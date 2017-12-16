الناصرية وجمال العرب – عبد المحسن عباس الوائلي

يبرز احيانا شخص يرفع اسم العائلة والقبيلة كالشيخ الوائلي رحمه الله ولولاه ما عرف ولا اشتهر لقب الوائلي وهناك من يرفع اسم المبدأ او الوطن او الفكر الذي ينتمي اليه والامثلة كثيرة يصعب عدها ولكنني اكتب عن جمال عبد الناصر في غيابه فقد كتب الكثيرون عنه وهم اساتذة اجلاء واصحاب فكر وقد ظهر عبد الناصر بظهور القومية العربية واصبح رمزا لها وشغل الدنيا حينها وظهر السيد الخميني بظهور الظاهرة الدينية واصبح رمزا خالدا لها ووجد من انصفوه ولكن ليس كما ينبغي وقبلهم غاندي ونهرو ومانديلا وهوشي منه وجيفارا وكل هؤلاء وغيرهم اخذوا من حيث يشعرون ولايشعرون من فكر الاسلام الذي قاده رسولنا الكريم رسول الانسانية جمعاء محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ومن بعده اهل بيته الاطهار (عليهم السلام) فهذه الاعوام التي مرت بها ذكرى ثورة 23 تموز سنة 1952 من دون احتفال النظام في مصر كما ينبغي بل قرر ان ينــــــسى 23 تموز، ولو استطاع ان يمحو هذا اليوم من الزمن لفعل فلا بأس اذن من ان يحاول محوه من ذاكرة الناس. هل في هذا ما يدعو الى الدهشة؟ اليس طبيعيا ومنطقيا مع ما جرى، ويجري في مصر الان؟ بل اليس طبيعيا ومنطقيا مع حقائق النفس البشرية في لحظات ضعفها وانهيارها.

ان الذي يثري في غفلة من الزمن، وغالبا بطريقة غير مشروعة، لا يحب ان يذكره احد بأيام فقره المدقع!.. والذي يسقط في حياة الرذيلة يضيق اشد الضيق بمن يمثل امامه صورة للفضيلة او الشرف!.. والقاتل دائما لايجب ان يتذكر او يذكره احد بأسم ضحيته!..

ومع ذلك، فأن اسم جمال عبد الناصر لايمكن ان يمحى من تاريخنا العربي المعاصر، وليس بوسع احد ان يزيله من ذاكرة الاجيال. فالذين احبوه وتعقلوا به، والذين كرهوه وحقدوا عليه، سواء بسواء. لايمكن ان يتخلصوا من تأثيره، حتى بعدما اصبح كيانه المادي اثرا، في تراب الوطن المصري.. والعربي!..

لا علينا الان من اولئك الذين يحاولون ان يحطموا الصخر برؤوسهم الصلعاء، ولنسأل ماذا فعل الناصريون انفسهم لعبد الناصر، او بتعبير ادق ما تبقى من عبد الناصر وهو التجربة الناصرية او الفكر الناصري ماهي الدراسات والاعمال الفكرية التي قدمها المفكرون الناصريون. في مصر بالتحديد لبلورة الاسس الفكرية لتلك التجربة التي حددت معالم مرحلة تاريخية في زماننا العربي المعاصر، بل في افاق ما يسمى بالعالم الثالث بأسره؟ ليس المقصود هنا، تلك الاعمال التي غلب عليها انفعال الحماس، في تأييد تلك التجربة، او الدفاع عنها. ما نبحث عنه هو الاعمال الفكرية التي تتجاوز لحظة الانفعال، من اجل محاولة التأصيل الفكري.

اعمال قليلة

ينبغي الاعتراف، بأن مثل هذه الاعمال قليلة الى حد لايصدق، على الرغم من ان كثيرين ممن ينتمون الى “الناصرية” يستطيعون ان يقدموا الكثير في هذا المضمار. لقد سمعنا –بعد رحيل عبد الناصر- عن لجان سوف تتشكل، ومراكز ابحاث سوف تقام في مصر، وبالطبع كان ذلك كله مجرد امال طوتها الرمال السافية التي هبت في 15 مايو . 1971والان؟ بعد ما مضى اكثر من سبعة واربعين عاما، ما الذي تحقق او يمكن ان يتحقق؟ وان كان قد اصبح متعذرا بل اوشك ان يكون مستحيلا داخل مصر، فهل من العسير ان يتحقق خارج مصر؟ غير ان ثمة سؤالا منهجيا ينبغي ان يطرح، قبل اي محاولة لدراسة سمات وخصــــــــائص الفكر الناصري، وهو كيف ندرس هذا الفكر الناصري؟ وكيف يمكننا ان نقترب من فهم الناصرية؟

غني عن البيان ان الناصرية –شأن كل فكر- سوف تخضع في دراستها الان لاتجاهات الباحثين الايديولوجية ومصالحهم او توجهاتهم السياسية الحالية.

