البناء الفكري أساس البناء الحضاري – ناصر سالم عبد

ما معنى البناء الفكري ؟ وما المقصود بهذا التعبير ؟ البناء الفكري هو مقدار الخزين المتراكم من المعرفة في عقل وذهن الانسان وتتأتى هذه المعرفة من سبل عده منها اولا التربية المنزلية وثانيا التعليم بشتى انواعه ومراحله وميادينه وثالثا المجتمع بشتى مجالاته ومواقعه وتفاصيله. وينعكس البناء الفكري اساسا على السلوك البشري والانساني كالمراة ، حيث ان السلوك يعكس حقيقة هذا البناء انعكاسا حقيقيا دون اي تشويه او غموض.

وقد يحاول بعض الناس اظهار سلوك لا يمثل حقيقة بنائهم الفكري لسبب او لاخر الا ان هذا الامر وقتي وطارئ لا يلبث صاحبه ان يظهر حقيقة فكره وبشكل فجائي ودون اراده منه اما لزوال السبب او لعدم قدرته على تحمل هذا السلوك المتضاد مع الفكر فترة زمنية اطول من الفطرة البشرية.

ولا نريد في هذا الموضع ان نركز على الجانب التحليلي من الناحية النفسية بل ما نريده التركيز على السلوك والفعل وهو ما يهمنا في هذا الحديث وما سوف نركز عليه ايما تركيز ، ذلك لان السلوك يمثل النتاج البشري المادي على ارض الواقع. ما يفعله في كل مكان وما يصدر عنه من تصرف في اي موضع.

باختصار فان ما يعنينا هو البناء الفكري والذي يمثله السلوك البشري من لحظة استيقاظه صباحا وحتى خلوده الى فراشه ليلا.

ولماذا البناء الفكري، لانه يعني بالحصيلة العامة لمجموع سلوك الناس النتاج الفعلي والعملي على ارض الواقع ،وما يهمنا ان يكون هذا السلوك ايجابيا وبناء الى حد كبير كي نتمكن من بناء هذا الوطن وكي نتمكن من النهوض ، كي نتمكن من النهوض ، كي نتمكن من العيش بسلام ، كي نتحمل ونتفادى المطبات التي تريد بعض الدول ان ننزلق اليها وللاسف بعضها حصل . حقيقة فنحن اليوم كعراقيين وكعرب بحاجة ماسة وباكثر ما يكون الى ان نعي ما يحصل، اننا في ورطة شديدة جدا في الموصل تحديدا وفي العراق وفي بعض دول الوطن العربي. ان لم نحدد ما نريد وان لم نحدد السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه وان لم نقف بشكل جلي على كل الذي يحيط بنا من مخاطر ، فاننا ذاهبون الى الزوال. وان اردنا عكس ذلك فلا بد من ان نبدأ ببناء الفكر وبناء الفكر يعني السلوك الايجابي البناء والسلوك الايجابي يعني الانتاج والفعل البناء ومحصلة الانتاج والفعل البناء هو بناء وطن وهو تقدم وتحسن الحال وفي كافة المجالات والصعد وبالتالي يفضي ذلك الى بناء حضارة وعندها يزول كل خطر وتبدأ الامم المتقدمة بكل اشكالها ومستوياتها تدخلنا في حساباتها وفق ما نستحقه ووفق الترتيب الذي تقره هي والذي يتماشى مع مقاييسها .

واذا ما اردنا ان نكون اكثر صراحه فانني لا اعتقد حاليا بان اية دوله في العالم تقيم لنا وزنا على المستوى الانساني والاجتماعي والشعبي ودعونا نصدق مع انفسنا لان ما مر بنا من كارثة في الموصل تحديدا حري بها ان تجعلنا صادقين . ما مر من حديث تقديم بسيط ومتواضع لما اود ان اتحدث به ، سانتقل حتما الى الجانب العملي والتطبيقي في كيفية بناء الفكر وذلك من خلال تناول كل جوانب السلوك الحياتية وفي كافة المجالات ، سوف نشخص معا كل سلوك سلبي و كل ظاهرة سلبية ونحللها ونضع ما يقابلها من سلوك ايجابي بناء .

سنحاول معا القيام بعمليه تثقيفية تربوية مبسطة تتناول كل شئ في حياتنا باسلوب بناء وشيق ومرغب وضمن الاطار المدني المتحضر وضمن الاطار الاخلاقي المتفق مع العادات والاعراف والتقاليد وبما لا يتعارض مطلقا مع كافة الاديان والمذاهب .

ارجو من الجميع شاكرا التعاون والتفاعل وتبني فكرة هذا المشروع لعلنا ننجح معا ولو بقدر ما في ازالة كل سلوك لا يمكن الوطن من التقدم وكل عمل لا يجعل الوطن يضع قدما على اول سلم الحضارة.