زلة لسان

الإنتفاضة المطلوبة – عبد اللطيف الموسوي

رغم الغصة والآلام، يحق لنا ان نفرح ونبتهج بتحقيق عراقنا الصابر النصر الناجز على تنظيم داعش الذي عاث في الارض فساداً محاولاً اعادة العراق، بلد الحضارة التي تمتد لخمسة آلاف سنة في عمق التاريخ، الى عصر الحجارة والتخلف. ولكن ارادة العراقيين كانت اشد صلابة واكثر تمكينا فتحققت الارادة الإلهية بهزيمة هذه العصابة المتخلفة وانتصر العراقيون الابطال على قوى الضلالة والجهالة. اليوم وفيما يحتفل العراقيون بإنتصارهم المؤزر هذا، عليهم ان لايدعوا هذه الغمة تمر من دون ان يستخلصوا منها العبر والدروس، ففي الاقل ان هذه العبر والدروس ستكون مفيدة في تفادي وقوع انتكاسة جديدة مرة اخرى لاسيما وان هناك من يتحدث عن رايات جديدة في الافق ولكن هذه المرة رايات بيض. ومن دون شك ان الجهات الحكومية سينصب اهتمامها على تعزيز القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها من اجل ان تكون دائماً على اهبة الاستعداد لمواجهة اية طوارىء ولتكون قادرة على حماية العراق ارضاَ وسماء ومياهاً. ولاشك ان رجال الدين والسياسة والنخب الاخرى سينادون بضرورة الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والطائفية وتغليب مصلحة البلاد العليا على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة. ومن دون شك ان ما تقدم هو عين الصواب ولكن هل يكفي ذلك لوحده ؟

نحن ايها السيدات والسادة بحاجة الى انتفاضة فكرية ثقافية توعية جماهيرية تسعى اول ما تسعى الى مواجهة هذا الفكر المتخلف الذي يحمل عصا الارهاب والتطرف، بفكر نير ينقض على تلك العقول المتحجرة والافكار السوداوية .

ان على كل واحد منا ان يسهم في مثل هذه الثورة الثقافية والفكرية فيحمل شمعة تنير دروب الضالين ويتنطع بقلمه ليسطر حروفاً من نور تجلي الغمامة عن عيون من أعمتهم الدعاية المضادة وابعدتهم عن جادة الصواب. ارى ان المعركة الثقافية والفكرية اشد صعوبة من المعركة الحربية لأنك قد تنتصر بسهولة على عدو متخاذل يحمل سلاحاً ولكنك لن تستطيع بسهولة تغيير قناعاته وافكاره بعد ان تعرض الى عمليات غسيل دماغ طويلة. علينا والحالة هذه ان نبدأ منذ الآن بإنتفاضتنا الفكرية والثقافية عبر جميع الوسائل المتاحة والبحث عن وسائل جديدة تكون في خدمة هذا الهدف النبيل.