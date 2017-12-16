الوقت وأبناؤه والقانون – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

يقول علماء القانون أن القانون ( أبن الحياة )لأنه لم يكن في نظرهم مفهوما تجريديا كما هو في الفكر البرجوازي ، وأنما هو يولد وسط الحياة لذلك لا يمكن فهم اصوله بمعزل عن الظروف الأجتماعية والأقتصادية المحيطة به ، وهذا ما يؤكده المبدأ الحضاري الأشتراكي لمعنى القانون من كونه ( ابن مرحلته ) . ويقول علماء المتصوفة أن الانسان ( أبن الوقت ) لأنه يعيش الحاضر دون الأهتمام بالماضي أو التفكير بالمستقبل وأن ( غدا ) ليس من شروط الطريق ، ويرون أن التفكير بالماضي من الأمور العبثية لأن الماضي أصبح في طيات العدم .فالأنسان الذي يفكر في الماضي فكأنه ميت ولذلك ينبغي عليه أزاحة قضايا الماضي ودفنها .وكذلك الحال بالنسبة للمستقبل .فهو عدم أيضا فلا ينبغي التفكير فيه بل يجب أداء حق الحاضر والعمل بمقتضيات الوقت الحالي كمن يعيش فصل الصيف فيهيء مستلزماته .

وفي المفهوم السياسي يعني ( ابن الوقت ) الشخص الأنتهازي المتلون الذي يقال عنه في ( حزب الرياح ) لا أصل له ولا أساس .

قيمة سلبية

وهذا المعنى يعكس قيمة سلبية في حركة الأنسان وخاصة في الميدان السياسي لأنه يعتبر من أهم الأخطار التي تتعرض لها الحركة السياسية ، حيث يعرضها الى الأنشقاقات والصراعات السياسية والطائفية والعرقية ، مما يؤدي الى الأنحرافات الفردية والجماعية في التنظيمات القائمة ، كما يحصل الآن في الحركة السياسية العراقية الناشئة بعد مرور ثمانية أعوام من غزو واحتلال العراق من قبل القوات الأميركية والدول المتحالفة معها ، فأبن الوقت هو أحد افرازات وانشقاقات وصراعات الحركة السياسية المعاصرة .فأبن الوقت هو الأنتهازي الذي يحاول اصطياد مصالحه الشخصية وتغيير سلوكه ولونه بما يضمن الحصول عليه من مكاسب ومنافع خاصة من توظيف وسلطة وثروة ومركزوظيفي غير مشروع كما يحصل الآن في العراق .جيث نجد هذا الانتهازي يقدم على اتخاذ عدة قرارات موقفية أو اعتناقات مبدئية متناقضة لا يؤمن بها أساسا لتكريس انتهازيته واقتناص ما يستطيع الحصول عليه من ثراء مادي أو معنوي.

ابناء الوقت

لذلك نرى أن هناك مئات من (ابناء الوقت ) في أكثرالأحزاب والتيارات السياسية يحاولون البقاء فيها رغم عدم ايمانهم بمبادئها اذا تأكد لهم أن الحصول على المناصب الوظيفية قريبة منهم ، أو الانسحاب منها اذا لم يتحقق لهم ذلك ، وهذا ما حصل فعلا في مسيرة الحركة السياسية الراهنة بعد الأحتلال في العراق .

فعندما يشعر بعض أعضاء الكتل السياسية بأن كتلته لم تحصل على مناصب في الحكومة أو مجلس النواب ، أو أنها غير قادرة على أن تكون القاعدة الأساس في الدولة يعلن انسحابه أو أنشقاقه فينظم الى حزب أو كتلة جديدة أو قائمة اخرى تؤمن له ما يطمح اليه . وعندما لم يحصل هؤلاء الطارؤون على العمل السياسي المكاسب والمنافع ، فأنهم يحاولون خلق المشاكل والانقسامات والتكتلات داخل صفوف الحركة السياسية عن طريق تعميق الخصومات الفردية والعشائرية والطائفية بين المذاهب والقوميات والاقليات المختلفة الاخرى وبذلك تتهدد وحدة الشعب وتتعرض الحركة السياسية الى الانتكاسات والصراعات التي تتحول الى العنف والانقلابات العسكرية.

