كربلاء لم تشمل بخصخصة الكهرباء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكد رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء رضا محمد السيلاوي ان المحافظة هي الوحيدة التي لم يتم فيها احالة ملف الكهرباء الى نظام الخصخصة. مشيرا الى ان (ما ينشر في بعض وسائل الاعلام هو للتسقيط ووراءه جهات مدفوعة الثمن). بحسب تعبيره. وقال السيلاوي لـ (الزمان) امس انه (تم ايقاف كافة الاجراءات بهذا الشأن بسبب ارتفاع الاسعار). معتقدا ان (الجدول الصادر من وزارة الكهرباء غير منصف وخاصة في هذا الوقت لعدم وجود فرص العمل بالاضافة الى الازمة الاقتصادية). واضاف السيلاوي (نحن مع عقود الجباية والصيانة ولكن بشرط رجوع الوزارة الى التسعيرة القديمة). نافيا ان (تكون هناك خصخصة للكهرباء في كربلاء).

رفع حواجز

من جانب اخر رفعت القوات الامنية في محافظة كربلاء بعض الحواجز الامنية على الطريق الرابط بين كربلاء وبغداد وتزويد الحواجز الاخرى باجهزة كشف للمتفجرات. وقال مسؤول الاعلام في قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي لـ (الزمان) امس انه (تم ازالة بعض الحواجز الامنية على الطريق الرابط بين كربلاء وبغداد وبايعاز من القادة الامنيين نظرا للظروف الامنية الجيدة في البلاد وهذا ما ساعد المواطنين كثيرا على تخفيف الازدحام). موضحا انه (تم استخدام عجلات (الراب) لكشف المتفجرات بشكل اساس للمركبات ذات الحمولات ولكنها لا تكفي لفحص العجلات الصغيرة لكونها مخصصة للشاحنات الكبيرة). مبينا ان (القوات الامنية تعتمد في تفتيش المركبات الصغيرة على كاميرات المراقبة الموضوعة في الحواجز الامنية والسيطرات والتفتيش اليدوي الدقيق فضلا عن اجهزة K9 والمراقبة المستمرة من قبل رجال الامن).