وهم المساواة – ظافر قاسم آل نوفة

عندما بدا الغرب بقرع طبوله للتشجيع وتحفيز المرأة على خروجها للعمل بشكل مفتوح خالٍ من الدراسة وتحديدها بضوابط وأسس معينة وجعلها المسؤولة لكسب وتوفير قوتها اليومي ومشاركتها للرجل في جميع الإعمال بل ومنافستها له وجعلت من ذلك نبراساً للحرية والمساواة ويجب على جميع المجتمعات إن تحذو حذوهم والاقتداء بهم ، وبعد عقود من هذه التجربة برزت عدة مشاكل أبرزها (الإنجاب) مما دفعهم لدراسة وإيجاد حلول فتوصلوا إلى حل قد يكون العلاج الشافي وهو جلب مهاجرين وتشجعهم على الإنجاب بطرق مختلفة للحفظ على النوع ، ومنها ايضاً الانحلال الخلقي وضياع التماسك الأسري وذهاب القيم الاجتماعية ، وبعد محاولات وأخرى أعيد بتجديد الدعوات للمرأة إلى العودة للمنزل واداء دورها الأساسي فيه .

إذ لكل من المكونين دور جلي في بناء المجتمع بناء قويما وإذا ما اختلط يكون الخلل جليا حيث الإعمال العضلية تناط للرجل بما يمتلكه من قوة فطرية تفوق المرأة بإضعاف إذ أثبتت الدراسات الحديثة إن المرأة في عمر الخامسة والعشرين تساوي قوة الرجل في سن الستين من عمره ! وهناك من إعمال ما يمكن إن يكون الاشتراك بينما إذ يكونا مكملين ومتجانسين من حيث الأداء كالتربية والتعليم وأمور الطب والإدارة وكل عمل لا يكون في القوة العضلية والعاطفة فارقا بينهما ، وبما إن العاطفة تفردت في المرأة جعلت لها مهمات وإعمالاً تختص بها عن الرجال فالإنجاب والحفاظ على النمو السكاني ليس تنقيصا لها أو دعوة إلى ثقافة الاستعلاء ألذكوري والتميز النوعي إنما هي وظيفة بالغة الأهمية لو نظرنا إليها من زاويتها الايجابية .

ولو عدنا إلى دعوات الغرب المتحضر إلى المساواة بين الرجل والمرأة والتي اخذوا الضوء الأخضر للدخول إلى بعض المجتمعات بقصد التغير وإرساء قواعد التحضر فيها يبرز لنا عدة تساؤلات توضع بين عدد كبير من الأقواس ، أين المساواة يا سادة التحضر المحترمين .. ونساؤكم تعرض عاريات في (فاترينات) زجاجية في معظم شوارع مدنكم لتبيعوهن بثمن بخس أسوة بالملابس والأحذية ، بينما نساء المجتمعات المتخلفة ينعمن بدفء أجمل الملابس ويحتضن صغارهن قرب احدث المدافىء في برد الشتاء القارس، وإعداد لا تحصى من نساء المجتمعات المتحضرة يتسكعن في الحانات والصالات لكي ينعمن بدفء تحت سقف ولو لليلة واحدة ولا يهم ما سيكون الثمن !

أين المساواة .. يا سادة التحضر ؟

عذرا .. عذرا .. يا أبناء جنسي من الرجال لو أجرينا استبيانا بسيطا لوجدنا المطالبة من الرجل المساواة بالمرأة في مجتمعنا !! قد وضعت إشارة التعجب قبل إن أشاهدها على ملامحكم أو قبل إن تهال علي الانتقادات .. مثالنا

(بما إن الديمقراطية أدخلت لنا من النافذة المكسورة ومعها الهتافات المحمومة بمبدأ المساواة ، وفرضت علينا مشاركة المرأة في الإعمال السياســــــــية بنسب ثابتة يقاتل الرجل للحصول على الآلاف الأصوات وقد تكــــــــــون في كثير من الأحــــــيان لا تؤهله للفوز بمقعد انتخابي ، بينما المـــــــرأة قد تحصل على أصوات أقاربها وبعض المعارف لتحجز لها مقعد مجلس محافظة أو حتى نيابي) .

قد يلاقي هذا الاستبيان عدم قبول لذا أحببنا وضعاً أخر لإحدى الدول الغربية “فرنسا” بعنوان: “وداعاً عصر الحرية وأهلاً بعصر الحريم”، شمل مليونين ونصف فتاة وامرأة من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، عن رأيهنّ في الزواج من العربي المسلم، ووجودهنّ دائماً داخل البيت، كانت الإجابة مذهلة، حيث أجاب 90 بالمئة منهنّ بنعم!! والسبب:

مللت المساواة بالرجل، مللت حالة التوتّر الدائم، مللت الاستيقاظ عند الفجر والجري وراء المترو، مللت العمل حتى الساعة السادسة مساء في المكتب والمصنع، مللت الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج فيها زوجته إلا عند النوم، مللت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا حول مائدة الطعام .