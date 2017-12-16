أولويات مجلس النواب في تشريع القوانين – سامي الزبيدي

من المعروف إن من مهام برلمانات دول العالم العمل على خدمة المجتمع وتحقيق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين و تقديم فضلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم فهذه من أولويات عملها كما تقدم العون للحكومة لتحقيق أهدافها وسياساتها الداخلية والخارجية ومن أهم معايير انتخاب السياسيين كأعضاء في البرلمان ما يقدمونه من خدمة لناخبيهم ولوطنهم لكن العملية في مجلس النواب العراقي معكوسة تماماً فمجلس النواب العراقي ومنذ دورته الأولى أعطى أولوية في التشريع للقوانين التي تخدم مصالح النواب وتحقق امتيازاتهم ومنافعهم المالية والاجتماعية وتخدم مصالح الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة في الوقت الذي أهمل القوانين التي تخدم الشعب العراقي وتلبي طموحاته وتطور واقعه السياسي و الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والخدمي كما عكف المجلس في كل دوراته وصرف الجهد والوقت لأصدر العديد من القوانين والتشريعات التي لا تمس حياة المواطنين ومعاناتهم وأغلب تلك التشريعات بقيت مجرد حبر على ورق إضافةً الى ذلك فإن المجلس لم يتابع تنفيذ القوانين التي يصدرها كونه جهة رقابية , وعلى سبيل المثال فقد أصدر قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت ومجلس النواب يعرف جيدا أن هذه الأسلحة لا تمتلكها إلا الميليشيات التابعة للأحزاب التي تهيمن على المشهد السياسي والأمني في البلد فمن يمنع هذه الأحزاب وميليشياتها من حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة التي استخدمت طوال السنين الماضية في تصفية الخصوم السياسيين وفي عمليات الاغتيال السياسي وغيرها من الجرائم مع العلم ان هناك قانون للأسلحة فلماذا لم تدرج الأسلحة الكاتمة ضمن قانون الأسلحة أليست الكواتم أسلحة ؟ وسبق وأن أصدر المجلس قانون منع الضوضاء وبغداد والمحافظات مراكز للضوضاء التي تسببها العجلات وأرتال حمايات السياسيين وانتشار محلات التسجيلات الغير مرخصة التي تضع سماعاتها في الشوارع وقرب المستشفيات ودور المواطنين مسببة ضوضاء ما بعدها ضوضاء ناهيك عن منبهات العجلات وأصوات مولدات الإنارة وغيرها ,ومن القوانين التي لم يتم تنفيذها بشكل متكامل قانون العفو العام بسبب اعتراض بعض الكتل السياسية ومحاولتهم شمول مزوري الشهادات الدراسية من السياسيين الذين حصلوا بموجب شهاداتهم المزورة على مناصب عليا في الدولة ومرتبات عالية جداً طيلة السنين الماضية في سابقة خطيرة فالتزوير في القانون العراقي جريمة مخلة بالشرف فكيف يتم العفو عن مرتكبيها , كما أصدر المجلس قانون حماية البيئة وبيئة العراق من أكثر بيئات العالم تلوثاً ولا توجد خطط عملية لحماية البيئة في العراق , وأصدر المجلس قانون حماية الآثار وآثارنا سرقها المحتلون ومافيات تجارة الآثار التي تحميها أحزاب سياسية وتباع آثارنا علنا في عواصم العالم ,كما أصدر قانون المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الأحزاب المتنفذة التي تذهب أغلب أموال رسوم المنافذ الى هذه الأحزاب بدلاً من الدولة ,كما تم إقرار قانون حماية الأطباء وقانون حماية الصحفيين ولم تؤمن الحماية لهاتين الشريحتين المهمتين , وهناك قوانين تم تعطيلها لأسباب سياسية وانتقامية من قبل جهات سياسية متنفذة كتعديل كقانون المسائلة والعدالة وقانون مزدوجي الجنسية لان أغلب السياسيين من مزدوجي الجنسية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي ساوى بين منتسبي الجيش السابق والحالي في الرواتب والمخصصات لكن لم تصرف لحد الآن منحة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق في حين صرفت لضباط الدمج وللمدنيين الذين منحوا رتباً عالية (لواء وفريق وفريق أول ) لأغراض التقاعد من أعضاء الأحزاب المتنفذة الذين لم يخدموا يوما واحداً في الجيش ,وأصدر المجلس قانون بيع وتأجير عقارات الدولة بعد أن نهبت الأحزاب المتنفذة والسياسيين كل عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق ولا أحد يدري هل سيتم إلغاء عمليات سرقة هذه العقارات التي قام بها السياسيون وأحزابهم , كما يعكف المجلس على إصدار قانون العشائر في سابقة خطيرة تتعارض والتوجهات التي تدعو لتأسيس دولة مدنية مع العلم ان النزاعات العشائرية استفحلت كثيراً مسببة خسائر بشرية ومادية فادحة في تحد خطير لكل أجهزة الدولة الأمنية وكل قوانينها والمشكلة لازالت قائمة ودون أية حلول لها فكيف ستكون الأمور عند إصدار قانون العشائر؟ مع العلم هناك وكيل وزير في وزارة الداخلية لشؤون العشائر ولا أدري ماذا يفعل هذا الوكيل؟ كما توجد مجالس الإسناد العشائرية في كل المحافظات والتي تستنزف أموالاً طائلة من الدولة كرواتب لأعضائها وهذه المجالس لا تفعل شيئاً لكنها وضفت لخدمة أحزاب السلطة ورموزها لأغراض انتخابية بالإضافة الى مجالس الأعيان وهي الأخرى لا تفعل أي شئ لكنها مجرد استنزاف لأموال الدولة .وفي الوقت الذي يهمل المجلس القوانين المهمة التي تخدم المجتمع فانه أصدر قوانين أضرت بالشعب العراقي منها قانون استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في حين بقيت رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث ومكاتبها التي تستنزف نحو ربع موازنة العراق كما هي ,و يصرف المجلس الوقت والجهد لإصدار قوانين لا تخدم المواطنين وليس لها تأثير على حياتهم منها قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 وقانون تنظيم الوكالات التجارية وقانون العشائر وقانون مكافحة التدخين وغيرها من القوانين التي لا تخدم الشعب العراقي ولا تؤمن الخدمات الأساسية له ,فإلى متى يبقى مجلس النواب لا يهتم بمعاناة الشعب ولا يعطي أولوية للقوانين والتشريعات التي تخفف معاناته وتقدم الخدمات الأساسية له وتحقق طموحاته في الحياة الحرة الكريمة .