أن الذي يحصل في المسيرة السياسية في العراق بعد الاحتلال الاميركي له أنما هي افرازات طارئة من أشكال ( أبناء الوقت ) الأنتهازية حيث تنامت ( الانتهازية الطائفية ) بما تفدمه من افكار ومبادئ وطموحات غريبة أمام عنصر المواطنة و ( الانتهازية العنصرية ) بما تقدمه من تنازلات ومساومات أمام العنصر القومي ( والانتهازية الاصلاحية ) بما تقدمه من آمال وأحلام أمام المثقفين الثوريين ( والانتهازية الدبلوماسية ) بما تقدمه من أساليب التضليل و( الانتهازية الوظيفية ) بما تقدمه من تنازلات ومديح ومساومات أمام المراكز الوظيفية المترددة لدى كبار السياسة وصغارها . كل هذه الأشكال من الانتهازية الفردية والجماعية مورست من أجل مصادرة الطاقات البشرية السامية واصرارها على انتهازيتها والتشبث بمواقعها مما أدى الى الحاق الضرر بالحركة السياسية شكلا ومضمونا ، وضياع المقاييس الموضوعية وتعطيل الكثير من الطاقات الثورية المناضلة التي تقود الحركات الوطنية والتقدمية .

احزاب الرياح

ولعلاج ظاهرة ( ابن الوقت ) في أحزاب الرياح أرى أن المرونة السياسية في التكتيك دون التخلي عن المسار ألستراتيجي أساس في طبيعة التعامل السياسي والايديولوجي ، فمثلا نرى برسالة ( لينين ) الى العمال الامريكيين يقول ) عندما اطلق ضواري الامبريالية الالمانية قواتهم في شباط عام 1918 ضد روسيا العزلاء من السلاح والتي كانت قد سرحت جيوشها لم أتردد وقتذاك لحظة واحدة من الاتفاق مع ملكيين فرنسيين …ويقول تصافحنا الملكي الفرنسي وأنا وكل منا يعرف جيدا أن زميله مستعد لشنقه بكل طيبة خاطر.ولكن مصالحنا كانت متوافقة مؤقتا ضد الضواري الالمان الذين كانوا يهاجموننا )

الا أن هناك حالات لا تخضع لما يسمى ( ابن الوقت ) عندما يتخلى فرد أو بعض الافراد عن تنظيمات هم السياسية فيتهمون بالانتهازية والحقيقة خلاف ذلك .فأولئك يتركون العمل السيايسي للثقة بعدم جدوى العمل الحزبي بانطباع سئ عن الحزب أو الحركة أو التيار السياسي فتتوفر لديه قناعة الانقطاع عن العمل الحزبي والسياسي .

لذا فأن مصطلح ( أبن الوقت ) لا يطلق كصفة على جميع الخارجين أو المنشقين عن أحزابهم أو منظماتهم الأولى وأنما يطلق على من يكون انسحابه وخروجه من أجل المنافع والمكاسب والثراء غير المشروع .

وللقضاء على هذه الظاهرة ، العمل على تطهير الحركات الثورية والتيارات الوطنية من العناصر المترددة ، الطافحة وحصول التغييرات التقدمية في التكوينات الأجتماعية والأقتصادية التي تعمل بها تلك الحركات ، وبناء علاقات وأنماط سلوكية متحررة تقضي على كل اشكال الاستغلال والظلم والتسلط اللاأنساني، والعمل على التثقيف والتثقيف الذاتي ، وتطويره وخلق الكوادر المثقفة والمؤسسات الثقافية المختلفة ، وتوفر شروط الوعي السياسي وايجاد التنظيمات السليمة ذات الايديولوجيات الواضحة القوية ، التي تمنع المتسللين الى صفوفها وتعرية الانتهازيين واخراجهم من نطاق العمل السياسي ، وحجب حرية التخريب الاجتماعي والاقتصادي عنهم . ومتى ما كانت التنظيمات السياسية متماسكة لم يجد (ابن الوقت) مكانا له يتنفس فيه .