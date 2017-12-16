إقتصاديون يتوقّعون دخول المنتجات مطلع العام المقبل

الأردن يعلن إعفاء العراق 340 سلعة من الرسوم الكمركية

عمان – الزمان

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة ان الحكومة العراقية أعفت 340 سلعة من الرسوم الكمركية من أصل 750 طالب الأردن بها. وقال في تصريح امس ان (الحكومة، الاردنية وبالاتفاق مع الجانب العراقي، ستعيد النظر كل 3 شهور بقائمة السلع المعفاة لزيادتها لتشمل عددا أكثر من السلع الوطنية).

واضاف ان (قرار الجانب العراقي سيزيد من تنافسية قطاع الصناعة في الاردن، وسيخفف من الاعباء عن الصادرات الاردنية الى العراق).

واشار البيان ان المراقبين يتوقعون أن يدخل قرار الحكومة العراقية إعفاء 340 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2018 وان مسؤولين اردنيين ياملون أن تتوسع قائمة السلع المعفاة خلال العام المقبل، استنادا إلى اتفاق بين حكومتي البلدين يتيح إعادة النظر فيها كل 3 أشهر).

وفي السياق نفسه توقع مدير غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق ان يدخل قرار الحكومة العراقية بإعفاء مئات السلعة الأردنية من الرسوم الكمركية مطلع العام المقبل. وقال في بيان امس ان (الاجتماع الأخير لمجلس الاعمال الأردني العراقي وزيارة رئيس الوزراء هاني الملقي الى العراق كان لها اثر إيجابي باتخاذ الجانب العراقي قرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق العراقية).

وأوضح المحروق أن (لجنة فنية من قبل الجانب العراقي قامت بدراسة، منتصف العام الحالي لبعض السلع الاردنية، وخرجت بقرارها الخاص بقائمة السلع الأردنية المعفاة).

معربا عن (أمله أن تحصل باقي القائمة التي تم تزويد الجانب العراقي فيها على إعفاءات كمركية خلال العام المقبل).

مؤكدا ان (قرار الجانب العراقي سيكون له اثر إيجابي كبير على القطاع الصناعي الاردني وزيادة تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية).

واردات سلعية

يذكر ان الحكومة العراقية فرضت، قبل أشهر، ضريبة 30 بالمئة على الواردات السلعية، ضماناً لحماية المنتج الوطني العراقي، ولمواجهة الإغراق السلعي الأجنبي للأسواق العراقية.

وان الواردات العراقية من الأردن تقلصت خلال العامين الماضيين بنحو 40 بالمئة بسبب إغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين بعد سيطرة داعش الارهابي على المناطق المتاخمة للحدود الأردنية منتصف العام 2015).

من جهته قال رئيس عرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب في بيان امس ان (الحكومة العراقية أعفت اكثر من 300 سلعة أردنية تدخل السوق العراقية من الرسوم الكمركية).

واضاف ان (الغرفة ستتابع مع الجانب العراقي حصول باقي قوائم السلع على الاعفاء من الرسوم الكمركية)، مشيراالى ان (السوق العراقي واعد امام المنتجات والصناعات الاردنية).

وكان الملقي اكد في تصريح سابق ان العلاقات الاردنية العراقية تتقدم بسرعة ممتازة، وستكون انموذجا للعلاقات العربية المشتركة، مشددا على ان العراق عمق استراتيجي وتاريخي للاردن.واضاف عقب مباحثات اجراها في بغداد مع نظيره العراقي حيدر العبادي، ان (العام 2017 سيكون الاكثر زخما في مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وعاما لتحقيق الانجاز والتقدم في المشروعات الاستراتيجية بينهما وان المباحثات عكست اهتمام الجانبين الاردني والعراقي باهمية الاسراع بتنفيذ خط انبوب النفط بين البصرة والعقبة، بوصفه مشروعا استراتيجيا مهما للدولتين، فهو يوفر للعراق نافذة للتصدير الى العالم ويلبي احتياجات الاردن من النفط).

اعادة فتح

واوضح الملقي انه (تم الاتفاق على وضع الاطار اللازم للبدء بالعمل على اعادة فتح معبر طريبيل خلال مدة قريبة، وبما يخدم حركة التجارة والنقل وانتقال الاشخاص بين البلدين واعادة الحياة لهذا الطريق الحيوي والاستراتيجي بين البلدين).

وتابع ان (الجانب العراقي وافق مشكورا على تفعيل الاتفاقية الثنائية المشتركة بين الجانبين، وان لجنة مشتركة ستدرس قوائم السلع التي سيتم اعفاؤها من الرسوم الكمركية التي يفرضها العراق على مستورداته بواقع 30 بالمئة، فضلا عن السماح بادخالها عبر المعابر الحدودية الاخرى الى حين افتتاح معبر طريبيل).