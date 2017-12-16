21 ألف حريق خلال 2017 والدفاع المدني يرجّح إفتعال حوادث الشورجة

بغداد – محمد الصالحي

كشفت مديرية الدفاع المدني عن حصيلة الحرائق التي اندلعت في العراق عام 2017، مشيرة إلى اندلاع واحد وعشرين ألف حادث حريق, فيما أكد المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم بوهان ان تكرار احتراق عمارة القادسية التجارية في سوق الشورجة ببغداد أمر ليس عرضياً. وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح امس ان (العراق شـــــــهد اندلاع واحد وعشرين ألف حريق خلال العام الجاري).

مضيفا أن (التماس الكهربائي شكل ما نسبته 46 في المئة من أسباب تلك الحرائق).

وشهدت بغداد مؤخرا، عددا من الحرائق في عدة أسواق شعبية أبرزها الشورجة وسوق بغداد الجديدة الشعبية، فضلا عن مبان للوزارات والدوائر الحساسة، فيما عزت فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي وقال بوهان في تصريح امس ان (إحتراق عمارة القادسية دون عمارات الشورجة وست مرات أمر استبعد ان يكون عرضياً وان التحقيقات الجنائية ما زالت جارية).

حصول تجاوز

وأضاف ان (كل جزء من الشورجة هو عبارة عن فرصة لحصول تجاوز على الطرق والبناء الجاهز ساندويج بنل).

وأشار الى ان (هناك خزيناً هائلاً من مواد متنوعة وهــــــــــي خطرة وحساسة جداً للحرارة وسريعة الاشتعال). مؤكداً ان (الحل الوحيد هو رفع التجاوزات واجبار أصحاب العمارات التجارية بان تكون نظامية ورفع الاكشاك والتجاوزات).ولمح الى (تعمد افتعال الحريق بالعمارة لتكرارها في يوم الخميس وبعد ساعات الدوام الرسمي او بعد منتصف الليل او في الفجر لتحقيق دمار فيها بنسبة 100بالمئة).

حوادث حريق

يشار الى ان العمارات التجارية في منطقة الشورجة شهدت في السنوات الماضية العشرات من حوادث الحريق وغالباً ما تعزو السلطات الامنية أسبابها الى التماس الكهربائي ما تسبب بخسائر مالية ضخمة لطبيعة المواد التجارية المخزنة والمعروضة للبيع.الى ذلك افتتحت قيادة عمليات بغداد عددا من الطرق الفرعية المغلقة منذ مدة طويلة لدواع امنية ضمن منطقة الدورة. وذكر بيان للقيادة تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، افتتح المعاون الامني لقاطع الكرخ عددا من الطرق الفرعية المغلقة منذ مدة طويلة لدواع امنية ضمن منطقة الدورة محلة/ 822). وأضاف ان (القيادة ماضية في تنفيذ خطتها لفتح جميع الطرق المغلقة في بغداد، التي تسهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل انسيابية العجلات لغرض التخفيف قدر المستطاع من معاناة المواطنين).