ايديولوجية الباحثين

ومن الطبيعي ان نرى اكثر من ناصرية، وان نقرأ اكثر من تفسير لها، وان نشاهد اكثر من وجه من وجوهها. هذه دائما مشكلة تدخل ايديولوجيات الباحثين في العلوم الاجتماعية المعاصرة.

ومع ذلك، ربما امكن ان نطرح بعض الملاحظات المنهجية في هذا الصدد للتقليل من تأثير المواقف الايديولوجية المعاصرة للباحثين وللاقتراب –في حدود الامكان- من تخوم الموضوعية العسيرة فكريا مغلقا. فالى جانب ما الح عليه جمال عبد الناصر في غير موضع- من ان الميثاق الوطني نفسه، وهو الوثيقة الفكرية الاكثر تبلورا استشهاد، تؤكد جميعا ان الناصرية لم تكن فكرا سابقا على التجربة.. او نظرية ولدت من التأمل المجرد، بل كانت في جوهرها –استجابة لمواقف طرحها تطور الواقع التاريخي الموضوعي، في مساره المعقد والمتشابك مع السابق، مهم للغاية، لانه الى جانب صدقه وموضوعيته فهو يقود اي باحث في الناصرية الى انها قد مرت بحكم طبيعتها نفسها بمراحل مختلفة، تطورت من خلالها ونمت فكرا وعملا، تبعا لمنطق تفاعلها مع واقع متغير، في اطار ظروف عالمية متطورة ومتغيرة، هذا يعني بالتحديد اولا تأكيد مفهوم الارتباط الضروري يبين الفكرة التي قيلت او القيمة التي طرحت واللحظة التاريخية التي قيلت او طرحت فيها. وثانيا انه على الرغم من ان الناصرية –تاريخيا- هي جماع كل الافكار التي قيلت طيلة ثمانية ثمانية عشر عاما، فانها –موضوعيا- هي مجموعة الافكار والمواقف التي تبلورت وتحددت وتشكلت، قبل رحيل عبد الناصر عن عالمنا.

الملاحظة الثانية، هي ضرورة ان يضع الباحث يديه من خلال الدراسة التاريخية الارتقائية للناصرية على ما يمكن تسميته بالجوهر الحقيقي لها. او بتعبير اخر، على ماهو جوهري حقيقة فيها، اي ان يتمكن وهو وسط امواجها المتلاحقة من ان يلمس تيارها الاصيل الذي يسري بطريقة او بأخرى عبر المراحل المتطورة المختلفة بحيث لا تشتت عيناه وسط زحمة التفاصيل اليومية المتناثرة، او تتعثر قدماه بين تعرجات المواقف التكتيكية التي كانت تمليها الظروف المؤقتة.

الملاحظة الثالثة التي تتعلق بمنهج دراسة الناصرية ايضا، هي ضرورة ان يربط الباحث ربطا تاريخيا تكامليا بين الفكر الناصري، وبين جذوره العميقة ففي تراثنا الوطني والقومي.. وليس ثمة ما يجافي الواقع اكثر من التصوب الساذج الي قدمه بعض الباحثين في الماضي للناصرية، كثمرة نبتت في شجرة مقطوعة الجذور في تاريخنا الوطني والقومي ولم يكن هذا التصور لحساب الناصرية. كما حاول اولئك الباحثون او يوقعوا في ظننا زيفا، لكنه على حسابها. فــثورة 23 يوليو لم تنقض الماضي كله لكنها جاءت لتكملة بالمعنى الجدلي للكلمة.

ثورات اخرى

الملاحظة الرابعة هي ان الفكر الناصري لم ينبذ في يوم من الايام الافكار التي طرحتها الثورات الاخرى في العالم، فاذا كان يقال دائما ان الناصرية او الفكر الناصري هما خلاصة فكرية للتجربة العملية الناصرية. وانها منبتة الصلة بما يسمونه الفكر المستورد. فالواقع ان ما من فكر مهما اكتسب خصوصيته. لاينطوي في الوفت نفسه على عناصر اخرى اكتسبت صفات عالمية. واصبحت جزاء لايتجزأ من التراث الانساني عامة.

على ان البحث في الناصرية –بعد تلك الملاحظات العامة- لاينبغي ان يترك في النهاية لجهد فرد او اخر من اخر من الافراد، بل ينبغي ان تنهض به مجموعة او ربما مجموعات مستنيرة ومتكاملة من الباحثين. ولعل البحث الجاد في الناصرية، جذورها ونسيجها وافاقها، هو احد الواجبات الملحة على المثقفين الذين ينتمون اليها. ذلك لانه لاينطوي على جوهر الوفاء الحقيقي لها فحسب، لكنه يتضمن كذلك جوهر الايمان الحقيقي بمستقلبها.. ومستقبلهم!.. ولكن هل فعل الناصريون ما يرضي ضمائرهم؟ واين هم الان..؟!