الإسكان يعيد تأهيل جسر تكريت – العلم بصلاح الدين

الإعمار ينفّذ مشروع ماء البغدادي في الأنبار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن تواصل تنفيذ اعمالها في مشروع ماء البغدادي في محافظة الانبار.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة الفاو الهندسية العامة التابعة للوزارة تواصل تنفيذ اعمالها في مشروع ماء البغدادي في المحافظة لتزويد اهالي منطقة البغدادي التابعـــــــــة إلى المحافظة بالماء الصافـــــــــــــي الصالـــــــــــــــح للشرب حيث بلغت كلفة المشروع اكثر من 40 مليار دينار).

هيكل حديدي

واضاف ان (المشروع يتكون من هيكل حديدي بطول 80مترا داخل نهر الفرات وعرض 22 مترا يحمل 6 أنابيب سحب قطر الواحد منها 600 ملمتر وكذلك محطة السحب الكونكريتية التي تتألف من طابقين بارتفاع 6مترا والسرداب يحوي على مضخات عدد 6 طاقة الواحدة منها قوة ضخ 790متر مكعب ساعة وارتفاع عمود ماء45 مترا والطابق الأعلى هو للخدمات ويحتوي المشروع على محطة التصفية تضم ثلاثة أحواض ترسيب دائرية كونكريتية مفتوحة تحتوي على شبكة الماء وحصى ورمــــــــــــــل التصفية وتوجـــــــد محطــــة الغســــــل العكســــــي أيضا لإغراض غسل الفلاتر وفيها مضخات وكرين جسري اما الخزان الكونكريتي الأرضي لخزن الماء الصافي الخارج من الفلاتر بطاقة خزن ستة الاف متر مكعب ومحطة الدفع العالي تحوي على مضخات الدفع العالي عدد 6 ذات المواصفات قوة ضخ 750مترا مكعبا في الســـــــــــــــاعة وارتفاع عمود ماء 65مترا وبعدد 3 تبلغ سعـــــــــــة المشروع الكلية ثلاثة الاف متر مكعب في الساعة إي بطاقــــــــــــة إنتاج يوميــــــــــــــة 66الف متر مكعب )، واوضح البيان ان (الوزارة تواصل اعمالها في تنفيذ اعادة تأهيل وتطوير جسر تكريت – العلم في محافظة صلاح الدين وهو من ضمن مشاريع تخصيصات قرض البنك الدولي الطارىء لاعادة اعمار المناطق المحررة وان الملاكات الهندسية والفنية في شركة الفاو الهندسية العامة وبأشراف دائرة الطرق التابعتين للوزارة تواصلان اعمالهما في تأهيل الجسر وبكلفة بلغت 4.448 مليارات دينار)، وتابع ان (الاعمال شملت انشاء التحويلة المؤقتة التي تربط بين تكريت مع الناحية لتحويل سير المركبات خلال فترة اعمار الجسر وصيانة وتأهيل جسر الجملون الحديدي ونقل وتنصيب وتأهيل الجسر العائم وانشاء الطرق الوقتية لربط الجسر العائم والجسر الحديدي بالطرق الرئيسية استعداداً للعمل بالفقرات الرئيسية لتأهيل جسر تكريت – العلم وحسب المخططات والمواصفات والتقرير الفني الخاص بالجسر)، واضاف البيان ان ( فرق الصيانة في مديرية طرق وجسور محافظة كربلاء التابعة لدائرة الطرق والجسور العامة احدى تشكيلات الوزارة أنجزت اعمال الصيانة الطارئة لعدد من الطرق في المحافظة من بينها لطريقي الحر- كمالية بكلفة 40 مليون دينار و طريق كربلاء – بغداد مرقد الامام عون (ع) بكلفة 30 مليون دينار ، واعمال صيانة طارئة للطريق الرابط بين طريق كربلاء – نجف وكربلاء – الهندية بكلفة تجاوزت 30 مليون دينار) .موضحاً أن (الاعمال تضمنت قشط المناطق المتضررة من طبقة الاسفلت القديم و اكساء المناطق المقشوطة بطبقة خرسانية اسفلتية نوع رابطة وبسمك 6سنتمرات وحدل الاكتاف المتضررة من الطريق)،وتابع البيان ان (فرق الصيانة الطارئة في مديرية طرق وجسور المحافظة باشرت باعمال تدريج اكتاف طريق الزائرين محور كربلاء – النجف بالاضافة الى تنظيف وتسليك فتحات المجاري والقناطر الانبوبية استعدادا لموسم الامطار).

تنفيذ مشروع

وعلى صعيد اخر افتتح وكيل الوزارة استبرق الشوك مشروع اعادة اعمار وتأهيل جسر غماس في محافظة الديوانية. ونقل البيان عن الشوك قوله ان ( شركة الرشيد العامة ودائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة انجزتا اعمالهما في تنفيذ مشروع اعادة اعمار وتأهيل الجسر ليكون متاحا امام المواطنين )، واضاف ان (الجسر يعد من الجسور المهمة والحيوية في المحافظة كونه يربط بين مركز الناحية واحيائها ، حيث تسبب انهياره بمعاناة كبيرة للمواطنين من اهالي الناحية).وعلى صعيد اخر اقامت الوزارة احتفالاً مركزيا بمناســـــــبة اسبوع العمل التطوعي . ونقل البــــــــــيان عن وكيل الوزارة دارا حسن رشيد يارا في كلمته خلال الاحتفال ان ( الوزارة دأبت على المشاركة في فعاليات اسبوع العمل التطوعي من كل عام واقامة الفعاليات والانشطة والاعمال في مختلف المجالات من خلال الاعمال الخدمية والخيرية وحملات التبرع بالدم لجرحى القوات الامنية وضحايا الارهاب والتي شارك فيها منتسبو الوزارة وتشكيلاتها ، فضلا عن اقامة الندوات الحوارية وورش العمل لتفعيل العمل التطوعي ونشر ثقافته بصورة اوسع ووضع الملصقات المقتبسة من القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة التي تحث وتحفز الموظفين على المبادرة والاخلاص والتفاني خدمة للمصلحة العامة وخلق النواة الحقيقية للعمل التطوعي).

صورة ايجابية

واضاف ان (الأعمالُ التطوعيّة تعد أحدى المصادر المهمة للخير لأنّها تُسهمُ في عكسِ صورةٍ إيجابيّة عن المجتمع، وتوضحُ مدى ازدهاره، وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده لذلك يعدُّ العمل التطوعيّ ظاهرةً إيجابيّةً، ونشاطاً إنسانيّاً مُهمّاً، ومن أحد أهمّ المظاهر الاجتماعيّة السّليمة فهو سّلوكٌ حضاريّ يُساهمُ في تعزيزِ قيم التعاون، ونشر الرّفاه بين سُكّان المُجتمع الواحد.

كما يعدُّ العمل التطوعيّ خياراً جيّداً للحصولِ على العديدِ من الخبرات المهمة التي تحملُ نتائجَ إيجابيةٍ للمتطوعِ نفسه، والمُؤسّسة التي يعمل لصالحها أيضاً كما يُساعدُ المتطوّعين على الاستفادةِ من وقت فراغهم، وتحويله إلى نشاطٍ تطوعيّ مُفيد).