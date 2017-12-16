تبليغ الدوائر القنصلية ومديريات التبادل الثقافي

التربية تعلن ضوابط معادلة شهادات الطلبة العراقيين في الخارج

بغداد – تمارعبد الرزاق

أعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات قسم الشهادات التابعة لوزارة التربية عن ضوابط معادلة شهادات الطلبة العراقيين في الخارج.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (هذه الضوابط صدرت بناء على ما جاء بالاجتماع الذي ترأسه الوزير محمد إقبال عمر الصيدلي ووفد وزارة الخارجية وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية وشعبة التعادل عن مناقشة موضوع المدارس الليبية والسعودية في الدول العربية والأجنبية).

اجراء اختبار

ونقل البيان عن المدير العام للتقويم والامتحانات في الوزار شاكر نعمة عبد عون القول ان (هذه الضوابط وضعت على حالات معينة فبالنسبة لخريجي المدارس الليبية في الدول العربية والأجنبية للعام الدراسي 2015- 2016 فيتم إجراء اختبار حسب المنهج العراقي والفرع الذي درسه الطالب وعند نجاحه يتم معادلة شهادته واحتساب معدله على ضوء الدرجات التي حصل عليها في شهادته الاصلية والمصادق عليها من ذلك البلد).

تعادل الشهادة

واضاف (أما بالنسبة لخريجي المدارس السعودية للعام الدراسي 2015- 2016 فيتم إجراء التعادل لشهاداتهم بعد نجاحهم في اختبار القدرات والتحصيلي والمصادق عليه من قبل قسم القياس التابع لوزارة التعليم العالي السعودي المؤهل للدخول إلى الجامعات).

واوضح عون انه (بالنسبة لخريجي السنوات الدراسية 2016-2017 وما بعدها ففي حالة وجود مدرسة عراقية حكومية او خاصة في الخارج فيكون تسجيل ودوام الطلبة فيها حصرا وعدم التسجيل في المدارس غير التابعة لذلك البلد ، أما إذا لا توجد مدرسة عراقية فيكون تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية التابعة لذلك البلد وان تكون اللغة الرسمية لذلك البلد من اللغات الحية اما اذا لغة البلد من اللغات غير الحية وتعذر على الطالب الدراسة في مدارسهم الحكومية فيتم التسجيل في المدارس السعودية وأداء امتحان القدرات والتحصيلي او التسجيل في المدارس الدولية شرط ان تخضع للأسس المتبعة في معادلة الشهادات في الوزارة ووزارة التربية لذلك البلد).

مشيرا الى انه (تم مخاطبة الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية ومديرية التبادل الثقافي في وزارة التربية لتنفيذ هذه الضوابط مع الطلبة منذ هذا العام الدراسي).

وعلى صعيد اخر يشارك العراق في اجتماعات الدورة 108 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) ممثلا بالأمين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة حسنين فاضل معله والذي يعقد بمقر المنظمة في تونس .

وتابع البيان ان ( الاجتماع بحث التقدم المسجل في تنفيذ قرارات الدورة العادية السابعة بعد المئة للمجلس ، ومناقشة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين ، والنظر في مشروع الموازنة العامة لعامي 2019و2020 للمنظمة ، والخطة التنفيذية حول الاحتياجات التعليمية بجمهورية جزر القمر المتحدة ،

والتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الالكسو لتعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع ، والاتفاقية العربية لضمان حق التعليم لضحايا النزاعات والاحتلال).

واوضح إن (الدورة ستتضمن تكريم عدد من الشخصيات الاعتبارية التي ساهمت في خدمة التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية ،

كما سيتم تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية التاسعة بعد المئة ).