهامتهم،عكس ما نراه من ظلم لكافة طوائف الشعب،على الصعيد الاقتصادي والفكري.

اسامة زهير