معصوم يدعو إلى إجتماع موسع لمناقشة الإنتخابات والحوار مع كردستان

أوقاف الديانات تناقش معوقات توثيق ضحايا الآيزيديين

بغداد – رحيم الشمري

بغداد – شيماء عادل

ناقش ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والامم المتحدة طرق فتح المقابر الجماعية للايزيديين وكذلك اعمار المدن وعودة النازحين.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الديوان عقد ندوة وطنية بالتعاون مع المنظمة الايزيدية للتوثيق وبحضور عضو مجلس النواب عن المكون حجي كندور والنائب الشبكي حنين القدو وممثل عن الوزارة والامم المتحدة لبحث وضع المقابر الجماعية للايزيديين والمعوقات التي تقف امام الفرق الخاصة للكشف عنها وتوثيقها والحصول على حقوق الضحايا) لافتا الى ان (تلك المقابر نتجت عن الجرائم التي قام بها التطرف والارهاب ضد المكون والأقليات والقوميات كافة).

مؤكدا ان (الندوة خرجت بتوصيات حددت الطرق والسبل الكفيلة لتيسير طريق إنهاء ملف المقابر في قضاء سنجار).

تقارير بحث

واضاف انه (تم عرض ما قامت به المنظمة الايزيدية للتوثيق من عمل تقارير عن أعداد وأماكن ومعاناة البحث والتحدي من اجل إيصال أصوات الضحايا المغيبين وذويهم الى الجهات الحكومية والدولية كافة).

من جانبه شدد رئيس الديوان رعد جليل خلال الندوة على (مناقشة المسؤوليات والحلول التي يجب ان تتوفر لإيجاد طريقة لفتح المقابر الجماعية ومن ثم بحث موضوع الاعمار للمدن وعودة النازحين بالاضافة الى السعي لتوفير الإمكانيات اللوجستية والمادية واهمية ارساء ركائز الاستقرار والسلام والوحدة ببن مكونات الشعب).

بدوره تطرق مدير عام دائرة شؤون المكون شيروان معاوية الى (الأهداف التي تحققت واستعداد أهالي سنجار من الناشطين والمسؤولين والقوات الامنية لمساعدة الجهات الحكومية على إنهاء ملف المقابر الجماعية) داعيا الى (توحيد الجهود والانطلاق نحو متطلبات العمل المستقبلي وكذلك اجراء الحوار مع الجهات المعنية فضلاعن متابعة التوصيات و التنسيق مع البرلمان والقضاء لتنفيذ تلك التوصيات). من جانبه كشف مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم طعمة عن (المعوقات التي تقف امام الفرق المتخصصة للبحث عن المقابر في تلك المناطق) .

جهود محدودة

وتابع ان (الجهود قد تكون محدودة لكنها كبيرة امام الإمكانيات الموجودة وما تمر به البلاد من اوضاع مالية صعبة اثرت على تغطية عمل الفرق المتخصصة بالكشف والبحث عن المقابر). فيما اعربت الناشطة في حقوق الاقليات والمرأة زيادة فاخر الياس عن تضامنها الكامل والتحية للقوات الامنية المشتركة بتحرير العراق والقضاء على الارهاب. مشيدة بـ (دور المنظمات المدنية وفرقها التطوعية في ايصال معاناة الضحايا الى الجهات المعنية).

من جهة اخرى دعت رئاسة الجمهورية الى اجتماع موسع لبحث إصدار القوانين الانتخابية وبدء الحوار بين حكومتي بغداد واربيل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجتماعا جمع الرئيس فؤاد معصوم بنائبيه نوري المالكي واياد علاوي تمخض عنه بحث الجهود لحل المشكلات الراهنة بين بغداد واربيل من خلال بدء الحوار) مشيرا الى ان (المجتمعين ناقشوا ملف النازحين وسبل توفير الخدمات لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم المحررة فضلاً عن خطط اعمار تلك المناطق).

وأوضح البيان أن (اللقاء دعا الرئاسات الثلاث وقادة الكتل والسلطة القضائية الى اجتماع قريب لبحث إصدار القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري فضلا عن مطالبة مكونات محافظة كركوك الى تطبيع أوضاع المحافظة بما يضمن حقوق المواطنين).

من جهة اخرى شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ضرورة تمكين المفوضية من اجراء الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة .

وقال بيان امس ان (كوبيش بحث مع مجلس المفوضين آخر المستجدات بشأن الاستعدادات الانتخابية بما في ذلك ضمان ممارسة حق التصويت للناخبين النازحين واعتماد عددٍ من التقنيات للانتخابات المقبلة فضلا عن تحديد الجوانبَ الفنية التي تتطلب الدعم الدولي). داعيا الى (اجراء انتخابات مجلس النواب بما يتمشّى مع الإطار الزمني الدستوري وعلى المفوضية العمل مع أصحاب الشأن بُغية إجرائها بطريقة شاملة وشفافة) مجددا دعوته إلى (مجلس النواب لاتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الإطار القانوني دون مزيد من التأخير). مشددا على (تمكين المفوضية من إجراء الاستعدادات كافة في البلاد من خلال إدامة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الانتخابية في بغداد وإقليم كردستان) مؤكدا (الالتزام المتواصل للمنظمة بتقديم دعمٍ أكبر للعملية الانتخابية المقبلة في العراق). الى ذلك كشف مجلس المفوضين عن المصادقة على 143 حزباً سياسياً للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

اجازة تأسيس

وقال المجلس في بيان امس انه (تمت المصادقة على منح اجازة تاسيس لحزب جديد هو تيار ولائيون الاسلامي بعد اكمال جميع الاجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب) داعيا الاحزاب المتقدمة لغرض التأسيس والتي سجلت وقطعت المدة القانونية الى (استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيدا لمنحهم اجازات التأسيس). على صعيد آخر ناقش رئيس البرلمان سليم الجبوري مع السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي المستجدات السياسية والامنية في المنطقة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها بالاضافة الى اخر المستجدات على الساحتين الامنية والسياسية في المنطقة) وتابع ان (الجبوري تلقى خلال اللقاء دعوة رسمية من نظيره الايراني للمشاركة في المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد الايام المقبلة).

واكد الجبوري ان (العراق استطاع ان يتغلب على الارهاب وهو مقبل على مرحلة البناء والاستقرار واعادة النازحين لمناطقهم وتهيئة الظروف الملائمة لذلك وتفعيل ملف المصالحة المجتمعية).