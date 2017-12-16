نظام سابق وآخر لاحق – شامل حمدالله

للنظامين طبقة خاصة به، تمجده وتريد له البقاء، لانها اقوى بوجوده، وفي الطبقتين من يدعي انه قدم شهداء، ليكون التتويج الالهي هو مباركة جلوس النظام على كرسي ليحكم.

الفساد السابق كان حكرا على مجاميع، والفساد اللاحق اوسع ومرتبطة به مجاميع اكبر.

فساد القوميين ليس كفساد الاسلاميين، والبعثيون والاسلاميون يذكروني بفكاهة تقول ان محمد مرسي قال لحسني مبارك” افرح… نسينا الناس بثلاث سنوات من بلاوينا بلاوي ثلاثين سنة من حكمك”!

فحتى قبل سقوط صدام حسين كان الزيتوني والاستقواء بالمعارف، ممارسة ندر من لم يفعلها، ومع مجيء الجماعة تقدم للادعاء اخرون قلبوا ذكريات الخنادق، شخصيا قال لي احدهم وهو يقرن حقه بمنصب ان له اربعة من اشقائه اعدموا بسبب انتمائهم لحزب اسلامي، مضيفا ان اثنين منهم اصغر منه!

عجبت اذ هو قال انه لم يختف ولم يسافر كيف نجى؟ اللهم الا اذا كان هو من كتب!

من المبكر اصدار حكمين على نظامين، ذلك لوجود حلقة اتصال غريبة بين النظامين، فالقلة المعارضة التي تكلمت بشراسة ضد البعث، طبطبت على كل متلون تملقها، وهذه ممارسة قال فيها احد المهمين، نحن نحب من يتملقنا لاننا كنا نتملق الكبار ايام كنا صغارا في العمل.

النظام الحالي له حق الدفاع عن نفسه، فليس من المنطقي ان يهاجم نظام نفسه، لكن العيب ان يرى عيوبه صوابا، بالضبط كما قال عزت ابراهيم لصدام يوما” سيدي حتى غلطك صواب” وتلك جملة غريبة وصورة تغيب عن التصور والذهن.

كلما جرت مقارنة النظامين، طفت للذهن قصة الدفان الذي احتقره الناس لسرقة الكفن، ثم ترحموا عليه يوم اكمل ابنه الحرفة لكن بممارسة الجنس مع الميت ثم سرقة الكفن!

بالاخير هما ليس اكثر من دفانين، والعاقل يفهم!.