أين هي الحقيقة ؟

إن كل ما تراه وتسمع ليس بالإمكان ان يكون حقيقيا قد تكون بالرؤية ان الشمس تدور حول الارض حسب حسبان الإنسان البسيط لكن علميا نعلم بان الأرض تدور حول الشمس وهذا ما درسناه ضمن الحياة الدراسية ويكون هنا ان نطبق العكس صحيح وبالإمكان ان نتخيل ونخمن بان يكون (س) من الناس يقول كلاما جميلا ومقنعا ولكن هل هذا صحيح فيما أراده صاحبه ام هناك مأرب نفسية داخل ذلك او تلك الجهة لتحقيق هدف ما؟ وحال ذلك حال السماء التي نعتقد بأنها فوق الأرض والثانية تحتها بينما هذا لايوجد لان هناك مجرات وأفلاك وعالم خارجي وكواكب ونجوم وقمر والعملية صعبة جدا وانا كيف ان اتمكن من تحديد الحقيقية من عدمها في مواضيع مهمة في حياتنا والمجتمع وهل من المحتمل ان نقول ان العين والاذن هما مشاركين في الخداع لصاحبها وكذلك العواطف التي تدفع بنا فكم من مشاريع ان تصادفنا او نكون نحن ضمن محورها تبين على انها سرقة او كذب او ضحك على العقول وفي البحث والحقائق الاجتماعية تكون اكثر تعقيدا في ظل التزييف ومحاربة الإرادات لدى الآخرين وهنا هل يمكن الحكم على هذة الظواهر بنها سذاجة لا حد لها بفعل تنظيمات متمكنة وفق تنظيم مسبق ودعم كبير لها ومن هو الضحية وعلى التاريخ ان يوثق ذلك لترى الاجيال ما هي الامور الصعبة وكيف كانت الحياة هنا وليعرف العالم ذلك فالخطر موجود وبقوة والحلول مفقودة والإنسان ساكت لايتكلم لايتحرك الا بإرادة الاخرين صوريا على انهم مسيرين ويبقى يدفع الثمن وعندما يضع الشعب نفسه في خانة انا لا يخصني الامر والحقيقة مفقودة وهنا يجب البحث يكون بأسلوب حضاري لايضر بالمصلحة العامة وترك المصالح الذاتية وقد تكون رحمة الله سبحان مفتوحة لنا عندما نعرف الحقيقة في الصحيح عن الخطأ.

عقيل المكصوصي