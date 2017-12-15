الحكومة تشرع باجراءات حصر السلاح

بغداد – داليا احمد

أعلنت الحكومة عن البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة و المضي في رعاية عوائل الشهداء وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وكذلك محاربة الفساد. وقال المكتب لرئيس الحكومة في بيان امس إن (الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار للنازحين و المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه من اجل تحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب بالاضافة الى الشروع بمحاربة الفساد المستشري والتصدي له), واضاف (نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي الذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي), لافتا الى ان (الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين). بدوره , شدد تيار الحكمة الوطني على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعدم توظيف الانتصار في العمل السياسي والحزبي والانتخابي.وقال بيان امس إن (التيار يؤيد موقف المرجعية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات فيها الذي يمثل البوصلة الدائمة للحفاظ على سيادة البلاد والضمانة الحقيقية لحماية السلم المجتمعي المنشود), داعيا (الأحزاب والجهات والفعاليات السياسية والمجتمعية والثقافية كافةً، أن يأخذوا أدوارهم المأمولة في تفعيل توجيه المرجعيَّةِ وتبني موقفها بشكل كامل بحصر السلاح كلياً بيد الدولة وعدم توظيف الانتصار الوطني وجهود المقاتلين في العمل السياسي والحزبي والانتخابي تحت أي عنوان أو مسمى), وطالب البيان بـ (تفعيل قانون الحشد الذي شرعه مجلس النواب بجعلهِ مؤسسةً وطنيةً رصينةً تكونُ ظهيراً حقيقيا للمؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، مع أهمية مواصلة الجهود النوعية لمكافحة الإرهاب ميدانيا وفكرياً بإشاعة ثقافة الاعتدال والفكر البنّاء), مشددا على (رعاية أُسر الشهداء والجرحى بالمتابعة الحقيقية الجادة وإدراج مايضمن حقوقهم في موازنة العام المقبل بالاضافة الى الإسراع بإعادة النازحين وبذل الجهود الحقيقية لاعمار المناطق المحررة ), منوها الى (ضرورة اعتماد ستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد بكل أشكاله من اجل دفع عجلة الإعمار والبناء الى ألامام).