القيسي يناقش مراحل تنفيذ مشروع شط العرب الإروائي

ميسان تكافح حشرتي الحميرة وعنكبوت الغبار في البساتين

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة الزراعة ان دائرة وقاية المزروعات التابعة للوزارة نفذت ورشا تدريبية استعداداً لحملة مكافحة أدغال الحنطة بغية رفع الإنتاجية كماً ونوعاً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الغذائي وتنفيذاً للخطة الزراعية للموسم الشتوي 2017 ـ 2018 . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) أمس أن ( دائرة الوقاية في عدد من المحافظات منها محافظتي الانبار وبابل نظمت ورشا تدريبية لمكافحة الأدغال التي تصيب محصول الحنطة )،

واضاف ان (الورش تضمنت مواضيع عدة منها التعريف بأنواع الأدغال وأضرارها وتشخيصها ومكافحتها باستخدام المبيدات المعتمدة والمسجلة من قبل اللجنة الوطنية المختصة بالإضافة إلى تعيير أجهزة الرش وأهميتها ), وتابع البيان ان ( أهمية هذه الورش تاتي من أجل تحقيق زيادة الغلة الزراعية ذات الجودة العالية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجة السوق المحلية ، فضلاً عن تأمين الأمن الغذائي), واوضح البيان ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي الاجتماع الثاني لمشروع شط العرب الاروائي، بحضور اعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن هيئة المستشارين برئاسة الوزراء، ووزارة الموارد المائية، بالإضافة إلى معاون محافظ البصرة ، وعدد من المدراء العامين في الزراعة ), واضاف ان (الاجتماع بحث إمكانية وضع خطة متكاملة لاستثمار الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ضمن مشروع شط العرب الاروائي، وتشكيل لجنة متخصصة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة، كما ناقش الاجتماع المعوقات التي تعترض تنفيذ عمل المشروع في ظل تناقص الإيرادات المائية نتيجة لقلة إطلاقها من بعض الدول المجاورة), وتابع البيان ان ( الوزارة قد استضافت في وقت سابق اجتماعا مماثلا برئاسة القيسي وخرج المجتمعون بتوصيات منها تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات ذات الصلة لغرض تقديم رؤيا واضحة ومنسجمة مع الواقع الحالي), واوضح البيان ان (الملاكات الفنية في مديرية زراعة محافظة ميسان قسم وقاية المزروعات واصلت حملتها التجريبية للرش الأرضي للأطوار السابتة لافتي الحميرة وعنكبوت الغبار في بساتين النخيل، فيما ناقش قسم الإرشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع المركز الإرشادي في محافظة ديالى والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بلدروز الأدغال الرفيعة الأوراق والعريضة منها وطرق مكافحتها).

وتابع ان ( المساحة المقرر مكافحتها في ميسان بلغت الف دونم شملت الشعب الزراعية المركز،وقلعة صالح، والكحلاء، والسلام والمشرح، باستخدام مبيد الماتركسين وبمقدار 150 ملمترا للدونم الواحد ), واضاف البيان ان (قسم الإرشاد ناقش خلال مشاهدة حقلية أقيمت في محافظة ديالى تعيير أجهزة الرش والتوقيت المناسب لإجراء عملية مكافحة الأدغال واهم المبيدات المستخدمة والمتوفرة لدى دائرة وقاية المزروعات).

وعلى صعيد اخر دعا الباحث وليد الحلي الى ضرورة اصلاح منهج البحوث العلمية لتكون تطبيقية تساهم في دعم تطور العراق .

وقال في بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه (لابد من تحويل البحوث العلمية النظرية لتكون تطبيقية تسهم في حل مشاكل البلد المتعلقة بالتنمية الزراعية والصناعية والاقتصادية والتقنية والاتصالات وغيرها، وتدعم هذه البحوث عملية البناء والإصلاح والتغيير المنشود), وأضاف الحلي في بحثه العلمي الذي القاه في مؤتمر بن الهيثم العلمي الدولي الاول لكلية التربية للعلوم الصرفة ( بن الهيثم في جامعة بغداد انه ( ينبغي ان يكون منهج البحوث مخصصا لدعم ميادين التطور ، وإعادة تأهيل الباحثيين ليساهموا في حل مشاكل التعقيدات الادارية والمالية والاقتصادية التي تعاني منها العديد من إلادارات والمؤسسات والوزارات والجامعات).

موضحا ان (الممارسة الواعية للبحوث يمكن ان تخلصنا من الفساد والذي بات ينعكس اثاره على نوعية الانتاج الذي وصل من الرداءة حدا شكل ثقلا كبيرا ارهق كاهل المستهلك من خلال شراء الحاجة عدة مرات لأنها لا تحمل شروط الجودة -الاستندارد- العالمي، ان حفظ المنجز الفكري والسياسي والاجتماعي والعلمي لمجتمع ما، هو الا ممارسة واعية للتحولات والتطورات التي تحصل في المجتمع، وعملية هادفة لتأكيد ذاكرة المجتمع الحضارية), حاثاً (الاجهزة الرقابية والسيطرة النوعية للاهتمام بتطبيقات البحوث ونتائجها والاستمرار في الانتاج وفق المقاسات الدولية في الجودة والنوعية، وهذا الامر يدعم التطور ويحفظ سمعة الجامعة والبلد ).وطالب الحلي (مطالبا مؤتمر المناخ في باريس بضرورة احياء القيم الاخلاقية في البحوث والإنتاج الصناعي والحربي والتقني الدولي وايجاد حلول عملية للتحديات التي يعاني منها العالم مثل الفقر ومشاكل الرعاية الصحية والتربوية والثقافية والزراعية والاقتصادية والتلوث البيئي والاحتباس الحراري، للمساهمة في تقليل الشقاء الذي تعانيه الانسانية المعذبة).

و وجه النائب الأول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا عادل الدخيلي ، بمنع ظاهرة الصيد الجائر للأسماك ، مؤكداً على تشديد المراقبة على مناطق الاهوار التي تم إطلاق يرقات واصبعيات الأسماك فيها ومحاسبة المخالفين .وقال الدخيلي في بيان تلقته ( الزمان ) أمس إن( الكثير من أصناف الأسماك المحلية مهددة بالانقراض بسبب انخفاض مناسيب المياه واستعمال بعض الصيادين الأساليب والطرق غير القانونية في صيد الأسماك الصغيرة وتجفيفها وبيعها لاستخدامها كأعلاف حيوانية ), مشيرا الى ( ضرورة إشاعة ثقافة الحفاظ على الثروة السمكية لما لها من مردود اقتصادي مهم وتأثيرات الصيد الجائر على تقليل النوع السمكي ونوعية المياه لغياب هذا الأمر عن وعي الصيادين ), واضاف انه (تم توجيه الوحدات الإدارية بالمحافظة ومفاتحة مديرية شرطة المحافظة و شرطة الأقضية والنواحي والشرطة البيئية بضرورة مراقبة المصادر المائية ومنع ظاهرة الصيد الجائر للأسماك وتكثيف الدوريات النهرية المشتركة مع الدوائر ذات العلاقة لمتابعة الحالات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين والقرارات النافذة والمتعلقة بقانون الصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها).