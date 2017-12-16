بغداد.. هل يعلو بناؤك شامخاً – علي محمد الجيزاني

اي حزب وأي حكومة تبني صروحا سكنية عملاقة داخل بغداد للعوائل العراقية شبيهة بالدول الأوربية والدول العربية التي تطورت مؤخرا والعراق بلد الحضارة لايزال مواطنوه ،تسكن الخرائب والعشوائيات، بغداد هل يعلو بناؤك شامخا محاذياً على شواطئ دجلة الخير شققاً سكنياً الى اولادك البغداديين لخمسة طوابق بناء عمودياً الخط الاول مقابل نهر دجلة، والخط الثاني مقابل شارع الرشيد عمارات سكنية للمواطنيين وفي الأسفل جوامع. ومقاه وسينمات ونواد وأسواق متنوعة يبدأ من الكريعات الى جسر ديالى مع الاحتفاظ بالتقاطعات والجسور .وهذه الشقق للمواطنين اهالي بغداد الرصافة والجهة الاخرى بالمقابل بنائها بالمثل الى اهالي بغداد الكرخ وتهدم البيوت القديمة التى اكل عليها الدهر . ويستفاد من الاراضي للأماكن الاستثمارية للمستقبل . وبعد أكمال هذا المشروع العملاق يبدأ التنافس فيما بين البغداديين على سباق الفرق الرياضية والنوادي التعليمية والنوادي الصحية والألعاب المسلية والعادات من الأمثال الشعرية والشعبية والترفيهية وبقية الفعاليات والنشاطات الاخرى وتعود اللحمة الوطنية بين العراقيين. وان تكون بغداد بهذا الجمال مثل المناطق السكنية في اوربا الواقعة على ضفة الانهر الكبيرة والصغيرة ، حسب امثال اهلنا الماء والخضراء والوجه الحسن.

ونتمنى ان ياتي مهندس معماري مخلص من اهالي بغداد ان ينفذ هذه الصروح الكبيرة لتضاف لجمال بغداد ،والمرحلة الثانية تبدأ بالازقة وترميمها بحيث يسود السمر وحكاياتها ومقاهيها القديمة التي تجمعهم بالسراء والضراء ، كان حلماً يابغداد..

بعد ان تعرضت بغداد الى إصابات بالغة الخطورة .من قبل خيول الغزاة ،وخيول المحتلين ،وخيول الطامعين والسراق ،وعادت كالمارد تنهض الا انها جريحة .وتحتاج من رجالها الاشداء التماسك والنهوض من جديد لاأحد ينكر يابغداد ان ارضك غنية بالماء، والخضراء وطيبة اهلنا حيث تزدهر زراعة الحبوب، وتزهو جوانبك النخيل والأشجار واهم ما موجود على أرضك هم الرجال. أن العراقيين يا بغداد، معروفون بالصلابة والعمق الفكري وقوة الشكيمة لا يصبرون على الضيم ، لكن ينقصنا التعليم والثقافة واحترام بعضنا البعض وبناء الانسان على حب البلد والاخلاص للوطن ،لا عجب إذن يا بغداد كثرت الحروب لكنها ان شاء الله ،تفيقين منها قوية معافاة، لتتغلبي على كل ما تعرضت له من صعوبات ووجع من الداخل والخارج. وعلى العراقيين يجب أن نتعاون مع حكومة العبادي الرئيس الخلوق والمثقف والذي قاد القوات المسلحة نحو النصر النهائي على سرطان داعش، والمنظمات التكفيرية التي عبثت بالعراق ، ربما يتمكن من التغلب على السراق وحل المشاكل والازمات بما فيها الامن ،وتوفير العمل للشباب العاطلين.