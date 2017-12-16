المالية توافق على فتح ملاحظيات للتقاعد في أقضية ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، عن وزارة المالية بشكل رسمي على فتح ملاحظيات للتقاعد في أقضية المحافظة من اجل تخفيف الزخم الحاصل لدى المراجعين في بعقوبة والتخفيف عن كاهل المواطن المتقاعد وخاصة من هم كبار السن والمعاقين ) .

واضاف الدايني لــ ( الزمان ) أمس ان ( الاقضية التي سيتم افتتاح الملاحظيات فيها هي اقضية الخالص والمقدادية وخانقين ، اضافة الى قضاء بلدروز بعد تقديم طلب من قبل مجلس ديالى قبل اسابيع معدودة ) .

تقلص تجهيز

فيما عزا الدايني ، سبب تقلص تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية الى 14 ساعة يوميا الى استخدام الاهالي البالة الكهربائية ، مشيرا الى أن هناك مناطق أدنى من ذلك بكثير .

وقال الدايني ، إن ( لجوء أعداد ليست بالقليلة، من الاهالي الى شراء اجهزة تدفئة كهربائية قديمة ومستعملة، تسمى محليا بالبالة، مع حلول موسم الشتاء بسبب رخص ثمنها، ادى الى انعكاسات سلبية على ديمومة التيار الكهربائي وتقلصه الى 14 ساعة يومـــــــــيا في احسن الاحوال ) . واضاف الدايني، أن (البالة الكهربائية تتميز باستهلاك طاقة اكبر ما يودي الى زيادة الاحمال بشكل تسبب في اعطاب الكثير من المحولات الكهربائية وتقلص ساعات ديمومة الكهرباء ) . ودعا رئيـــــــــــس مجــــــــــلس محافظة ديالى المواطنين ، الى (الترشـــــــــيد وعدم استخدام اجهزة التدفئة بكثافة لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية لعموم مناطق المحافظة بالشكل المخطط له من قبل الجهات المعنية بالتوزيع ) .ومن جانب آخر اعلن مكتب قضاء خانقين للهجرة والمهجرين ، عن توزيع المساعدات الإنسانية على العوائل النازحة للقضاء من اجل تخفيف العبء عن كاهلهم لحين عودتهم الى مناطق سكناهم المحررة من الارهاب الذي عصف بها بعد احداث العاشر من حزيران 2014 . وقال مدير المكتب علي غازي اغا لــ ( الزمان ) ، ان ( الكادر الميداني في مكتبهم قام بتوزيع 590 حصة غذائية وصحية على العوائل النازحة في منطقة بختياري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بالتنسيق مع قائمقامية خانقين ومختاري المناطق ) . واضاف اغا ، انهم (مستمرون بتوزيع المساعدات الإنسانية على العائدين لكافة المناطق في القضاء ، اضافة الى ناحية جلولاء بالتنسيق مع ادارة الناحية والمجلس المحلي ومركز الشرطة ) .

القاد قبض

وفي سياق آخر اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، ان شعبة مكافحة المخدرات القت القبض على احد المتهمين وبحوزته مواد مخدرة في قضاء خانقين.

وقال بـــــــيان للقـــــــــــيادة تلقته الـ (الزمان) ، انه ( ضمن جهود قيادة شـــــــــرطة محافظة ديالى في مكافحة ظاهــــــــرة المخدرات القت مفارز من مكافحة شعبة المخدرات في شرطة ديالى على احد المتهمين وبحوزته كمية من المواد المخــــــــدرة في قضاء خانقين ) . واضافت ، انه ( تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم لعرضه على القضاء ) .