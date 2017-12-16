تحدي وضع تعريف للقيادة في المنظمات العامة – منى حيدر الطائي

يعتقد الجميع أن بإمكانهم تمييز الشخصية القيادية عند رؤيتها، ويمكننا جميعاً نقل انطباعاتنا عن القيادة ومع ذلك لا يتجاوز أثر نقل الانطباعات عن هذا الموضوع مرحلة المناقشات السطحية لأن القيادة عبارة عن مجموعة معقدة من العمليات التي يصعب تنفيذها بنجاح، بالإضافة إلى ذلك توجد أنواع مختلفة من القيادة، مثل قيادة الحركات الاجتماعية والقيادة السياسية والقيادة التنظيمية، وحتى عند دراسة القيادة التنظيمية تظهر الاختلافات بين النماذج المثالية المتضمنة في مفهوم القيادة في القطاعين العام والخاص وذلك على الرغم من اشتراك القطاعين في الكثير من الجوانب المتعلقة بهذه النقطة أيضاً،وبالتالي يصبح من الضروري وضع فوارق أساسية بين القطاعين وعرض الافتراضات المتعلقة بذلك وتعريف المصطلحات الناتجة، ووضع النماذج الفكرية الاساسية للقيادة في سياقات محددة وذلك حتى نتمكن من مناقشة مفهوم القيادة بشكل متسق مع الآخرين، وتطبيق هذا المفهوم بفعالية في مراحل التعيين، والتطوير والترقية،والتقييم، واستغلاله في مجموعة من الوظائف البراغماتية الأخرى ويسود في الكتب اتجاه يميل إلى تعريف القيادة بالتركيز على جانب واحد مهم هو” المنهج المركز″ ويتـــــــناول جوانب محددة بالقيادة مثل :

القدرة على التأثيرعلى الآخرين،أو القدرة على تغيـــــــــير المؤسسات، أو القدرة على وضع رؤية، أو القـــــــــدرة على التوصــــــــــل إلى توافق في الآراء للمضـــــــــي قــــــــدماً، أو استخدام الذكاء الانفعالي أو حتـــــــــــى استـــــــخدام النطق السليم ( Daniel Goleman et al.,2002 43) في مؤلفهم ” القيادة الأولية: إدراك قوة الذكاء العاطفي” هذا المنهج يركز الضوء على أحد المفاهيم المعقدة والفعالة، والرؤى الفعالة التي قد تتولد عند نجاح هذا التركيز في تحقيق مبتغاه .

لكن من عيـــــــــوب هذا المنهج أنه يحذف الكـــــــــثير من أدوار القيادة وقد يحد من التصورات أو الاتجـــــــــــاهات الأخـــــــرى أيضاً ( J ohn Kotter P، 1990) في مؤلفه ” القوة للتغيير : كيف تختلف القيادة عن الإدارة” .

وهناك منهج ثانٍ هو المنهج “المعتمد على القوائم” يتمثل في وضع قائمة بالعوامل المهمة التي يتكرر ظهورها في إحدى الفلسفات المقترنة بفرد أو سياق محدد منها على سبيل المثال منهج “قيادة المحاربين ” ومنهج “قيادة كبار المسؤولين التنفيذيين ” وغيرهم من المسؤولين في المؤسسات . ومن مزايا هذا المنهج أنه يمثل اتجاهاً أكثر شمولية . لكن من عيوبه أنه يعتمد وضع قوائم طويلة ومملة من العوامل المؤثرة بالقيدة . ويمكن القول أن كلا المنهجين يتسمان بالمغالاة في العمومية على مستوى مختلف القطاعات “العامة والخاصة ” والمجالات ومستويات القيادة والمواقف .

ونجد أن الباحثين يؤكدون بما لايدع مجالاً للشك أن جميع التعريفات التي توصل إليها أحد الباحثين ( 221تعريفاً) ناقصة ومعيبة (Joseph C. Rost,1991) في مـــــــــؤلفه “القيادة في القــــــــرن الحادي والعشرين”وبــــــــرغم أن هذا النوع من التحليلات يتصف بالثراء إلا أنه قد يرهق المتخصصين والاكاديميين .

أيضاً مما يلاحظ أن غالبية الأبحاث التي تتناول موضوع القيادة تطبق على مواقف محددة للغاية ومرصودة بعناية تجنباً للوقوع في شرك العمومية المفرطة هذا أدى إلى ضيق نطاق الدراسة والالتزام بالمصطلحات ذات الأسلوب الأكاديمي ” وبالتالي صعوبة الأستفادة منهما من قبل الممارسيين .وهنا يكون الحل بالنسبة للممارسين هو تحديد المنظور الذي يريدون تطبيقه بما يتناسب مع أغراضهم المادية، وتحري الوضوح والصراحة بخصوص الافتراضات التي يتم تبنيها .

على سبيل المثال، هل الغرض من الدراسة مساعدة الأفراد على أكتساب مهارات قيادية افضل من منظور إداري نسبياً، أو منظور إرشادي، أو منمنظور يهدف إلى التغيير التنظيمي، أم أن الغرض هو معرفة كيفية عمل الأنظمة بفعالية أو طريقة دمجها في البيئة الــــــــعامة، بمعنى آخر هل يريد القادة تطبيق المنظور الذي أن الأفراد يضيفون إلى أنظمة القيادة أم يريدون تنفيذ الؤية التي تعتبر أن القـــــــــيادة نظام يتألق من مجموعة من الأفراد، والفرق بين هذا المنظور وهذه الرؤية ليس هيناً حيث يمــــــــثل هذا الفرق المستوى الذي ترتكز عليه قضية التحليل وهناك جانب أخر مهم في موضوع دراسة القيادة يتـــــــــمثل في تحديد ماإذا كان الدارس مهتماً أكثر بشرح صورة القيادة كما هو (أي الصورة الوصفية) .

أو شرح صورة القيادة كما ينبغي أن تكون (أي الصورة التوجيهية) .