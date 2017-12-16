حينما ينصف البزاز زملاء المهنة – مجيد اللامي

قليلون هم الذين يعطون ولا يأخذون …

فحنوا على البؤساء بما يحفظ لهم الرمق وأحسنوا بما يمسك عليهم الحياة .

فما يزال الأخيار من أهل مهنة المتاعب وكل أهل المعروف يركزون في كلماتهم وطروحاتهم على الإشادة بصدقية الإعلامي الكبير سعد البزاز فعطاؤه لا ينتهي ليبقى راسخاً في ذاكرة الجميع حيث يتواصل الدعاء له بالخير وممن هم من قماشتهِ الوطنية الأصيلة .

حتى إن واجبه الإعلامي لم يثنه عن هموم الناس ومعاناتهم رغم برد الشتاء وزمهريره والإصغاء إلى آرائهم وشكاويهم ويشاركهم فيها ولأنه تميز بإنسانيته وإبداعه وبكل إمتداداته العميقة يتمنى أن يكون مكشوفاً أمام السلطة الرابعة كل شيء ليس فيه مناطق معتمة لا يسمح للإعلام بالوصول إليها حتى لا يدبر أمرٍ بليل ولا ترتكب جريمة ولا يقع خطأ ولا تُمارس فضائح ولا يُسرق مال عام ولا تشيع الفاحشة السياسية والرشاوى والمحسوبية وإنتهاك حقوق الإنسان وسحق كرامته .

إذ لو تيقن المسؤول أنه مراقب من أجهزة السلطة الرابعة فلا يحدث نفسه بخطأ أو سرقة أو تجاوز على أحد وحتى يتعلم الحاكم كيف يعتذر إذا أخطأ ويتعلم الوزير وهو نائم على أذنيه أو مشغول عن موظفيه ويعاقب شرطياً إذا ظلم مواطناً بلا ذنب ليطمئن الناس على أرواحهم وأموالهم وحقوقهم وأعراضهم وكرامتهم .

لقد تعلمنا من ( أبو الطيب ) أن الصحافة أو صاحبة الجلالة هذا الإسم اللامع البراق الذي يستهوي الكثيرين من الهواة الذين يريدون أن ننصحهم كيف يسلكون هذا السبيل ؟ .

متاعب الصحافة لا يمكن حصرها وعدها ومضايقاتها أكثر من أن تذكر حياة الصحفي هي أنها مهنة تكلف نفس صاحبها أحياناً أكثر مما تحتمل حياة الصحفي كلها عمل فليس هناك فرق لديه بين العمل والراحة ففي بياض نهاره يرد على هذا ويسأل من ذاك ويتتبع هذهِ الحادثة ويحقق عن ذلك الخبر أما ليله فكله مطالعة وتتبع وكتابة وقراءة إذ إن الصحفي الناجح يقدر مسؤوليته ويدرك أن المقال الذي يعده سيقرؤه الكثيرون وكذلك ينبغي أن يكون المقال جيداً ومختاراً ومن هنا يضطر إلى العمل حتى أيام الإجازات وأوقات الفراغ .

حياة الصحفي هي حياة جميع الناس فعليه أن يختلط بجميع الطبقات ويتعرف على عاداتها وطباعها وإذا أراد النجاح عليه أن يوسع دائرة معرفته بالأشخاص إذ إن الناس يؤمنون أن العاملين في الصحافة يستطيعون حل جميع مشاكل القراء الأعزاء فلذلك لا ينقطع سيل زوارهم ولا تنقضي مكالماتهم الهاتفية ومراسلاتهم الخاصة ولابد أن يقوم الصحفي بدور الناصح المرشد إلى طريق النجاح في ميدان الكتابة والصحافة .

فعمل الصحفي يقتضي الإتصال بنماذج متعددة ومثيرة من الناس وبالإضافة إلى إنه يعلم أنه مهما إعتقد بنجاحه فلابد أن هناك من يحمل عليه أو يعرض نفسه وصحيفته للإنتقاد أو المسؤولية القانونية أو يثير عِداء بعض الناس .

ما أحلى الأيام التي أمضاها زملاء مع الإعلامي الكبير في ( صحيفة الجمهورية ) عند توليه رئاسة تحريرها وعدوها فترة إبداع وعصرا ذهبيا للصحيفة ومنهم من يرى أنها كانت بمثابة ثورة ميزتها عن باقي الصحف المحلية وعالم الصحافة تصميماً وموضوعات وملاكاً وترجمة الأفكار الجديدة لواقع ديناميكي فاعل ومتحرك .

كان البزاز يرسم أفقاً واضحاً للعاملين بما يسهم بإصطياد السبق الصحفي والمعلومة الجديدة ونشر موضوعات من نتاج كتاب وشعراء إمتازوا عن سواهم بسمو كتاباتهم وبُعدها عن التوافه .

يبدو من حديث الزملاء في الصحيفة أن الإستاذ البزاز كان كبير الثقة في نفسه وكثير الإلمام في عمله وله نظرة متطورة ومنفتحة على الآخرين إذ ركز على إزالة المعوقات عن طريق عمل الصحيفة لتتمكن من القيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه وحرصاً منه على التميز في كل شيء خصوصاً في الخبر المحلي المثير فكان يحث مندوبيه ومحرريه بهذا الإتجاه مخاطباً إياهم : (ميدان عملكم في الخارج وليس هنا) حتى أنه كان يصرف عليهم بسخاء من أجل شحذ الهمم وتحفيزهم نحو الأفضل .

وتحضرنا هنا واقعة أن زميلاً كان نشطاً في الخبر المحلي ومشهودا له فيه حيث تعرفهُ أسرة (الجمهورية) جيداً إشتكى منه ذات يوم زملاء لدى رئيس التحرير بعدم الدوام .. فرد عليهم : لا يداوم ، لكن خبره يساوي راتب شهر !؟

وكان ذلك هو النموذج للمندوب الناجح الذي راح زملاء له ينجذبون نحوه بقوة .