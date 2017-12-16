السعي إلى إطلاق برنامج الإعانات المشروطة لمواصلة التعليم

العمل يشرع بتنفيذ خطط تحدّ من الهجرة وتشجّع على العودة طوعياً

بغداد – داليا احمد

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني مع وفد من الاتحاد الاوربي التعاون المشترك لتنفيذ برامج من شأنها الحد من الهجرة وتشجيع المهاجرين على العودة طوعيا الى البلاد. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن السوداني خلال لقائه وفد الاتحاد برئاسة السفير راموان بليكوا القول ان (العراق يمر بمرحلة مهمة بعد القضاء على داعش يشعر من خلالها المواطنين بأمل كبير في تحقيق الاستقرار وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم ما يدفع جميع المكونات الى التكاتف والانسجام في سبيل تحقيق التعايش السلمي), لافتا الى ان (الحكومة امامها تحديات كبيرة تتمثل بالمحافظة على الاستقرار واعادة النازحين لمناطقهم بعد اعمار وتأهيل البنى التحتية), واضاف ان (الاوضاع غير المستقرة في المدة الماضية القت بظلالها على معظم الدول في العالم ولاسيما الاوربية), معربا عن امله في ان (يسهم استقرار الاوضاع في العراق وبعض الدول بعد الانتهاء من ملف داعش والارهاب في التخفيف من تلك المشكلة).

تحقيق استقرار

داعيا الدول والمنظمات الى (تحقيق الاستقرار في مناطق العراق المحررة وانجاح المشاريع التي تعمل عليها الحكومة لتوفير ضمانات للمواطنين تحد من لجوئهم للهجرة غير المشروعة), مشددا على (ضرورة ان لا تكون عودة العراقيين الى البلاد بشكل قسري وانما طوعية بما يتناسب مع مبادئ حقوق الانسان). مبينا ان (تحقيق الاستقرار وخلق وظائف وفرص عمل ستزول الكثير من المسوغات التي تدفع المواطنين الى الهجرة), وتابع ان (الوزارة ستزود الوفد بمقترحات مشاريع تسهم في خلق فرص عمل من شأنها الحد من الهجرة تساعد على عودة المهاجرين). مؤكدا (استعداد الوزارة لتنفيذ دورات للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وسلبياتها على المواطن خاصة وان الوزارة لديها علاقة مباشرة مع فئة العاطلين عن العمل). بدوره قال بليكوا ان (اللقاء ناقش وضع المهاجرين في اوربا وامكانية عودتهم طوعياً بعد توفير بيئة جديدة للعراقيين العائدين الى بلادهم). مؤكدا ان (دول الاتحاد كانت قد ناقشت مع الحكومة موضوع الهجرة بجانبيه القانوني والاقتصادي لضمان عودة المهاجرين بشكل طوعي الى البلاد).

فيما عقدت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة مع وفد من البنك الدولي سلسلة اجتماعات لايجاد الحلول لبعض المشكلات قبل انطلاق البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم .

متابعة عوائل

وتابع البيان عن المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم القول ان (الجانبين بحثا آخر خطوات البرنامج الالكتروني لمتابعة العوائل المشمولة بالبرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة الذي سيطبق في قضاء الصدر الثاني).

واضاف ان (الاجتماع ناقش خطة التواصل الاعلامي الخاصة بالبرنامج وكذلك الدعم المقدم من المنظمة الدولية للوزارة من اجل تنفيذ خطط اعانة الاسر الفقيرة), واكد منعم ان (الهيئة تطرقت الى المقترحات الخاصة بتعديل قانون الحماية الاجتماعية وبما يسهم في وصول الاعانات الاجتماعية الى مستحقيها الفعليين). مبينا ان (المجتمعين توصلوا الى مشتركات سيتم ادراجها ضمن التعديلات المقترحة ليتم رفعها الى الجهات المسؤولة لاقرارها ومن ثم العمل بها). وطبق البرنامج في 55 دولة في العالم الذي يهدف الاستثمار في رأس المال البشري وبالتحديد في مجالي الصحة والتعليم لكسر حلقة توارث الفقر عبر الاجيال ولاسيما ان التحويلات النقدية المشروطة ستقدم حوافز نقدية وعينية للاسر لضمان استثمارها في الصحة والتعليم من خلال تحفيز رب الاسرة على ارسال ابنائه الى المدارس لمواصلة التعليم مع المتابعة الصحية لحالة الطلبة فضلا عن تشجيع النساء الحوامل على متابعة التلقيحات المطلوبة وكذلك لقاحات الاطفال.