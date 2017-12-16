تضاؤل الكهرباء في كركوك إلى ساعة واحدة باليوم ونائب لـ (الزمان): المحافظة تعيش أزمة والمواطنون يخشون التظاهر خوفا من الردود العسكرية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داود عن تناقص الكهرباء المجهزة لمحافظة كركوك الى ساعة واحدة باليوم , مؤكدا ان المحافظة تعيش ازمات امنية واقتصادية بعد عملية فرض القانون. وقال داود لـ (الزمان) امس ان (المحافظة تجهز بالطاقة لمدة ساعة واحدة باليوم بالاضافة الى ان المدينة تعيش اوضاعا غير طبيعية بعد عملية فرض القانون , اذ تعاني ازمات اقتصادية وامنية اضافة الى نقص الخدمات وشح الطاقة) على حد قوله. واضاف ان (المواطنين يخشون التظاهر للمطالبة بحقوقهم المشروعة فيما يخص الخدمات وغيرها خشية من الردود العسكرية), مبينا ان (المحافظة وخلال السنوات الماضية لا تعاني موضوع شح الطاقة حيث كانت تجهز لمدة 24 ساعة).

وحمل داود الحكومة الاتحادية وادارة المحافظة (الاوضاع المتردية التي يعيشها المواطنون), داعيا الى (الاسراع بتجديد العقد مع المستثمر لاعادة تجهيز المحافظة بالطاقة اضافة الى اصلاح الخط المغذي للمحافظة). واعلن المحافظ راكان سعيد الجبوري عن ان ارهابيين فجروا خط كركوك تكريت الناقل للطاقة الكهربائية بالاضافة الى تقليل كردستان الحصة من 200 الى 100 ميغاواط. وقال الجبوري في تصريح امس إن (الاسباب التي تقف وراء تردي الطاقة في المحافظة خلال الايام الماضية سببه هو قيام ارهابيين بتفجير خط 400 كي في الناقل للطاقة من بغداد الى صلاح الدين وكركوك والموصل), مبينا ان (ذلك تسبب بخروج الخط عن الخدمة فيما تمكنت الفرق الفنية والهندسية بعد توفير الامن لها من أتمام عملية اصلاح الخط).

تقليل حصة

واوضح الجبوري ان (كردستان قللت حصة المحافظة من 200 ميغاواط الى 100 ميغاواط مما تسبب بزيادة عدد ساعات القطع على الرغم من ان الحكومة تدفع الاموال التي تجهز الطاقة للمستثمر في الاقليم), وتابع ان (ادارة المحافظة اوفدت مدير عام توزيع الشمال يالجين مهدي الى وزارة الكهرباء لزيادة حصة المحافظة لغرض تعويض ساعات الانقطاع), مشيرا الى ان (المحافظة لديها محطة في تازة تحت الصيانة وتنتج نحو 260 ميغاواط وهناك خبراء من شركة سيمنس يعملون بشكل سريع على أتمام اعمال الصيانة خلال الايام المقبلة). وفي الديوانية قرر مجلس المحافظة استجواب مدير توزيع كهرباء المحافظة مسافر المدني غيابيا لإيفاده خارج العراق.

اصدار قرار

وقالت عضو المجلس زينب العابدي في تصريح امس إن (المجلس قرر خلال جلسته اصدار قرار يقضي بإعفاء مدير التربية عقيل الجبوري من منصبه وتكليف معاون المدير سامي السماوي بإدارة التربية لحين تسمية مدير جديد لها).

مشيرة الى ان (المجلس قرر استجواب المدني غيابيا بسبب ايفاده خارج البلاد). وتوعد ناشطون مدنيون في المحافظة بالتصعيد في حال عدم رفض خصخصة الكهرباء. وقال عدد من المتظاهرين في تصريح امس ان (المطالب تشمل اقالة كل من المدني و رئيسة لجنة الطاقة في المجلس فاطمة الكرعاوي بسبب فرضهما المشروع في المحافظة) على حد قولهم. مطالبين (المجلس باتخاذ موقف تجاه الشركة المستثمرة للمشروع من خلال ايقاف عملها وإخراجها من المحافظة), لافتين الى انه (في حالة عدم الاستجابة للمطالب فان الاحتجاجات ستتحول الى اعتصام). وفي البصرة تظاهر عدد من منتسبي شركة نفط المحافظة للمطالبة بأحتساب شهاداتهم الجامعية. واكد المتظاهرون في تصريح امس ان (مطالبنا هي المساواة مع اقراننا في الشركة من خلال احتساب الشهادة الجامعية), واضافوا ان (الوزارة اعطت الصلاحيات للشركات النفطية باحتساب تلك الشهادات , الا ان المماطلة والروتين حالا دون احتسابها), مهددين بـ (الاعتصام في حال عدم الاستجابة للمطالب).